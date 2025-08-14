好讀周報／停用人工色素！美食品大廠爭相跟進 專家批：政治操作

文／陳韻涵輯

美國食品大廠卡夫亨氏、彩虹糖與通用磨坊相繼宣布將不再使用人工色素，國際知名飲料大廠「可口可樂」也表示，計畫今年秋季推出以美國蔗糖製作的新款可樂產品。不過，營養學者和公共衛生研究員認為，食品飲料廠商改變配方的措施背後的政治考量與公關操作意圖，遠大於真正關心消費者的健康。

公衛團體長期呼籲美國政府明令禁用人工色素，因有研究指出，從石油提煉而來的人工色素可能導致兒童過動、注意力不集中等行為問題，甚至癌症。

美國聯邦食品暨藥物管理局（食藥局）核准食品業者使用36種色澤添加劑，但今年1月宣布，後年底前，食品禁用3號紅色素，因為糖果、蛋糕和某些藥品所含的紅色素讓實驗鼠罹癌。

人工色素是一種從石油提煉出的合成添加劑，美國衛生部與食藥局4月表示，將與食品業者合作，於明年底前逐步淘汰人工色素。

食品大廠卡夫亨氏與通用磨坊6月宣布，後年起，美國產品全面停用人工色素。雀巢食品公司跟進宣布，最晚從明年中開始，在美國販售的旗下產品將不再使用人工色素。此外，銷量占全美冰淇淋市場銷量約90%的「國際乳製食品協會」承諾，2028年前停用人工色素。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪長年反對人工色素，他就任後施壓業者改用「果汁、植物萃取物」等比較天然的色彩原料。

美聯社民調顯示，約66%的美國受訪者支持限制加工食品中添加糖或色素等化學成分，加州和西維吉尼亞已禁止學校提供或販賣含人工色素的食物。

除了人工色素外，可口可樂因應美國總統川普的個人喜好與健康政策，宣布將以美國製造的蔗糖，取代原先的高果糖玉米糖漿配方，最快於今年秋季推出新產品。

可口可樂在美國的產線，自1980年代以來持續使用高果糖玉米糖漿，而在墨西哥銷售的可樂則用蔗糖。

新聞媒體Axios報導，使用美國蔗糖而非進口的決定，可能有利於蔗糖生產大州佛羅里達州和路易斯安那州，而這兩州與川普的關係密切。

白宮7月表示，「川普總統致力兌現『讓美國再次健康（MAHA）』的承諾」，大力宣揚食品業者的改變有助「對抗困擾國民的慢性健康危機」。

不過，營養學者和公衛研究員並不相信官方宣傳，認為這只是業者迎合消費者對天然成分的期望。北卡羅來納州大學營養學教授帕普金表示，「這些只是表面的改變，對健康沒有任何影響，好讓『MAHA』支持者宣稱勝利，這不過是公關手段。」

公衛研究員認為，美國衛生部聚焦人工色素，卻忽略更大的問題，即廉價即食產品盛行，這些食品通常含有大量的鹽、糖和脂肪。帕普金說，即使少了人工色素與香料，冰淇淋與碳酸飲料的本質並未改變。

紐約大學營養與食品研究名譽教授瑪麗恩‧耐斯特說：「我雖然支持停用人工色素的想法，但這在營養學上毫無意義，只會讓符合標準的垃圾食物被認為是健康的食品。」

市場研究公司Circana調查顯示，約64%的消費者積極尋找「健康零食」，且此數據逐年增加，優格、起司以及高蛋白食品和飲料都因具備「營養價值」而熱賣。

●新研究／代糖「赤藻糖醇」 恐提升中風風險

從減糖冰淇淋、生酮蛋白棒，到標榜無糖的汽水，俗稱「代糖」的人工甜味劑「赤藻糖醇」已成為試圖減重與飲食控制者的必需品。但研究人員近期發現，赤藻糖醇會改變腦血管細胞，從而增加中風的風險。

「新聞周刊」報導，赤藻糖醇通常由玉米發酵製成，幾乎不含熱量，甜度約為蔗糖的80%，且對胰島素濃度的影響極微，因而受到減重、血糖控制或低碳飲食人士的青睞。

美國食藥局2001年批准使用糖醇作為食品中的糖類替代品，包括赤藻糖醇、乳糖醇、麥芽糖醇、甘露醇、木糖醇，以及山梨醇（又稱葡萄糖醇）；這些代糖的甜度約為蔗糖的25%至100%，熱量低，且不會導致蛀牙或引發血糖飆升。

2023年，食藥局審查一項赤藻糖醇可能與心血管病例相關的觀察性研究，但後續證實兩者並無因果關係。食藥局表示，將持續監測和評估關於赤藻糖醇等甜味劑的新證據。然而，近期出現愈來愈多科學證據，顯示「安全」的代糖其實仍潛藏風險。

美國波德科羅拉多大學發表於《應用生理學期刊》的研究發現，赤藻糖醇會改變人腦血管細胞，使中風的風險提高。研究作者、該校生理學教授德蘇薩表示，「我們的研究進一步表明，公認安全的代糖可能危害健康。」

近期一項針對歐美國家約4千名受試者的大型研究發現，血液中赤藻糖醇含量偏高者，3年內罹患心臟病或中風的機率顯著增加。

為探討其中的原因，德蘇薩及其研究生奧本‧貝瑞在實驗室中，讓人腦血管細胞暴露於與普通無糖飲料含量相當的赤藻糖醇環境約3小時，模擬真實的飲食攝取量。結果，德蘇薩團隊發現檢體腦血管細胞的一氧化氮減少讓血管變得緊繃，且測得更多會造成血管收縮的「內皮素-1」蛋白質和會讓分子老化與發炎的「自由基」，且溶栓反應變慢。

貝瑞以白話解釋：「若血管收縮時，溶栓效率降低，中風的機率就會提升。」

●看問題／超加工食品 占比高 實質危害大 卻不管

此外，營養學者認為，美國政府的政策改變若要對美國人的飲食習慣產生實質影響，就必須嚴格管制「超加工食品」。

超加工食品占美國食品供應的70%，包括洋芋片、餅乾、糖果、冰淇淋和各種調理包。研究顯示，超加工食品經常與肥胖、癌症、糖尿病、心臟病等健康問題息息相關。

美國衛生部雖然認為超加工食品容易取得的特性已達危機程度，且是造成慢性病例增加的主因，但相關單位尚無任何減少超加工食品的重大措施。

帕普金說：「當局尚未追查真正的食品禍首，若衛生部長能針對超加工食品採取重大改革，那才是真正有助國民健康。」

聯邦疾病防治中心8月報告指出 ，大多數美國人攝取的熱量，逾半數來自超加工食品， 這些高熱量食品超級美味，卻含有大量的糖、鹽和不健康的脂肪。

