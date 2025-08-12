圖表看時事／人文社會沒人敢讀！大學生近半念科技 一圖看各領域起薪
AI浪潮推動下，理工科系招生愈來愈熱絡，反觀人文社會學科則顯得冷清。根據審計部最新決算報告，一一三學年度，國內大專校院科技領域學生高達五十一點二萬人，占全體大學生總數約四成七，人文領域學生則僅有十九點七萬人，占比一成八，社會領域學生卅六點三萬人，占比約三成三。
相較於十年前，人文、社會領域學生占比均明顯下降。學界則認為，政府應提出產業規畫願景，才有望鼓勵學生選讀。
據審計部報告，十年前，科技、人文、社會三大領域，學生占比分別為四成二、一成九與三成八，十年後，僅科技領域學生人數占比增加。若以學門來看，語文學門的學生數衰退明顯，十年來少了三點一萬多人，商管學門則減少六點三萬多人、餐旅及民生服務學門減少七點一萬多人。
審計部表示，為避免產業人力供需失衡，已請教育部依國內各領域產業人力需求，檢視人才培育政策有無過度集中特定領域，衍伸特定產業人才磁吸效應等風險。
對此，教育部回應，每年均依照國發會重點產業人才供需調查及推估報告，提供各大專校院增設調整系所參考，一一四學年度建議增設系所包括語文、人文藝術、社會科學及管理等領域，將持續引導學校培育跨領域人才。
不過台師大國文系主任徐國能表示，現在的社會趨勢確實是理工領域受歡迎，加上就業市場佳，學生投入相關科系均能預見；而人文社會學科遇到的問題，在於仍有很多學生想讀，只是不敢選。
「學生有興趣但總要思考未來怎麼辦。」徐國能說，政策應當思考如借鑑南韓，打造文化影視政策，擁有從內容產製到行銷等上至下游的產業鏈，有完整規畫的願景，會比回歸讓各校創設科系、整併系所來得好，畢竟就業市場問題，無法靠單一科系努力解決。
彰化女中校長陳香妘則認為，依目前高中端狀況，尤其是男校甚至都會區的女校，近年多有數Ｂ班級不易開設的狀況，代表志在人文社會學科的學生，在高中端就已經減少。以彰化女中為例，一屆十五個班，其中僅三分之一為社會組。
但也有國立大學教授認為，過去高教擴張時期，創設了不少人文社會相關學系，如今人口紅利已不再，「科系縮減也許是必須的」。學科仍有存在必要，只是預料會回歸由少數學校支撐。
▪台中二中凌晨傳巨響...住宿生誤以為爆炸 校方：今因跳電停課1天
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪3000元導師費凍漲13年 全教產呼籲調整教育人員待遇
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
▪台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言