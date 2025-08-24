快訊

罷免後怎麼走？李文忠籲民進黨面對少數執政現實 質疑司法濫押在野黨

聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／不要只寫發生什麼事！帶入自己描述「選擇代表何種價值」

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 呂映靜／撰寫
教育示意圖。圖/AI生成
教育示意圖。圖/AI生成

動劇情的關鍵，更是一面「價值的鏡子」，映照出他們內心真正的想法。今天，我們要透過一則刊登於2019年10月7日《好讀》的報導──〈化眼淚為驕傲：男童自創校T被笑，田納西大學讓設計變珍品〉，來看看主角的選擇以及選擇背後代表的意義。

故事發生在美國佛羅里達州。一名小學生非常喜歡田納西大學，但他沒有校方販售的正式商品，於是自己畫了一個「U.T.」（田納西大學的英文縮寫）的標誌貼在橘色T恤上，並穿去參加學校的「大學色彩日」。沒想到，幾名同學看到後就出言嘲笑，讓他當場難過落淚。

試想：如果你是小男孩，你會怎麼做呢？是默默收起這件衣服？還是堅持繼續穿著？抑或是從此再也不穿橘色的衣服，放棄自己所愛？

其實在詢問自己「如果是我，我會怎麼做」的當下，我們便進入寫作的思考了。接著，可以試著去描述面對選擇角色會有什麼內心的掙扎，思考該做什麼選擇，並寫下這個選擇帶來的影響。最後，再用一句話說明：這個選擇反映什麼價值？因此可以試著這樣表達：

當同學嘲笑我手繪的T恤時，我好想逃走，把這件衣服藏起來。但我問自己：「我錯了嗎？」我只是想表達對田納西大學的喜歡。最後，我選擇堅持穿著這件T恤，因為那是我的心意。後來，我聽說這件T恤變成了真正的商品，讓我明白—堅持做自己，是一種勇氣與驕傲。

沒錯！故事的最後是小男孩的老師把這段經歷分享到網路上，引起大量回響。意外地，田納西大學得知後，不僅將這件T恤設計變成正式的校園商品，也寄了一大箱官方周邊商品給男孩，並宣布將銷售所得捐給反霸凌基金。這份暖心行動，讓原本的眼淚變成驕傲，也讓世界看見「善意的力量」。

因此下次寫作文時，不要只是寫「發生了什麼事」，也要試著去寫「為什麼做出這樣的選擇？這個選擇代表了什麼價值？」如此的寫作才能真正打動人心，讓文字更有深刻的力量！

校園 小學生 寫作教室

延伸閱讀

支持者北所外為柯文哲慶生 陳佩琪、黃國昌到場聲援

寫作教室／不只考試用的到！寫作能學更有效率表達 更能融入劇本當YouTuber

人氣繪本作家快閃一日店長 手繪限量T恤做公益助憨兒自立

莎拉布萊曼墾丁玩7天無人發現！暌違30年戰「日落大道」：壓力山大

相關新聞

寫作教室／不要只寫發生什麼事！帶入自己描述「選擇代表何種價值」

動劇情的關鍵，更是一面「價值的鏡子」，映照出他們內心真正的想法。今天，我們要透過一則刊登於2019年10月7日《好讀》的...

圖表看時事／追加預算案拍板通過！6都補助誰被砍最多？

為因應今年度中央總預算遭立院刪減，行政院會通過「一一四年度中央政府總預算追加預算案」，共編列八七八億四一三六萬餘元，...

好讀周報／生物列印救災新星！可客製醫療方案 地域不受限

DEVCOM生化中心於2025年3月14日簽署協議與首份JWS。據此，巴恩希爾將與DEVCOM生化中心的生物工程研究員李...

好讀周報／用3D列印「皮膚」！美軍攜手大學研究 提高生化戰防護治療

美國陸軍作戰能力開發指揮部生化中心近日宣布與美國夏威夷大學建立戰略研究夥伴關係，除研究如何使用3D列印皮膚與培育的組織，...

紐時賞析／研究顯示 美西特大乾旱恐數十年都無解

A megadrought has sapped water supplies, ravaged farms and r...

紐時賞析／聯邦員工超過15萬人接受川普優退方案

台灣過去視為鐵飯碗的公務員，在美國則未必。川普假馬斯克之手大規模解聘聯邦政府人員，並提出新穎的優離退方案(resigna...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。