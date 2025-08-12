圖表看時事／人文社會沒人敢讀！大學生近半念科技 一圖看各領域起薪

AI浪潮推動下，理工科系招生愈來愈熱絡，反觀人文社會學科則顯得冷清。根據審計部最新決算報告，一一三學年度，國內大專校院科技領域學生高達五十一點二萬人，占全體大學生總數約四成七，人文領域學生則僅有十九點七萬人，占比一成八，社會領域學生卅六點三萬人，占比約三成三。

相較於十年前，人文、社會領域學生占比均明顯下降。學界則認為，政府應提出產業規畫願景，才有望鼓勵學生選讀。

據審計部報告，十年前，科技、人文、社會三大領域，學生占比分別為四成二、一成九與三成八，十年後，僅科技領域學生人數占比增加。若以學門來看，語文學門的學生數衰退明顯，十年來少了三點一萬多人，商管學門則減少六點三萬多人、餐旅及民生服務學門減少七點一萬多人。

審計部表示，為避免產業人力供需失衡，已請教育部依國內各領域產業人力需求，檢視人才培育政策有無過度集中特定領域，衍伸特定產業人才磁吸效應等風險。

對此，教育部回應，每年均依照國發會重點產業人才供需調查及推估報告，提供各大專校院增設調整系所參考，一一四學年度建議增設系所包括語文、人文藝術、社會科學及管理等領域，將持續引導學校培育跨領域人才。

不過台師大國文系主任徐國能表示，現在的社會趨勢確實是理工領域受歡迎，加上就業市場佳，學生投入相關科系均能預見；而人文社會學科遇到的問題，在於仍有很多學生想讀，只是不敢選。

「學生有興趣但總要思考未來怎麼辦。」徐國能說，政策應當思考如借鑑南韓，打造文化影視政策，擁有從內容產製到行銷等上至下游的產業鏈，有完整規畫的願景，會比回歸讓各校創設科系、整併系所來得好，畢竟就業市場問題，無法靠單一科系努力解決。

彰化女中校長陳香妘則認為，依目前高中端狀況，尤其是男校甚至都會區的女校，近年多有數Ｂ班級不易開設的狀況，代表志在人文社會學科的學生，在高中端就已經減少。以彰化女中為例，一屆十五個班，其中僅三分之一為社會組。

但也有國立大學教授認為，過去高教擴張時期，創設了不少人文社會相關學系，如今人口紅利已不再，「科系縮減也許是必須的」。學科仍有存在必要，只是預料會回歸由少數學校支撐。 大學科系人數 人社減科技增 製表／生活文教中心

