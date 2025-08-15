快訊

閱讀數學／數學王子是好爸爸嗎？（下）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

上週我們聊起，高斯的次子尤金想要進入學術界，但高斯不同意。高斯常感嘆當代人很少理解自己的想法，他也不在乎這些人，只在乎要讓「後代的數學家敬重」。他認為掛著「高斯的兒子」這個招牌，對尤金只是負擔，很現實的說，對高斯本人來說也是。

尤金一開始妥協，去了哥廷根大學法律系。但同樣身為天才，尤金終究做不到完全地服從。他一年多就退學，開始在外面遊手好閒，搞到欠債的帳單都寄給高斯。父子倆大吵一架後——19歲的尤金直接包包款款，遠渡重洋去了美國。

我最賞識、疼愛的次子，我替他著想做了這麼好的安排，他卻就這樣跑到美國？！你可以想像高斯作為父親，當下是多麼地憤怒與難過。尤金到美國後很快就沒錢，但高斯也不肯幫忙，父子關係降到冰點。或許高斯是真的想斷絕父子關係，但也可能，高斯內心還是希望「沒錢了，就回來吧。」

為什麼會這樣猜測呢？因為根據記載，後來高斯還是嘗試著用不同管道去了解尤金的近況。後來，尤金的生活漸入佳境，父子倆也開始通信，有了距離作緩衝，這對父子的關係也變好。值得一提的是，尤金雖然後來從商，但持續發揮他的語言天賦，還幫美國某一族的原住民編著拼寫字母。有些商人也記載與尤金交易時，他展現了驚人的數學能力。只能說高斯的血脈還是很厲害。

如果高斯當年支持尤金從事研究，給予指導，那很高的機率，尤金會走上不一樣的人生。他們也會有截然不同的父子關係。讀了這些資料，我認為高斯是想好好照顧家庭的。但人終究不是全能的，在數學上，高斯輕而易舉地解決了許多曠世難題，替人類知識開疆拓土。可做為一位父親，他也只能依照自己的人生經驗，遭遇到的種種際遇與社會氛圍，做了他認為最好的決定。

而最終，這個決定並沒有帶來太好的結果。

賴以威（數感實驗室）

