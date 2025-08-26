快訊

持續施壓聯準會！川普真實社群公布信函 開除聯準會理事庫克

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

教學／蘋果帳號共用、但照片不要「被同步」！6步驟教你裝置不互通

科學人／粒線體及其理論的起源 揭：不只是細胞發電廠

科學人／ 文‧張瑞棋
圖／freepik
圖／freepik

我們每個細胞裡都有成千上百個粒線體，負責產生我們生存所需的能量；若沒有粒線體，就不會有各種生物，只剩細菌和古菌。有趣的是，根據目前的主流理論，粒線體原本是獨立生存的細菌，被較大的細胞吞噬後沒消化掉，反而和宿主細胞形成共生關係，才演化出真核細胞。即使是現在，這個理論仍然讓人覺得很不可思議，可以想見當初遭遇的阻力有多大。

細胞內共生的概念最早可追溯至1883年，法國植物學家香佩爾觀察到葉綠體與藍綠菌非常相似，因而懷疑葉綠體就是源自被細胞吞噬的藍藻（現稱為藍綠菌）。受此啟發的俄國生物學家梅列施科夫斯基，也從地衣是由藻類與真菌形成的共生關係，於1905年進一步主張在葉綠體之前還有一次共生，細菌融入變形蟲後形成了細胞核。

他們的主張只是基於胞器的外形和行為模式，並沒有其他依據，因此少有人認真看待。不過已享有聲譽的法國生理學家波堤耶（Paul Portier）也跳了進來，他於1918年出版《共生體》一書，斬釘截鐵地宣告所有複雜的生命形式都由兩種個體結合而成；他特別指出粒線體就是共生細菌，並聲稱已成功分離進行培養。這無疑是個強而有力的佐證，但巴斯德研究所公開表示無法做到，波堤耶也未再反駁，他的共生體理論就在各界的嘲笑中狼狽退場。

沒想到才過幾年，又有人不死心。1922年美國生物學家沃林（Ivan Wallin）發表論文指出，透過染色技術顯示「細菌和粒線體具有相似的化學組成」。隨後幾年他又陸續發表多篇論文，主張粒線體是種共生細菌，而新物種的發展正是基於此共生關係。他也宣稱成功在細胞外培養粒線體，但同樣地，無人可再現其實驗成果，內共生的說法便再也沒有人理會。

1967年，《理論生物學期刊》刊登了一篇論文〈論有絲分裂細胞的起源〉，被遺忘長達40年的內共生理論驀然再現。和之前不同的是，作者馬古利斯（Lynn Margulis）提供了更多科學佐證，包括粒線體和葉綠體也有雙層膜，而且有自己的DNA、RNA和核醣體；文中還結合地球大氣層演變的地質證據，解釋了原核生物（細菌）和宿主細胞如何形成互惠互利的共生關係，才演化成複雜的真核細胞。

這篇論文堪稱內共生理論的里程碑，不過當時普遍認為基因突變和個體間的競爭才是驅動演化的主要因素，合作和共生的概念顯得格格不入，加上馬古利斯兩年前才取得博士學位，又是女性，因此這篇論文曾被15家期刊拒絕，刊出後仍被嗤之以鼻。但馬古利斯不屈不撓地繼續宣揚，直到1980年代DNA定序技術發明後，確認了粒線體和α-變形菌、葉綠體和藍綠菌的DNA序列高度相似，內共生理論才終於逐漸獲得認同，寫入教科書中。

除了來歷，粒線體扮演的角色也陸續揭露，原來它不僅是「細胞的發電廠」，還有其他重要功能，甚至會彼此溝通，詳情可參見〈粒線體才是CEO〉。

延伸閱讀

（本文出自2025.08.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

論文 科學人雜誌

相關新聞

國際小學堂／暗彗星接連到訪太陽系 地球水之謎有解？

自二○一六年起，天文學家開始在太陽系發現一種不完全是小行星，也不全然是彗星的奇特天體，其後方看不到像彗星一樣、由塵埃和冰...

科學人／粒線體及其理論的起源 揭：不只是細胞發電廠

我們每個細胞裡都有成千上百個粒線體，負責產生我們生存所需的能量；若沒有粒線體，就不會有各種生物，只剩細菌和古菌。有趣的是，根據目前的主流理論，粒線體原本是獨立生存的細菌，被較大的細胞吞噬後沒消化掉，反

國際小學堂／日探測船「隼鳥二號」 預計6年後登暗彗星採樣

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的探測機「隼鳥二號」二○一九年在小行星「龍宮」採集砂石樣本後，二○二○年十二月飛過地...

寫作教室／不要只寫發生什麼事！帶入自己描述「選擇代表何種價值」

動劇情的關鍵，更是一面「價值的鏡子」，映照出他們內心真正的想法。今天，我們要透過一則刊登於2019年10月7日《好讀》的...

圖表看時事／追加預算案拍板通過！6都補助誰被砍最多？

為因應今年度中央總預算遭立院刪減，行政院會通過「一一四年度中央政府總預算追加預算案」，共編列八七八億四一三六萬餘元，...

好讀周報／生物列印救災新星！可客製醫療方案 地域不受限

DEVCOM生化中心於2025年3月14日簽署協議與首份JWS。據此，巴恩希爾將與DEVCOM生化中心的生物工程研究員李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。