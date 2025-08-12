泰國和柬埔寨七月廿四日爆發邊境衝突，五天內兩國軍民共逾四十人喪命，最後在美國等國調停下停火。泰柬邊境有八百多公里，多處有主權爭議，因高棉帝國古寺廟所有權問題長期存在緊張。但這次泰柬關係急速惡化的關鍵，是柬埔寨前總理洪森六月外洩他與泰國總理貝東塔的通話。

洪森甩數十年交情 與塔信撕破臉

泰柬邊界五月就曾短暫交火，一名柬國士兵陣亡，使緊張升高。泰國政府官員試圖降溫，但泰國軍方態度強硬。六月十五日，貝東塔和柬國前強人總理洪森通話以緩和衝突。她在通話裡稱洪森「叔叔」，要他別聽「對立面」說法；所謂對立面包括一位泰國知名邊境部隊司令。

洪森是現任柬國總理洪馬內的父親，貝東塔則是仍保有政治影響力的泰國前總理塔信的女兒。洪森和塔信過去有數十年交情，但洪森六月與貝東塔通話後，卻不顧兩家情誼，將前述通話內容公開。貝東塔為此在泰國備受批評，有人指責貝東塔似乎以為，只憑塔信和洪森的友誼就能解決泰柬分歧。

柬埔寨前總理洪森（右）和泰國前總理塔信（左）曾有數十年交情。圖為塔信二○二三年八月五日在金邊的柬國總理辦公室「和平宮」出席洪森慶生活動。美聯社

泰國卅六名參議員更向憲法法院提出檢舉案，指稱貝東塔與洪森的通話違反憲法條文的官員誠信及倫理標準，要求將貝東塔解職。泰國憲院七月一日已接受該檢舉，決定先將貝東塔停職，直到對全案做出決定。塔信則對此大感不解：自己和洪森親如兄弟，「但他對我女兒做這件事後，我很震驚。這怎麼可能發生？」

紐約時報報導，許多人一直相信，即使泰柬存在棘手邊界爭端，塔信和洪森的私人關係將有助維繫兩國關係。兩人都是東南亞資深政治人物，有著卅多年友誼，貝東塔、洪馬內近年也都相繼當上總理，如今洪森和塔信撕破臉，不只塔信困惑，內部人士也感到震驚。

塔信推泰賭場合法 威脅柬國產業

塔信和洪森過去致力將彼此的個人和政治前途綁在一起。二○○一年，時任總理塔信就曾和洪森簽備忘錄，尋求開採泰國灣的石油和天然氣，惟該計畫因遭遇反對而未落實。塔信二○○六年因政變下台、旅居海外後，洪森依然與塔信維持緊密關係，曾任命塔信擔任柬國政府經濟顧問。

二○一四年，塔信胞妹、時任總理盈拉也因軍事政變下台後，洪森讓盈拉在柬國尋求庇護。英國廣播公司（ＢＢＣ）也指出，泰柬亦曾在較見不得光的領域合作。去年十一月，泰國曾將六名柬埔寨異議人士和一名孩童送回柬國，這些人隨後就遭關押。

另外在二○二○年，逃往柬埔寨的一名泰國年輕社運人士薩特薩克西特（Wanchalerm Satsaksit）遭到綁架失蹤，被認為是泰國情報人員下手。今年一月，一名柬埔寨反對派領袖在光天化日下於曼谷市中心被槍殺，社運人士認為此事是在泰、柬安全單位有共識之下發生。

塔信二○二三年八月結束十五年海外旅居返泰後，則日益將泰國定位為柬國的經濟對手。泰國政府先前曾參考新加坡範例，主張設置綜合性娛樂設施，其中有賭場、主題公園和會展中心等。這將與柬埔寨的賭場競爭，而賭場是洪森及其同僚的一大財源。

洪森利用泰國動盪 強化政權穩固

紐時引述泰國前外交部長卡席特指出，這兩大家族的野心和致富夢從未實現，洪森可能將這視為塔信的錯；洪森完全掌控柬埔寨，但塔信過去廿年來一直流失對泰國社會的控制。

紐時直指，塔信、洪森兩大政治巨頭的私怨，引發泰柬這次十多年來最嚴重邊境衝突。ＢＢＣ說，洪森為何毀掉他和塔信的友誼並加劇這次衝突，目前仍是謎團；這或許是因為泰國今年決定對詐騙中心施壓，又或許是塔信讓泰國賭場合法化的野心，威脅到柬國賭場業。

紐時也引述分析家說，洪森試圖利用泰國政府內部的動盪來鞏固其政權正當性。甚至連柬埔寨的反對派也支持柬埔寨政府，聲稱邊境地區的爭議寺廟屬於柬國。

ＢＢＣ指出，洪森也或許是單純為了利益，拋棄在泰國已失去很大影響力的塔信，同時在柬國人民心中強化其民族主義者形象。

柬埔寨政治專家、美國亞利桑那州立大學教授伊爾認為，洪森這次失算了，其本意可能是謀求國內政治利益，但他公開羞辱貝東塔，無意間給予泰國軍方領袖升級局勢的理由。

相關新聞 國際小學堂／泰柬衝突導火線…高棉古廟之爭 國際法院愈理愈亂 柬埔寨西北部的山林曾是過去高棉文明的繁榮中心，當地數座可追溯到高棉帝國時期的古老寺廟現在卻成為泰國、柬埔寨衝突的焦點。泰... 2025-08-12 00:00 國際小學堂／泰柬衝突背後 塔信、洪森懷私怨 泰國和柬埔寨七月廿四日爆發邊境衝突，五天內兩國軍民共逾四十人喪命，最後在美國等國調停下停火。泰柬邊境有八百多公里，多處有... 2025-08-12 00:00 圖表看時事／川普徵100%晶片關稅！台灣半導體輸美出口額近年翻倍 一圖看營收占比 美國總統川普六日宣布，將對進口美國的半導體課徵百分之一百關稅，但將產線遷回美國的企業可豁免。他說，過去很多晶片公司都到其... 2025-08-09 15:10 科學人／榮登《Nature》封面！白浪滔滔也沖不走這隻黏死死的黃色小鴨 即使是號稱「超強力」的黏著劑，在面對嚴苛環境時，往往也只能投降舉白旗。傳統黏著劑在水下常常「軟腳」，難以提供及時、強韌且可重複使用的黏合力。想想雨天脫膠黏不回去的鞋底，是不是很令人抓狂？別急著放棄，來 2025-08-09 08:00 紐時賞析／人工草坪球場席捲全美 Across the country, cities and towns are replacing grass fields with synthetic turf, a change that is driven by youth sports teams eager for more year-round playing spaces and the multibillion-dollar turf industry working to convince communities that plastic fields are better than natural ones. 在全美各地，城市與城鎮正紛紛將天然草地球場換成人造草皮。這股變化的推動力來自於渴望全年都有比賽空間的青少年運動隊伍，以及多達數十億美元規模的人造草皮產業，它們正努力說服各地社區：塑膠草皮優於天然草地。 2025-08-09 02:35 紐時賞析／水龍頭沒水、水庫變水塘 伊朗深陷缺水危機 Some of Iran’s deepest reservoirs have shrunk to shallow ponds. Water pressure is so low in some cities that taps in apartment buildings run dry for hours. People desperately search for water tanks, and hoard every drop they can find. 伊朗有些最深的水庫現在縮成淺淺的水塘。有些城市的自來水壓低到不行，公寓大樓的水龍頭一連好幾小時都沒水。人們拚命找水箱，能找到一滴水都得囤起來。 2025-08-09 02:27

商品推薦