好讀周報／泰柬為何交戰？主權衝突一世紀 世界遺產神廟爭議最大

泰國與柬埔寨7月24日起在爭議邊境區域發生衝突，雙方原以輕型武器交戰，隨後情勢急劇升溫，柬埔寨出動BM-21多管火箭，泰國則部署F-16戰機，雙方以火箭互轟，範圍擴及兩座神廟周遭至少6處地點，造成至少43名士兵和平民身亡，逾20萬人撤離家園。

紐約時報報導，泰柬邊境地區的主權爭議已存在超過一個世紀，其中最具爭議且最激烈的衝突根源於具有千年歷史的世界遺產「普里維希神廟」，又稱柏威夏寺。

●高棉國王蓋的 對柬意義重大

柬埔寨認為，普里維希神廟及大塔牟神廟（又稱達曼神廟）等寺廟對柬埔寨的人文歷史具有重要意義，因為他們是建造這些寺廟的高棉國王的後裔。

泰柬為了普里維希神廟吵了一世紀，上月24日兩國在爭議邊境地區以火箭互轟。從柬埔寨新聞社發布的照片可見，普里維希神廟已遭戰火摧殘（見圖）。（圖／法新社）。

●從地理位置看 泰離神廟更近

泰國則主張，泰國擁有這兩座寺廟及建築群，且就地理位置而言，從泰國邊境前往這兩座寺廟更靠近。

廣泛而論，這些寺廟被泰國極端民族主義者視為「失落的領地」，在法國殖民時期由暹羅（泰國舊稱）割讓給法屬印度支那（French Indochina）。法屬印度支那是指法國1887年到1954年間在東南亞建立的殖民地聯邦，範圍橫跨今日的越南、寮國、柬埔寨。

邊界爭議成為泰國各政治派系打著民族主義旗幟，相互攻擊的便捷途徑。致力討論公共政策議題的柬埔寨智庫「未來論壇」主席烏維拉表示，「問題是，一旦衝突爆發，民族主義就會變得更加極端」。 泰柬邊境衝突。（資料來源／路透 製表／陳韻涵）

●泰柬邊界畫定 法暹條約決定

文獻指出，泰柬的現代邊界依據1904年及1907年的「法暹條約」決定，該條約規定，邊界沿著「扁擔山脈」東部的分水嶺來畫定，之後成立「法暹聯合委員會」執行實際邊界畫定。

1906年12月2日，法暹聯合委員會展開調查，勘定克爾隘口與香柏隘口間的邊界，暹羅政府請法國準備並出版邊界地圖。法國1907年完成11幅地圖，1908年提供給暹羅政府，雙方據此簽訂條約，但其中一幅地圖把11世紀的普里維希神廟畫入當今柬埔寨境內。

在1950年代的領土爭端中，柬埔寨主張暹羅當時已經接受普里維希神廟在柬埔寨領土內的地圖；泰國則主張，扁擔山脈的實際分水嶺線與法國繪製的地圖有所出入，普里維希神廟應在泰國境內。

●泰屢占領神廟 鬧上國際法庭

法國於1863年至1953年殖民柬埔寨，第二次世界大戰（1939年到1945年）期間，泰國短暫占領普里維希神廟，戰後歸還給法屬柬埔寨。柬埔寨1954年獨立後，泰國再次占領普里維希神廟，柬埔寨1959年在國際法院提告泰國。

1962年6月15日，國際法院根據1907年的地圖，判定普里維希神廟的主權屬於柬埔寨，泰國隨後撤軍。泰國當時尊重國際法院的裁決，但堅稱神廟周圍的邊界仍存在爭議，進一步加劇邊界問題的複雜程度。

●神廟登錄世遺 泰柬爭議再起

2008年，柬埔寨向聯合國教科文組織申請將普里維希神廟登錄為世界遺產，泰柬爭議再起。泰國的部分民族主義者認為，柬埔寨申遺實為「獨占主權」的象徵，激化泰國境內的民族主義情緒，進而引發軍事對峙。當時的泰國總理沙瑪起初表態支持柬埔寨的作法，卻在泰國國內遭到反對派人士指控賣國，沙瑪政府為平息國內爭議而撤回立場。

2008年7月，聯合國教科文組織通過柬埔寨的申請，將普里維希神廟登錄為世界遺產，泰柬軍隊在爭議邊界爆發衝突。這場衝突持續數年，並在2011年4月達到高峰，衝突最激烈時曾有3.6萬人流離失所。

美聯社報導，泰國與柬埔寨的陸地邊界綿延817公里，其中多處地點存在主權爭議，過去百年來，零星衝突不斷，造成數十人喪生，數萬人流離失所。今年5月28日，泰柬再度短暫交火，期間一名柬國士兵陣亡，兩國緊張局勢升高，外交危機無解，新一波硝煙再起。7月24日，泰柬首波衝突圍繞邊界古蹟大塔牟神廟，之後擴散至軍事基地和非軍事地區與建築物，攻勢也愈來愈猛烈。

●大馬斡旋停火 神廟歸屬未解

7月28日，在美國、中國及馬來西亞政府的斡旋之下達成29日凌晨起無條件停火的協議，但神廟歸屬爭議仍未解決。脆弱的和平難以維持，停火協議生效後，雙方互控對方持續發動攻擊並採取自我防衛的反制措施，重挫彼此間的信任。

●看問題／用哪版地圖 都談不攏 邊界大小事 都能開戰

為實現可持續的和平，泰柬需要解決數百年來的邊界爭端，但雙方就連要以哪種版本的地圖為依據都缺乏共識。

泰國堅持，所有談判都必須達成雙邊互惠的目標。泰國拒絕承認國際法院1962年的裁決，即普里維希神廟歸柬埔寨主權所有。泰國認為，兩國應遵守2000年的諒解備忘錄，該備忘錄載明雙方同意共同調查與和畫定相關區域。

然而，泰柬多年來的談判缺乏實質進展，甚至無法就使用哪種地圖繪測達成共識。

柬埔寨使用比例尺為1:20萬的地圖，這相當於給某人一張極簡小圖，雖然可以大致了解特定區域的情況，卻不夠精確。這張地圖由法國殖民柬埔寨期間，由法國測量員於1907年繪測，後來成為1962年國際法院的判決依據。

泰國主張使用比例尺為1:5萬的地圖，這與美軍使用的地圖類似，且像一張更大、更詳細的街道藍圖，每棟房屋、每棵樹都清晰可見。泰國主張，這張地圖才能反映實際地形和區域現況。

地圖比例尺的問題敏感且容易引發爭端，泰國總理府發言人吉拉育為此費心解釋，駁斥泰國媒體報導泰國在停火談判中使用柬埔寨版本地圖的報導，強調「不會有任何政府或個人出賣自己的國家」。

2003年到2005年擔任美國駐柬埔寨大使的雷伊表示，「泰國與柬埔寨的邊境爭議問題是，幾乎任何瑣事都能觸發武裝衝突」。

雷伊曾建議柬埔寨與泰國官員成立一個聯合委員會，共同監管爭議地區，就像分隔朝鮮半島的狹長非軍事區。

泰國主張以更具雙邊合作性質的方式解決爭議，2000年成立「聯合邊界委員會」試圖化解邊界糾紛。柬埔寨也透過該委員會與泰方接觸，但雙方開會多次仍缺乏具體進展。

