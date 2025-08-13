5A10+高分錄取北一女 AILEAD365打造高效學習策略
在升學競爭日益激烈的環境中，學生面臨的不僅是課業壓力，更考驗如何在有限時間內高效學習並穩定發揮實力。面對會考這類高強度考試，學習策略、時間規劃與心理調適，往往才是真正拉開差距的關鍵。
為了協助學生提升學習成效、幫助家長減輕焦慮，力宇教育邀請會考中取得佳績的學生，分享備考路上的挑戰與突破。透過具體可行的讀書策略、心態轉換與時間管理技巧，為學生與家長提供一個可借鏡的藍圖，讓努力不再盲目，學習更有方向。
這次特別邀請到114年國中教育會考中以5A10+高分錄取北一女中的廖淇蓁同學，分享在備考期間的讀書規劃與方法，並談及如何找到適合自己的學習節奏。廖同學坦言，原本預估成績落點為大同高中，但在國三這一年透過自律規劃與系統化複習，成功突破弱科瓶頸，實現成績飛躍。
在備考過程中，廖同學透過AILEAD365線上學習平臺自主刷題複習，運用AI診斷弱點，深化弱科的理解與吸收。靈活且彈性的線上學習方式，更能讓她能隨時隨地進行題目練習，不受傳統參考書限制，有效利用通勤和零散時間。
面對會考的挑戰，AILEAD365線上學習平臺不僅提供豐富的線上題庫與高品質教學影片，更藉由精準弱點分析，幫助每位學生高效學習，順利邁向理想高中。
想了解更多，請見影片喔！
影片連結：https://youtu.be/cNbbfDxesys
更多訊息，可洽力宇教育官方網站洽詢
教育部校園數位內容與教學軟體
