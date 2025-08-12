國際小學堂／泰柬衝突背後 塔信、洪森懷私怨
泰國和柬埔寨七月廿四日爆發邊境衝突，五天內兩國軍民共逾四十人喪命，最後在美國等國調停下停火。泰柬邊境有八百多公里，多處有主權爭議，因高棉帝國古寺廟所有權問題長期存在緊張。但這次泰柬關係急速惡化的關鍵，是柬埔寨前總理洪森六月外洩他與泰國總理貝東塔的通話。
洪森甩數十年交情 與塔信撕破臉
泰柬邊界五月就曾短暫交火，一名柬國士兵陣亡，使緊張升高。泰國政府官員試圖降溫，但泰國軍方態度強硬。六月十五日，貝東塔和柬國前強人總理洪森通話以緩和衝突。她在通話裡稱洪森「叔叔」，要他別聽「對立面」說法；所謂對立面包括一位泰國知名邊境部隊司令。
洪森是現任柬國總理洪馬內的父親，貝東塔則是仍保有政治影響力的泰國前總理塔信的女兒。洪森和塔信過去有數十年交情，但洪森六月與貝東塔通話後，卻不顧兩家情誼，將前述通話內容公開。貝東塔為此在泰國備受批評，有人指責貝東塔似乎以為，只憑塔信和洪森的友誼就能解決泰柬分歧。
泰國卅六名參議員更向憲法法院提出檢舉案，指稱貝東塔與洪森的通話違反憲法條文的官員誠信及倫理標準，要求將貝東塔解職。泰國憲院七月一日已接受該檢舉，決定先將貝東塔停職，直到對全案做出決定。塔信則對此大感不解：自己和洪森親如兄弟，「但他對我女兒做這件事後，我很震驚。這怎麼可能發生？」
紐約時報報導，許多人一直相信，即使泰柬存在棘手邊界爭端，塔信和洪森的私人關係將有助維繫兩國關係。兩人都是東南亞資深政治人物，有著卅多年友誼，貝東塔、洪馬內近年也都相繼當上總理，如今洪森和塔信撕破臉，不只塔信困惑，內部人士也感到震驚。
塔信推泰賭場合法 威脅柬國產業
塔信和洪森過去致力將彼此的個人和政治前途綁在一起。二○○一年，時任總理塔信就曾和洪森簽備忘錄，尋求開採泰國灣的石油和天然氣，惟該計畫因遭遇反對而未落實。塔信二○○六年因政變下台、旅居海外後，洪森依然與塔信維持緊密關係，曾任命塔信擔任柬國政府經濟顧問。
二○一四年，塔信胞妹、時任總理盈拉也因軍事政變下台後，洪森讓盈拉在柬國尋求庇護。英國廣播公司（ＢＢＣ）也指出，泰柬亦曾在較見不得光的領域合作。去年十一月，泰國曾將六名柬埔寨異議人士和一名孩童送回柬國，這些人隨後就遭關押。
另外在二○二○年，逃往柬埔寨的一名泰國年輕社運人士薩特薩克西特（Wanchalerm Satsaksit）遭到綁架失蹤，被認為是泰國情報人員下手。今年一月，一名柬埔寨反對派領袖在光天化日下於曼谷市中心被槍殺，社運人士認為此事是在泰、柬安全單位有共識之下發生。
塔信二○二三年八月結束十五年海外旅居返泰後，則日益將泰國定位為柬國的經濟對手。泰國政府先前曾參考新加坡範例，主張設置綜合性娛樂設施，其中有賭場、主題公園和會展中心等。這將與柬埔寨的賭場競爭，而賭場是洪森及其同僚的一大財源。
洪森利用泰國動盪 強化政權穩固
紐時引述泰國前外交部長卡席特指出，這兩大家族的野心和致富夢從未實現，洪森可能將這視為塔信的錯；洪森完全掌控柬埔寨，但塔信過去廿年來一直流失對泰國社會的控制。
紐時直指，塔信、洪森兩大政治巨頭的私怨，引發泰柬這次十多年來最嚴重邊境衝突。ＢＢＣ說，洪森為何毀掉他和塔信的友誼並加劇這次衝突，目前仍是謎團；這或許是因為泰國今年決定對詐騙中心施壓，又或許是塔信讓泰國賭場合法化的野心，威脅到柬國賭場業。
紐時也引述分析家說，洪森試圖利用泰國政府內部的動盪來鞏固其政權正當性。甚至連柬埔寨的反對派也支持柬埔寨政府，聲稱邊境地區的爭議寺廟屬於柬國。
ＢＢＣ指出，洪森也或許是單純為了利益，拋棄在泰國已失去很大影響力的塔信，同時在柬國人民心中強化其民族主義者形象。
柬埔寨政治專家、美國亞利桑那州立大學教授伊爾認為，洪森這次失算了，其本意可能是謀求國內政治利益，但他公開羞辱貝東塔，無意間給予泰國軍方領袖升級局勢的理由。
