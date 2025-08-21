快訊

科學人／猴子也愛看「衝突影片」！科學家：和人類一樣喜歡八卦

科學人／ 文‧袁珮閎
圖／freepik
圖／freepik

荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）與美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）的科學家合作，針對長尾獼猴（long-tailed macaques）觀看影片時的注意力模式進行觀察，近期發表在《動物認知》（Animal Cognition）期刊。他們發現，猴子們不僅最愛觀看打架的片段，而且對片中是否是熟悉的猴子也十分在意。

該研究共同作者、美國傳播學教授布希曼（Brad Bushman）表示：「人類與獼猴都是社會性動物，生存很大程度需仰賴理解與融入群體，所以對於可能幫助牠們解讀群體關係的內容，自然會特別有興趣。」

我要看到血流成河！

研究團隊在荷蘭一處靈長類研究中心中，讓28隻長尾獼猴依各自的意願進入實驗空間，觀看約兩分鐘的短影片。影片內容分為四種類型：

  • 同群猴子之間的打鬥（衝突）

  • 互相理毛（親密行為）

  • 奔跑（快速動作）

  • 安靜坐著（靜態）

同時也分為「熟悉成員」與「陌生猴子」兩種對象，陌生者來自另一群不相識的猴子。

研究團隊紀錄每隻獼猴盯著螢幕的時間與觀看反應，統計數據顯示最受歡迎的影片類型，是猴子之間的打鬥；其次是奔跑；至於坐著與理毛的影片，幾乎沒猴要看。

布希曼指出：「這與我們對人類行為的研究相當一致。媒體之所以嗜血，是因為多年的經驗告訴業者，暴力與衝突總是最能吸引眼球。猴子有類似傾向，或許意味著這是一種演化的適應反應，而非文化造就的偏好。」

熟面孔更有吸引力？

不只衝突片段吸睛，猴子們也更傾向觀看自己群體成員的影片，而不是陌生猴子。

史特克解釋：「對社會動物而言，群內關係比陌生關係更直接影響生存，這點在人類社會也成立。我們在看電影時，往往也偏好熟悉的演員與角色，甚至願意為大明星的戲排隊搶票。」

而影片中出現熟悉的猴子打架時，牠們的注意力更是高度集中。這顯示，猴子會積極蒐集有關群體關係、權力變動與潛在衝突的資訊。

社會地位與性格，影響觀看習慣

研究還發現，比起高階、強勢猴子，地位較低的猴子，投入更多注意力觀看這些影片。

史特克認為，這是因為：「主導地位者通常不太需要擔心被攻擊，牠們不需要時時關注他人；但底層個體較容易成為衝突的受害者，所以更關心群體之間的互動與權力變化。」

此外，性格較緊張、容易受驚的猴子則較少關注群體互動的影片，可能是因為這類個體傾向迴避與社會衝突相關的刺激，反映出個性在處理社會資訊中的作用。

動物行為中的「社交八卦本能」

長尾獼猴擁有與人類相近的視覺系統，也是非常依賴社會互動的物種。這項研究間接回答了某些媒體取材的口味。腥羶色的內容容易吸引視聽人的注意力，可能源於一種對潛在威脅的演化敏感性；而對熟悉成員的衝突感興趣，則來自維護群體秩序與自我保護的動機。這些機制，不僅在人類社會存在，也可以追溯至我們的靈長類親戚。

正如布希曼所說：「當你看到猴子也會被社會衝突吸引時，就更能理解人類為什麼對戲劇張力與暴力媒體如此著迷了。」

資料來源：

1.Why monkeys—and humans—can’t look away from social conflict

2.Sterck, Elisabeth HM, et al. "Reactions to social videos in long-tailed macaques." Animal Cognition 28.1 (2025): 50.

（本文出自2025.08.08《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

