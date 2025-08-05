好讀周報／微軟合作法國政府打造「數位聖母院」 精準保存世界遺產
文／陳韻涵輯
新聞故事：微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）於21日宣布，微軟正與法國政府合作打造「數位孿生」的巴黎聖母院，不僅能夠保存建築細節資料，還能提供實地與遠端的數位參觀體驗。
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia）官網介紹，數位孿生（digital twin）以虛擬方式進行，針對真實世界的實體資產或系統，實際模擬其物理和材質，且具備持續更新的特性。
路透報導，微軟2019年起致力透過數位方式保存世界遺址與歷史事件，項目包括希臘奧林匹亞考古遺址（Ancient Olympia）、法國聖米歇爾山（Mont Saint-Michel），以及紀念二戰諾曼地登陸（Allied Beach Landings in Normandy）80周年等。
2024年，微軟與法國遺址數位化公司「Iconem」合作，完成了梵蒂岡聖彼得大教堂（St Peter's Basilica）的數位孿生。
史密斯表示，微軟團隊從聖彼得大教堂的經驗中，察覺到數位孿生技術對建築維護的價值。他說：「我們從聖彼得大教堂的工作中學到一件事，數位孿生技術有助支持建築物的持續維護。團隊成員可以捕捉到1公分的精準細節並記錄數位資料，這有助了解現實情況，以及它應有的模樣。」
史密斯認為，「當前的數位孿生技術能創造無比珍貴的數位記錄，我相信這些記錄在未來百年都將發揮重要作用」。
法國巴黎聖母院（Notre-Dame）是擁有862年歷史的哥德式建築，且是人類歷史上極具藝術與文學價值的建築瑰寶。
法國文豪雨果（Victor Hugo）於1831年以聖母院為背景創作小說「鐘樓怪人」（The Hunchback of Notre-Dame）的故事背景，這座大教堂因此成為巴黎乃至法國的象徵，鐘樓怪人主角、在巴黎聖母院敲鐘的駝背人物卡西莫多（Quasimodo）的故事多次改編為好萊塢電影、迪士尼動畫及音樂劇。
2019年4月一場大火重創聖母院，經過數年修復，終於在2024年完工並於同年12月重新對外開放。
除了科技公司協助聖母院數位孿生，法國遊戲公司「育碧」（Ubisoft）也曾基於以法國大革命為背景的遊戲「刺客教條：大革命」（Assassin's Creed Unity），對聖母院進行詳細的數位建模，育碧的數位建模對聖母院的重建工作提供莫大協助。
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