寫作教室／不要只寫發生什麼事！帶入自己描述「選擇代表何種價值」

動劇情的關鍵，更是一面「價值的鏡子」，映照出他們內心真正的想法。今天，我們要透過一則刊登於2019年10月7日《好讀》的報導──〈化眼淚為驕傲：男童自創校T被笑，田納西大學讓設計變珍品〉，來看看主角的選擇以及選擇背後代表的意義。

故事發生在美國佛羅里達州。一名小學生非常喜歡田納西大學，但他沒有校方販售的正式商品，於是自己畫了一個「U.T.」（田納西大學的英文縮寫）的標誌貼在橘色T恤上，並穿去參加學校的「大學色彩日」。沒想到，幾名同學看到後就出言嘲笑，讓他當場難過落淚。

試想：如果你是小男孩，你會怎麼做呢？是默默收起這件衣服？還是堅持繼續穿著？抑或是從此再也不穿橘色的衣服，放棄自己所愛？

其實在詢問自己「如果是我，我會怎麼做」的當下，我們便進入寫作的思考了。接著，可以試著去描述面對選擇角色會有什麼內心的掙扎，思考該做什麼選擇，並寫下這個選擇帶來的影響。最後，再用一句話說明：這個選擇反映什麼價值？因此可以試著這樣表達：

當同學嘲笑我手繪的T恤時，我好想逃走，把這件衣服藏起來。但我問自己：「我錯了嗎？」我只是想表達對田納西大學的喜歡。最後，我選擇堅持穿著這件T恤，因為那是我的心意。後來，我聽說這件T恤變成了真正的商品，讓我明白—堅持做自己，是一種勇氣與驕傲。

沒錯！故事的最後是小男孩的老師把這段經歷分享到網路上，引起大量回響。意外地，田納西大學得知後，不僅將這件T恤設計變成正式的校園商品，也寄了一大箱官方周邊商品給男孩，並宣布將銷售所得捐給反霸凌基金。這份暖心行動，讓原本的眼淚變成驕傲，也讓世界看見「善意的力量」。

因此下次寫作文時，不要只是寫「發生了什麼事」，也要試著去寫「為什麼做出這樣的選擇？這個選擇代表了什麼價值？」如此的寫作才能真正打動人心，讓文字更有深刻的力量！

