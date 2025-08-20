快訊

農曆七月鬼門開！命理師教「紅包袋招陰財」偏財UPUP

涉組織犯罪、洗錢 天道盟主「鐵霸」300萬交保

美科技股為何大跌？MIT報告稱「95%生成式AI投資零回報」嚇壞市場

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／雙普會選址「有玄機」！避免普亭被逮捕 歷史、地理、經濟皆有考量

聯合報／ 好讀周報
川普（右）和普亭（左）在阿拉斯加舉行峰會。路透
川普（右）和普亭（左）在阿拉斯加舉行峰會。路透

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國總統川普俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）擇訂美東15日在阿拉斯加舉行峰會，白宮表示，川普將「傾聽」俄國對於結束烏克蘭戰爭的訴求。峰會選址並非偶然，而是牽涉歷史淵源、地理位置、經濟利益以及迴避法律風險等多重考量。

●歷史淵源／俄出售最後荒野

阿拉斯加原為俄羅斯帝國的殖民地，俄羅斯帝國18世紀開始在阿拉斯加建立毛皮貿易據點，1799年成立「俄美公司」專營毛皮生意。然而，過度捕獵導致海豹與海獺數量驟減，殖民經濟蒙受打擊。

19世紀中葉，俄羅斯面臨財政危機及地緣政治壓力，決定出售被稱作「最後荒野」的阿拉斯加。

1867年，美國以720萬美元買下這片陸地面積約152萬平方公里的土地。阿拉斯加不僅是全美面積最大的州，占全美面積約17%，且是西半球最大的半島，其面積相當於台灣的47倍。

這筆交易當初在美國內部引發爭議，甚至被譏為「席維德幹的蠢事」；席維德（William Seward）是當時的美國國務卿，也是策畫阿拉斯加交易的主角。

美方官員解釋，美國看中阿拉斯加的黃金、毛皮、漁業、石油等資源，且阿拉斯加的地理位置形同通往東亞貿易的戰略門戶。

1959年，阿拉斯加正式成為美國第49州。

●地理位置／與俄隔海峽相望

阿拉斯加與俄羅斯隔著白令海峽相望，最窄處只有88公里，海峽中的兩座美俄島嶼僅距4公里。俄國總統助理烏沙科夫指出，代表團只需飛越海峽即可抵達阿拉斯加，對美俄官員而言都是便利的會晤地點。

●經濟利益／富含油氣及黃金

阿拉斯加及鄰近的北極地區，蘊藏豐富的石油、天然氣與黃金資源，並擁有北極航線等重要海運通道。外界推測，普亭可能在此次會晤中推動北極合作計畫。烏沙科夫直言，兩國在阿拉斯加與北極的經濟利益早已交疊，理當展開大規模互利合作。

●迴避法律／沒有被逮捕風險

普亭因入侵烏克蘭而遭國際刑事法院（ICC）通緝逮捕，若他進入ICC成員國，該國有義務逮捕他。美國並非ICC成員國，也不承認ICC司法管轄權，遂無逮捕義務。

●文化痕跡／俄文化融入生活

阿拉斯加已成為美國領地逾百年，但當地仍可見俄國文化遺蹟和影響。俄羅斯正教會仍是當地重要的宗教與文化來源，阿拉斯加中南部金奈半島（Kenai Peninsula）南部仍有學校教授俄語，反映美俄悠久的歷史淵源。

美軍長年在白令海峽監控俄國軍機動態，而俄國無意收回阿拉斯加。普亭2014年曾開玩笑說，阿拉斯加「太冷了」。

美國 川普 普亭 俄羅斯 雙普會 阿拉斯加 好讀周報

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

雙普會未達成停火協議！雙方聲明「會談結果」一次看 可能辦三方會談

川普要烏克蘭割讓俄未占領地 換取和平協議…立場扭轉與歐分裂

川普放棄要求停火…普亭獲外交勝利 壓力落澤倫斯基肩上

雙普會讓烏克蘭及盟友不安 法英德領袖開會商討對策

相關新聞

好讀周報／雙普會選址「有玄機」！避免普亭被逮捕 歷史、地理、經濟皆有考量

新聞故事：美國總統川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）擇訂美東15日在阿拉斯加舉行峰會，白宮表示，川普將...

寫作教室／故事的細節，才是動人的關鍵

我們常聽人說：「這故事真感人！」但如果接著問：「哪裡感人？」有些人會回答是結局，有些人則會提到某個情節。然而，真正讓人難...

114會考自然科／圖表佔比高 情境生活化 資訊判讀、實驗分析能力要重視

親愛的國三同學，明年就是你們迎戰會考的時候了！隨著108課綱的實施，會考的命題方式也在不斷變化，同學們是否了解考題趨勢呢？力宇教育特別邀請三位專業師資來帶領同學解析114會考…

黑客帥爸林政宏：AI可以幫助孩子實現想法 讓創意更快落地

林政宏有兩個兒子，他很早就把科技帶進真實的親子生活，在10年前大兒子帥帥剛出生時，就運用專業開發出「嬰兒哭聲辨識」的APP，後來更創立「黑客帥爸」粉專，持續分享他如何把AI導入育兒日常，也引導孩子正確使用，甚至還鼓勵兒子開Youtube頻道，以孩子的角度去教小朋友用AI。

科學人／科技魔法師：大腸桿菌把塑膠變成止痛藥

7月才過了幾天，風姐丹娜絲就急匆匆來訪。她左旋右轉，乘著強風，夾帶豪雨，由南往北進入台灣海峽，在半夜裡直撲嘉義布袋。南台灣幾個大城市面對狂風（12~14級中度颱風，等同每小時150~166公里的風速）

寫作教室／「我懂他！」在對方故事看見自己 透過共鳴產生連結

「咻！」一顆圓球飛向天空。倏地，「砰」的一聲，球在碰觸手的剎那偏離軌道，往意想不到的方向飛去。「又沒有接到⋯⋯」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。