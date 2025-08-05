科學人／生成式AI澈底改變企業運作 學者：重新思考全球勞動力模式

美國麻省理工學院（MIT）史隆管理學院的資深講師魏斯特曼（George Westerman）是數位轉型的先驅學者，聚焦於數位科技如何從根本上改變商業模式，以及高階主管應如何領導企業成功轉型。他也是「全球機會倡議」的創辦人，這項倡議的目標是重新思考全球勞動力的學習與發展模式。

魏斯特曼認為，真正的數位轉型不只是科技的升級，更是策略、領導力與組織文化的全面革新。他著有三本書籍，包括《領導數位轉型：化科技為商業優勢》（Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation ），其文章散見於《哈佛商業評論》、《史隆管理評論》等。





林詠翔（以下稱為Vincent）：你認為生成式人工智慧（Generative AI）會如何影響未來？

George：我長期關注數位轉型，特別是如何協助公司利用這類科技改善營運。生成式AI是一種革命性的科技，將澈底改變企業運作。我的建議是：首先，如果你還沒有開始使用生成式AI，現在就應該嘗試。唯有親自體驗，才可能了解哪些方法有效，哪些無效，並激發更多創意。無論是使用ChatGPT或其他工具，熟悉這些科技是關鍵的第一步。

其次，關於生成式AI的協作，現階段經常關注小型任務和個人生產力，例如客服聊天機器人。但企業需要考慮更大的變革，包括如何把生成式AI整合到更廣大的策略中，例如優化物流或更有效率地診斷製造問題。生成式AI並非唯一的解決方案，但應當是完整策略的一部份，目前多數企業在這方面才剛剛起步。

Vincent：那麼在你看來，哪個產業將會最先感受到生成式AI的重大影響？

George：金融業的變化最大。因為金融業與客戶和合作夥伴有大量溝通，以及繁重的數據分析工作，這些場景都非常適合導入AI。例如，銀行可以在公司財報發佈後的一分鐘內更新內部財務評估模型，並轉化為可行的戰略。

除此之外，工作流程也會發生重大變革。舉例來說，銀行有數以千計的員工負責「認識你的客戶」（know your customer, KYC）和法規遵循的工作。生成式AI結合其他工具，可以大幅減少解讀文件和填寫表格的工作量，讓員工專注於更有趣且具挑戰性的非例行任務。

Vincent：可否和我們分享結合機器人與AI的工作場域，在未來將會是怎樣？機器人是否會完全取代人類？

George：機器人與AI肯定會在工作場域中扮演重要的角色，但是我認為它們不會完全取代人類。研究顯示，機器人和AI會取代某些職位，不過更多的情況是替代部份工作，並增強其他部份功能。它們可以處理重複性或危險任務，讓人類專注於更複雜且具創意的工作。

人類應該專注於培養我們獨特的技能，例如批判性思考、創造力、情緒智慧以及複雜問題的解決能力。這些技能很難被自動化取代，而且在未來的勞動市場中仍具高度價值。

Vincent：我自己也是三家生技公司的經營者，你能和我們分享AI在生技領域的應用？

George：在生技醫藥領域，AI可以幫助開發新產品和配方。例如，製藥公司已經使用AI預測蛋白質的結構，並且設計符合特定結構和化學特性的化合物。除此之外，AI還可以應用於RNA定序（sequencing），分析不同成份如何影響RNA表現，進而有助於識別有效組合及潛在的副作用。這些應用範圍非常廣泛，將推動生技醫藥研究和產品開發，邁向全新高峰。

Vincent：我相信生成式AI將改變世界，儘管有些人可能因此失業，但我們勢必要適應。你認為政府應該如何因應這些挑戰？

George：工作替代是漸進的，但是確實在發生，我們需要為此做好準備。政府應該專注於改造教育系統，培養人們具備批判性思考、增進創造力及適應力。未來學生需要能與先進科技協力合作，因此需要改變評估和培訓教師的方法。在接下來的新時代，我們需要問題解決者，而不是只會收集資訊或執行指令的人。

除了教育，政府還應幫助人們適應職位的轉變。如果某些工作不合時宜，需要協助他們找到新機會。政府應支持各種技能培訓和技能提升計畫，協助勞動者轉職，提供終生學習的獎助措施，並創造創新生態系，這將有助於推動經濟增長和創造新工作。

魏斯特曼（George Westerman） 2002年 獲得美國哈佛商學院企業管理博士學位。 2018年 擔任美國麻省理工學院史隆管理學院資深講師。 2022年 全球機會倡議的創辦人。

（本文出自2025.08.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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