據統計，親屬間捐贈骨髓的意願僅約五至六成，非親屬間捐贈難度更高，慈濟於一九九三年建立骨髓資料庫，日前完成第七千例非親屬造血幹細胞捐贈，儘管不認識受贈者，但仍有眾多陌生人發揮大愛，讓七千個家庭重拾希望，瀕死患者迎向新生。

慈濟骨髓幹細胞中心12日舉辦「零到七千從台灣到全球見證生命奇蹟」相見歡活動。來自越南的十六歲白仲登輝，在見到捐髓者楊先生時，立刻下跪，行最大禮，感謝救命恩人。白小弟的母親則哭著說「謝謝你救了我的孩子，給孩子新的生命，讓我們全家得到幸福，以後白小弟的家就是你的家」。

白仲登輝於八歲確診血癌，反覆發作，在花蓮慈濟醫院副院長李啟誠協助下，在慈濟骨髓資料庫配對到適合的骨髓，二○二○年搭機來台，接受骨髓移植，歷經一年兩個月治療，恢復健康。

捐髓者楊先生表示，曾看過白小弟等待骨髓捐贈的紀錄影片，比對時間，心想「這會不會就是接受自己骨髓的受贈者？」五年後，得知果真就是那個小男孩，現在已是十六歲少年，身體強壯健康，令人開心。

花蓮慈濟醫院於卅二年前成立慈濟骨髓資料庫，初期醫療人員、志工在醫院、車站等公共場所勸募骨髓捐贈，歷經艱辛。 截至今年七月底，總招募近四十九萬捐贈者資料，數量之多，位居亞洲前三名，而尋求配對的患者累計七萬一七○六人，最遠捐送至南非。

血液醫學會理事長柯博升表示，骨髓移植技術複雜，最早從親屬間移植，臨床觀察，要說服病人親屬「抽龍骨」、捐髓，具有一定難度，約五至六成願意。相較之下，想請民眾抽血、簽署同意書，捐骨髓給陌生人，難度更高，但慈濟骨髓幹細胞中心卻做到了，目前已是全國所有異體骨髓捐贈者的最重要來源。

為宣導「捐骨髓救人」大愛理念，慈濟每年動員上萬人次志工，在全台各縣市各鄉鎮舉辦驗血建檔活動，卅二年來舉辦三三八一場活動。花蓮慈濟醫院長林欣榮說，該中心連續三次獲世界骨髓捐贈者協會進階認證，在亞洲、全球配對率具有關鍵地位與貢獻。

在完成第一位骨髓移植手術後，歷時八年七個月才累積第五○○捐贈案例。林欣榮表示，二○○二年改蒐集周邊血幹細胞，有意捐贈者只需抽血十毫升，即可完成建檔，大幅提高捐贈意願。

什麼是造血幹細胞捐贈 製表／元氣中心

相關新聞 圖表看時事／慈濟骨髓資料庫32年累積49萬捐贈者 圖解幹細胞用途、成功移植案例 據統計，親屬間捐贈骨髓的意願僅約五至六成，非親屬間捐贈難度更高，慈濟於一九九三年建立骨髓資料庫，日前完成第七千例非親屬造... 2025-08-16 10:51 科學人／不用再怕打針了！未來用「牙線」就能接種疫苗 對許多人來說，打針是童年陰影，甚至成為成年後避打疫苗的常見原因。如今，科學家開創了全新的「針頭友善」疫苗途徑，而關鍵是我們熟悉的牙線。 這項突破由美國德州科技大學與北卡羅來納州立大學的研究團隊所 2025-08-16 08:00 紐時賞析／派拉蒙併購案 開啟串流大戰新紀元 For the past decade, Paramount has been outgunned in the streaming wars, trying to keep up as tens of millions of people migrated from movie theaters and cable television and toward on-demand entertainment via the internet. 過去十年來，派拉蒙在串流媒體大戰中一直處於劣勢，努力追趕數千萬觀眾從電影院與有線電視轉向透過網路隨選娛樂的潮流。 2025-08-16 02:08 紐時賞析／美環保署擬取消70億美元家用太陽能補助 The Trump administration is preparing to terminate $7 billion in federal grants intended to help low- and moderate-income families install solar panels on their homes, according to two people briefed on the matter. 兩名知情人士指出，川普政府正準備終止試圖協助中低收入的家庭在房屋安裝太陽能板的70億美元聯邦補助款。 2025-08-16 01:57 好讀周報／停用人工色素！美食品大廠爭相跟進 專家批：政治操作 美國食品大廠卡夫亨氏、彩虹糖與通用磨坊相繼宣布將不再使用人工色素，國際知名飲料大廠「可口可樂」也表示，計畫今年秋季推出以... 2025-08-14 10:02 科學人／數學破解睡眠之謎：為什麼你跟爸媽作息差這麼多？ 為什麼嬰兒一下就睡著了、青少年怎麼都不肯睡、老人家卻天還沒亮就起床？這些差異一直被解釋為生活習慣或年齡特性，但最近，數學模型卻指出，這一切，其實背後都有他的道理。 一項發表於《NPJ生理時鐘與睡 2025-08-14 08:00

商品推薦