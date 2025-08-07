圖表看時事／俄羅斯8.8強震掀巨浪！多國發海嘯警報 一圖看破壞力與波高關係

俄羅斯遠東堪察加半島外海卅日發生規模八點八地震，周邊海嘯最高五公尺，俄國、日本、美國夏威夷和西岸等多地發布海嘯警報，卅日深夜才相繼解除。

日本當局一度敦促逾二百萬人避難，岩手縣測得一點三公尺海嘯。夏威夷湧現撤離車潮，航空也被打亂。

美國地質調查所指出，這次強震約發生在台灣時間卅日上午七時廿五分，震央在俄國彼得羅巴甫洛夫斯克市東南東方一一九公里外海，震源深度廿點七公里。俄羅斯科學院地球物理研究部門說，這是堪察加地區自一九五二年來的最強地震。

日本氣象廳在台灣時間七時卅七分對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣等地區發布「海嘯注意報」，八時四十分後，又對北海道太平洋沿岸東部至青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣九十九里外房、相模灣三浦半島、靜岡縣、和歌山縣等廣泛太平洋沿岸地區發「海嘯警報」。

截至卅日晚間，日本氣象廳網站顯示，日本全境海嘯警報都已經下調至海嘯注意報。

地震隨後，日本放送協會（ＮＨＫ）就中斷晨間節目改為特別新聞節目，畫面字幕顯示「海嘯來了！快逃！」主播以強烈語氣一再呼籲民眾「海嘯即將來襲！請趕快逃難！」並敦促民眾盡可能逃到高處或高樓層，遠離海岸。

岩手縣久慈港在台灣卅日下午十二時五十二分觀測到一點三公尺海嘯，其他地方十到八十公分不等。下午在北海道根室市、東京都八丈島以及晚間在青森縣八戶港等地測得八十公分；宮城縣石卷港和鹿兒島縣種子島等地測得七十公分。

另據朝日電視台報導，三重縣一名五十八歲婦女疑似駕車撤離時不慎墜落路邊懸崖身亡。

美國夏威夷在該強震發生後也響起海嘯警報，民眾紛紛撤離沿岸，路上擠滿車輛，交通癱瘓。

美國總統川普曾在社群媒體真實社群發文說，「夏威夷地區已發布海嘯警報。阿拉斯加和美國太平洋沿岸地區則已發布海嘯警戒」，呼籲民眾注意安全。

路透卅日報導，這次地震在震央周邊引發最高五公尺海嘯。俄羅斯緊急事務部聲明，海嘯淹沒港口小鎮北庫里爾斯克部分地帶，所幸居民已疏散。俄國的社群媒體影片似乎顯示，海水淹沒該鎮建築物。

俄強震 海嘯襲多國。（製表／生活文教中心、國際中心）

