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聯合報寫作教室／借別人的故事，找自己的共鳴

聯合報／ 呂映靜／聯合報寫作教室講師

「咻！」一顆圓球飛向天空。倏地，「砰」的一聲，球在碰觸手的剎那偏離軌道，往意想不到的方向飛去。「又沒有接到⋯⋯」

在知名動漫《排球少年》中，白鳥澤對上烏野的比賽裡，有一幕讓我印象深刻。當西谷夕面對對手牛若擊出自己不熟悉的球路時，即使屢次未能成功接起，他也沒有選擇放棄，而是堅定地告訴隊友：「給我三球的機會，一定接下牛若的球，並且成功！」那一刻，我想起自己也曾多次遭遇打擊，凍結的雙腳彷彿無法前進一步。「再一次⋯⋯再一次⋯⋯。」我想著西谷夕的勇敢，再次面對挑戰。

同學，你是否也曾有過這樣的時刻？在閱讀某篇文章、觀看某部影片或凝視某幅畫作時，因為某個情景而勾起自己的回憶，並深深感受到「我能懂他！」彷彿在對方的故事裡看見了自己，可能是角色和你一樣害怕失敗，一樣對未來迷惘，也可能是因為友情、家庭、夢想而經歷掙扎。而在「懂」的一瞬間，別人的故事就和自己產生連結。

這就是「共鳴」。

共鳴不只是讓我們喜歡上某個故事，更重要的是——它幫助我們「認識自己」。當我們因為某個情景而湧起情緒時，那正是內心某個角落被觸動了。這時，不妨靜下心問自己：「為什麼我對這一段特別有感覺？」也許會讓你挖掘出更深層的自己。例如，《小王子》中狐狸曾說：「真正重要的東西，用眼睛是看不見的。」我們可以延伸思考的是「什麼是真正重要的東西？」也許你會想起在繁忙的日常生活裡那些被忽略的愛。像是爺爺雖然不常說愛，但卻總在下雨時替自己送傘，每天早起幫自己準備早餐。因而寫下：「爺爺雖然從來沒有對我說過『我愛你』，但那些『愛』卻藏在濕漉漉的傘與香氣撲鼻的早餐中，只有用『心』才能夠體會。」如此不僅是重述故事內容，而是將個人的生活經驗融入其中，讓故事變得更有意義、更有感覺，這就是「借別人的故事，找自己的共鳴」。

所以就讓我們多借一點故事，多產生一些共鳴，多認識一點自己吧！

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