黑客帥爸林政宏：AI可以幫助孩子實現想法 讓創意更快落地

今年7月，特斯拉執行長馬斯克宣布，旗下人工智慧公司 xAI 將推出一款專為兒童設計的 AI 聊天機器人「Baby Grok」，引發各界關注。許多家長也因此憂心，孩子跟AI互動所產生的對話是否恰當？

「如果 AI 是一把雙面刃，那就先由父母學會如何掌握好。」雲書苑教育科技總經理林政宏，是台大資工系出身，專長是研究自然語言處理，在科技領域已有超過30年的經驗。他認為在這個AI浪潮時代，家長要先對AI有所了解，「你不去用、不去研究，要如何引導孩子呢？未來跟孩子之間的鴻溝只會越來越深。」

林政宏有兩個兒子，他很早就把科技帶進真實的親子生活，在10年前大兒子帥帥剛出生時，就運用專業開發出「嬰兒哭聲辨識」的APP，後來更創立「黑客帥爸」粉專，持續分享他如何把AI導入育兒日常，也引導孩子正確使用，甚至還鼓勵兒子開Youtube頻道，以孩子的角度去教小朋友用AI。

領先全球，首創AI文章辨識系統

林政宏創立雲書苑教育科技時，推出「快刀中文相似度比對系統」，在幾年前抓出多位政治人物論文抄襲後，聲名大噪。

在2022年底Chat GPT問世後，讓 AI 寫作一夕成為顯學。林政宏的團隊又迅速在隔年推出全球首創的「快刀中英文AI文章辨識系統」，因公司使用的演算法與OpenAI系出同門，能有效辨識由ChatGPT 生成的文章，且準確度高達90%以上。

現今AI代寫的案例層出不窮，林政宏指出，曾有教授發現四名學生引用他的某篇論文做論述，但他實際上並沒有寫過，最後發現，這四名學生都是請 AI 代寫，內容引用虛構的資料來源。

林政宏坦言，「我們推出這些系統不是為了抓學生，而是幫老師把關。」他認為學術誠信並不只是科技問題，更是教育與價值觀的問題。

自己做嬰兒哭聲辨識APP，現在直接可錄音給AI聽

早在10年前，市面上還沒有智能嬰兒哭聲辨識的工具時，林政宏就先行開發了一款「嬰兒哭聲辨識」APP，他說這個啟發源自一位google工程師，「他第一個孩子出生後，在家中擺滿攝影機，錄製孩子的一舉一動，每天甚至錄下幾百G的容量，除了紀錄孩子的成長，也做了資料分析與行為追蹤。我就發現，原來科技可以幫寶寶做很多事。」

於是林政宏開始研讀文獻、請教教授，注意到早在80年前，美國醫學研究發現，嬰兒哭的原因都是源自需求，因此哭聲很單純，只有六種。他以此為理論基礎，並用兒子的哭聲作為data，進行開發，「每次兒子一哭，我都叫老婆先不要安撫，讓他哭個30秒，我才能錄音蒐集資料。因為沒有足夠的樣本，就無法進行分析、辨別跟訓練模型。」林政宏笑著回憶說，收集完孩子的音檔後，他再與過往研究中的嬰兒哭聲資料庫比對，驗證準確性。

林政宏坦言，早期沒有太多的AI可以介入，整個辨識系統主要依靠工程邏輯與人工訓練。而10年後的今天，有了Chat GPT，透過AI了解孩子更快速、輕鬆了，「只要平常互動時順手錄音，上傳後 AI 就可以馬上分析出孩子今天的情緒狀態。」

自己錄故事、跟孩子一起用AI創作繪本

林政宏從兒子還小時就經常親子共讀，但當孩子學會說話後，對繪本以外的故事充滿好奇，便開始編故事。「以前沒有AI幫忙生成，我一個工程師腦袋，想不出天馬行空的故事，只得自己花錢找寫手，」後又為了錄成 podcast 播給兒子聽，還去上課，學廣播、練聲線，最終錄了600集。

這樣的身教也激發起兒子的創作慾。三歲起，帥帥就能在公園即興說上半小時故事。林政宏乾脆給兒子別上錄音筆，也為他上架了300集的《帥帥說故事》，「沒想到他的童言童語竟吸引了不少小小聽眾。」說起這段回憶，他播出其中一段〈打草驚蛇〉，帥帥稚嫩的聲音讓採訪現場活潑起來，林政宏也露出爸爸微笑。

隨著 OpenAI 推出 ChatGPT、各種生成式 AI 工具問世，包括圖片、影片、程式設計等，林政宏開始思考：「想像力豐富的孩子是否也有創作繪本的可能？」於是他帶著當時小二的帥帥，嘗試用 AI 共創繪本。

「我的做法是，由帥帥講述故事，我來下指令生成畫面，再由他逐張調整細節。這過程用到很多種 AI 工具，最讓帥帥著迷的，是圖片可以根據他的想法即時變化。」然而，林政宏注意到，小孩創作時最大的困難常常在於起步太難，一開始不知道要怎麼破題。但有了 AI，只要生成一張圖片，孩子馬上有畫面可以想像，會主動說：「這個要紅色、那個要換成鯊魚、船要飄在天上。」林政宏說，這種互動不只啟發創意，更讓孩子從單純的聽眾，變成故事的主角。

他笑說：「人工光是畫一頁就要花一個禮拜，現在 AI 幾分鐘就能幫你做完第一版，而且還能邊做邊改，孩子超有參與感。」這樣的體驗，也讓他為兒子開發了全球首套 AI 輔助繪本工具，甚至獲得 2024 EdTech Award AI 教育獎的肯定。

助兒子用AI程式工具做出遊戲，「AI能讓創意更快落實」

林政宏的兒子讀的是實驗教育學校，曾參加教育部舉辦國小組的學習歷程競賽，並得了獎，「我發現得獎作品很多是ESG主題，我就想，也許AI可以是個突破點，」於是，他鼓勵兒子和同學討論：「能不能用AI解決生活中的某個問題？」孩子們最後選定「透過遊戲背英文單字」作為主題，希望做成能雙人對戰的學習遊戲。

林政宏便設計了一套讓孩子能用自然語言編程的AI工具，只需輸入一句話，例如「我想做一個背單字的對戰遊戲」，AI 就能自動生成基本的遊戲程式，並在大螢幕上即時運行。「當畫面一跑出來，孩子驚呼連連，陪同家長們也超震驚。」

林政宏指出，雖然孩子不需要會寫程式，但從需求分析、設計玩法到生成程式，全由孩子主導，而AI只是輔助工具。他強調：「寫程式不是目的，真正重要的是解決問題的能力。如果AI能幫我們省去寫碼的繁瑣，孩子就能把更多時間花在思考『我要做什麼、為什麼要做』這些核心問題上。」他相信，AI 的角色不是取代人，而是幫助人實現想法，讓創意更快落地。

debug思維，孩子更願意迎接挑戰

林政宏說，AI創作就像寫程式一樣，不可能一步到位，過程中要不斷地debug（偵錯、除錯），錯了就改，改到對為止。「像兒子創作繪本、設計遊戲時，都需要一遍遍地微調，學會耐心與檢討，這過程就是在除錯，而孩子正是在這樣的反覆中培養出抗壓與思辨能力。」

這樣的態度也延伸到生活中。林政宏舉例，當兒子還小時，他就帶他爬七星山，一路上不斷拆解路程：「還剩幾公尺？再撐一點就能闖關成功。」後來，兒子更挑戰小鐵人三項，這種極度孤獨、靠意志力撐到底的賽事，全程一人完成，還拿下校內最佳成績。他說：「孩子能撐到最後，不是因為特別厲害，而是因為他習慣了困難是可以一點一點解決的。」

在林政宏眼中，debug 不只是工程詞彙，更是一種面對問題的生活態度。他相信，只要讓孩子從小體驗反覆試錯的過程，就能在未來的人生中，更有勇氣與韌性去迎接挑戰。（相關閱讀：孩子會被挫折擊垮，往往不是挫折太大，而是缺乏支持！ 4情境化解，讓你成為孩子的最佳後盾）

引導孩子站在設計者的角度，成為AI的主人

林政宏坦言，自己很多IDEA都是透過跟孩子互動得到啟發，因此他認為，如果能讓孩子從「使用者」轉變為「設計者」思維來解決問題，不僅能激發創造力，更能建立對AI的主導權。

他經常鼓勵兒子思考：「這個遊戲為什麼好玩？設計者是怎麼安排流程和畫面的？你能不能也做出一款讓同學都想玩的作品？」林政宏透露，這樣的思維訓練，讓孩子不再只是被動地接受訊息、沉迷其中，而是站在創作背後的位置，主動觀察、分析、實踐。

不過，林政宏也提醒，父母的角色不能只是放手。「AI 沒有年齡分級，也沒有監管。連老師、開發者都還在摸索，怎麼能把這麼新的東西丟給孩子就當沒事？」他指出，過去我們能放心讓孩子去上學，是因為學校系統已經建立多年、有規範、有教師把關；但 AI 完全不同，是無框架、無共識的全新環境。

林政宏建議家長主動去了解AI的基本原理與應用，「你不用變專家，但至少要知道孩子在碰什麼、為什麼喜歡，才不會毫無掌握。」他相信，只要孩子願意站上主導位置，AI將成為他們最有力的助手，而非誘惑的陷阱。

