好讀周報／新北爆煌蟲潮！季節性生態現象 專家：免驚慌
文／陳韻涵輯
新聞故事：新北市近期發生蝗蟲危機，大量「異歧蔗蝗」因高溫而快速繁衍。農業部專家表示，這是季節性的生態現象，待氣候轉涼或降雨後，蝗蟲數量便會減少。另外，澳洲研究人員在昆士蘭的高海拔雨林，發現巨型竹節蟲「Acrophylla alta」，其蟲體長40公分、重44公克，可能改寫澳洲最重昆蟲的紀錄。
新北市近日隨處可見蝗蟲出沒，農業局和昆蟲專家表示，8月高溫乾燥炎熱，異歧蔗蝗會大量且快速生長，且不屬於農業害蟲，民眾無需驚慌。這種季節性的生態現象會在天氣轉涼或下雨過後改善，若想驅蟲可用塑膠袋捕捉後密封丟棄。
異歧蔗蝗是西班牙昆蟲學家博利瓦爾（Ignacio Bolívar）於1912年在越南河內太原市發現的物種，牠以禾本科植物為食，如竹子、芒草等。異歧蔗蝗不會咬人，也不傳播疾病，但過敏體質者要避免吸入昆蟲鱗粉，以免影響呼吸道健康。
另外，澳洲詹姆斯庫克大學兼職教授、昆蟲學家埃莫特（Angus Emmott）協助鑑定公民科學圖鑑上的竹節蟲，結果發現是全新物種。
埃莫特團隊在昆士蘭北部熱帶雨林的樹冠層發現巨型竹節蟲的蹤影，其體長40公分、體重44公克，相當於一顆高爾夫球的重量；新蝗蟲Acrophylla alta可望超越「巨型穴居蟑螂」，刷新澳洲昆蟲物種的重量紀錄。
埃莫特表示，牠龐大的體型，可能是棲息在涼爽潮濕的高海拔雨林，經歷數百萬年演化的結果。
他說：「牠們只分布在高海拔雨林的一小片區域，且生活在樹冠高處。除非被強風吹落，或被鳥兒帶到下層，否則幾乎不會被發現。」
埃莫特解釋，辨識竹節蟲的種類關鍵在於其獨特的卵，「每一種竹節蟲的卵都有其獨特的表面紋理和形狀，卵帽細節也各異奇趣」。
