好讀周報／雙普會選址「有玄機」！避免普亭被逮捕 歷史、地理、經濟皆有考量

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國總統川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）擇訂美東15日在阿拉斯加舉行峰會，白宮表示，川普將「傾聽」俄國對於結束烏克蘭戰爭的訴求。峰會選址並非偶然，而是牽涉歷史淵源、地理位置、經濟利益以及迴避法律風險等多重考量。

●歷史淵源／俄出售最後荒野

阿拉斯加原為俄羅斯帝國的殖民地，俄羅斯帝國18世紀開始在阿拉斯加建立毛皮貿易據點，1799年成立「俄美公司」專營毛皮生意。然而，過度捕獵導致海豹與海獺數量驟減，殖民經濟蒙受打擊。

19世紀中葉，俄羅斯面臨財政危機及地緣政治壓力，決定出售被稱作「最後荒野」的阿拉斯加。

1867年，美國以720萬美元買下這片陸地面積約152萬平方公里的土地。阿拉斯加不僅是全美面積最大的州，占全美面積約17%，且是西半球最大的半島，其面積相當於台灣的47倍。

這筆交易當初在美國內部引發爭議，甚至被譏為「席維德幹的蠢事」；席維德（William Seward）是當時的美國國務卿，也是策畫阿拉斯加交易的主角。

美方官員解釋，美國看中阿拉斯加的黃金、毛皮、漁業、石油等資源，且阿拉斯加的地理位置形同通往東亞貿易的戰略門戶。

1959年，阿拉斯加正式成為美國第49州。

●地理位置／與俄隔海峽相望

阿拉斯加與俄羅斯隔著白令海峽相望，最窄處只有88公里，海峽中的兩座美俄島嶼僅距4公里。俄國總統助理烏沙科夫指出，代表團只需飛越海峽即可抵達阿拉斯加，對美俄官員而言都是便利的會晤地點。

●經濟利益／富含油氣及黃金

阿拉斯加及鄰近的北極地區，蘊藏豐富的石油、天然氣與黃金資源，並擁有北極航線等重要海運通道。外界推測，普亭可能在此次會晤中推動北極合作計畫。烏沙科夫直言，兩國在阿拉斯加與北極的經濟利益早已交疊，理當展開大規模互利合作。

●迴避法律／沒有被逮捕風險

普亭因入侵烏克蘭而遭國際刑事法院（ICC）通緝逮捕，若他進入ICC成員國，該國有義務逮捕他。美國並非ICC成員國，也不承認ICC司法管轄權，遂無逮捕義務。

●文化痕跡／俄文化融入生活

阿拉斯加已成為美國領地逾百年，但當地仍可見俄國文化遺蹟和影響。俄羅斯正教會仍是當地重要的宗教與文化來源，阿拉斯加中南部金奈半島（Kenai Peninsula）南部仍有學校教授俄語，反映美俄悠久的歷史淵源。

美軍長年在白令海峽監控俄國軍機動態，而俄國無意收回阿拉斯加。普亭2014年曾開玩笑說，阿拉斯加「太冷了」。

