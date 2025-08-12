114年國中社會科會考／掌握三力核心 從容應考
114年度國中教育會考已於5月順利落幕，今年的社會科命題方向注重考生能否從圖文資訊中提取關鍵訊息，並進行合理判斷與解釋，考驗考生的「閱讀力」、「邏輯力」與「內化力」三大關鍵能力。現在，就跟著彤妤老師一起剖析114年社會會考試題，掌握未來趨勢吧！
地理勝負點：判讀圖表分析能力
地理科延續多圖表的風格，並大量融入生活情境與時事議題，包括氣候變遷、運河效益與自然災害等議題，而等高線、經緯度、世界人口等概念這幾年都不缺席，未來考生須注意自己對這些概念的掌握程度。
本次考題中較具深度的題目，包括第29題中國氣候特色與地圖判讀；第40題結合俄烏戰爭與加里寧格勒的戰略地位，展現地理與國際政治的交織關係；第41題測驗臺灣降水特色與水文，需要學生分析圖表與綜合判斷的能力。
歷史勝負點：關鍵脈絡建構能力
歷史科重視「時、事、人、地、因、影響」的邏輯關係，涵蓋古代文明（如宗教與文化傳播）、近代變革（如清末戰爭條約、列強入侵），至現代世界秩序的建立（如兩次世界大戰、殖民等），這些概念都是未來考生應澈底研讀的主題。
本次考題中較具深度的題目，包括第9題探討中國共產黨的成立背景；第33題以臺灣鳳梨罐頭的銷售表格，判讀戰後臺灣與中國大陸的關係；第50題則從巴斯人對中國的貿易方式探討鴉片戰爭前夕的歷史動態，學生須具備「歷史理解」與「歷史解釋」的整合能力。
公民勝負點：閱讀理解內化能力
公民科著重情境與跨章節統整，題目設計貼近生活，涵蓋權利保障與救濟、勞動參與、政府制度、政治參與、市場競爭等核心內容。本次考題中較具深度的題目，包括第38題民法行為能力與法律效果；第46至48題組結合社會規範與交通管理，並測驗學生對於權利救濟途徑的了解；第37題則以社會企業的概念測驗廠商競爭對消費者的影響，本題相當需要學生的閱讀與分析能力。建議未來考生在平時應建立「名詞筆記」與「時事對應」，提升法律思維與邏輯判斷力。
由此可見，社會科考題已不單是知識背誦，未來備考應朝向素養導向與跨科整合發展，方能應對多變趨勢，穩扎穩打。
延伸資訊：
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中社會會考總複習(適用115年會考)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10563
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
