圖表看時事／美對台課20%關稅 比日韓高…台灣這些產業遭殃

美國總統川普七月卅一日簽行政命令，對許多貿易夥伴輸美商品徵百分之十至百分之四十一的關稅。外媒報導稱，他企圖藉此重塑全球經濟。

但白宮表示，這些措施將在一周內生效，而非川普原本設定的八月一日大限。這幾天時間為美國和其他國家的進一步談判打開大門。川普表示，「這並不代表四周內不會有國家出現，並說我們可以達成某種協議」。

一位匿名美國高官七月卅一日對彭博指稱，美國貿易夥伴被分為三類，即對美在貨貿上有逆差的國家，適用百分之十關稅；與美國達成貿易協議或對美有小幅貨貿順差的國家，適用約百分之十五關稅；未和美國達成貿易協議，且對美有大幅貨貿順差的國家，則適用更高關稅。

川普認為，新的關稅稅率有利美國出口商。然而這使包括美國長期盟友的多國面臨新一波不確定性，也引發對美國出現通膨的擔憂。

若干全球最窮困及多數戰禍頻仍的國家，遭川普徵懲罰性關稅，包含敘利亞百分之四十一、寮國及緬甸百分之四十、利比亞百分之卅、伊拉克百分之卅五和斯里蘭卡百分之廿。

根據該行政命令，對六十八國和廿七國組成的歐盟，新關稅將在七天內生效，而非川普最初設定的八月一日。一位匿名高官對英國衛報說，延後生效反映出川普政府需更多時間來協調稅率。

白宮發言人李維特於美東時間七月卅一日在白宮對媒體說，尚未和美國透過談判達成貿易協議，或還沒收到川普政府關稅稅率通知函的國家，將在當天結束前收到美國關於貿易條款的答覆。

李維特還說，沒收到回覆的國家將在今天午夜前（美東時間八月一日零時）以信函或行政命令的形式收到。美東時間八月一日零時為台灣時間同日中午十二時。

根據白宮聲明，所有被認定為「轉運」，以規避原產地的商品，將被加徵百分之四十的關稅。紐約時報報導，這類「洗產地」行為最常見的方式是中國大陸製商品被運到第三國，在當地重新包裝或做表面上的加工後輸美，以避免美國對中國輸美商品徵的高關稅。 美公布關稅 台比日韓高 製表／國際中心、地方社會中心

