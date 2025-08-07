快訊

新聞中的公民與社會／日參議院選舉「執政聯盟」慘敗 選舉結果反映何種發展趨勢？

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
日本參議院選舉，自民黨與公明黨的執政聯盟合計僅拿下122席，未達過半門檻。在野陣營則紛紛表態拒絕與自民黨組成聯合政府。圖為首相石破茂20日在東京自民黨總部會見媒體。（新華社）
日本參議院選舉，自民黨與公明黨的執政聯盟合計僅拿下122席，未達過半門檻。在野陣營則紛紛表態拒絕與自民黨組成聯合政府。圖為首相石破茂20日在東京自民黨總部會見媒體。（新華社）

一、時事掃描

執政聯盟陷「雙少數」困境 石破茂想與川普對話

日本20日選舉參議員，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，確定未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。自公執政聯盟如今在國會參眾兩院都是少數，陷入「雙少數」困境。這是自上世紀的1955年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。【2025/7/22聯合報】

二、命題趨勢

《日本國憲法》規定，首相由參眾兩院議員中產生，依憲政慣例通常由眾議院議員出任，經天皇任命後就職。首相雖無明定任期，但多由政黨黨章間接規範。首相任期，在執政聯盟失去國會多數時，即便首相未辭職，仍可能面臨黨內挑戰與政策推動困難，形成跛腳政府。本新聞命題可聚焦以下跨域議題：憲政制度與政權正當性(雙少數政府、首相續任壓力、內閣調整)、政黨政治與社會代表性(極右政黨崛起、女性席次創新高、政治光譜變化)、外交互動與國際信任(跛腳政府對美談判的影響、內政與外交連動性)、媒體素養(輿論風向、領導發言的政治意涵)。

三、牛刀小試

2025年7月，日本舉行參議院改選。自民黨與公明黨組成的執政聯盟未能取得過半席次，在參眾兩院都陷入少數，成為雙少數政府。石破茂首相坦承敗選但仍表態留任，黨內傳出逼宮聲浪，外界質疑其執政正當性與續任穩定性。媒體指出，石破茂處於跛腳狀態，恐影響即將與美方展開的關稅談判。同時，極右政黨參政黨的席次大增、女性當選人數創歷史新高，引發各界關注日本政治光譜與代表性。從選舉結果與後續情勢判斷，下列哪一項最能反映日本內政與國際互動之發展趨勢？

(A)女性與極右政黨席次增加，將促成日本轉向進步與多元的治理典範

(B)執政聯盟席次穩定，首相可藉國際情勢鞏固國會支持，推動全面改組

(C)根據憲法規定，天皇將依選舉結果解散參議院，並改由在野勢力組閣

(D)內閣須調整以因應民意與政局變動，首相續任正當性受內外交雙重檢驗

答案：D

解析：(A)只代表政治光譜分化，不是單向的進步與多元。(B)執政聯盟席次未過半，屬雙少數，席次不穩定。(C)天皇為虛位元首，無政治實權指派在野組閣，且參議院不得解散。(D)石破茂續任首相會受到黨內與民意壓力、面對國內政治與外交談判挑戰，因此必須調整內閣與路線以因應當前局勢。

四、歷屆試題

某個內閣制國家，其國內有4個政黨，該國規定政黨贏得國會席次之後，如果沒有任何一黨擁有過半席次，即可以組織聯合政府。此次該國國會大選後，各黨的席次比率如下：甲黨：38%；乙黨：27%；丙黨：24%；丁黨：11%。根據上述資訊推論，下列有關該國政府的組成與選舉制度之敘述，何者正確？(2017指考)

(A)丁黨只有11%的席次，無法成為聯合政府的一員

(B)甲、乙兩大政黨若要競逐組閣，都需要丙黨的支持

(C)該國4個政黨的席次率相近，其選舉制度應為比例代表制

(D)甲黨的席次率遠高於丁黨，該國的選舉制度應為單一選區相對多數決制

答案：B

日本 首相 內閣 石破茂 自民黨 執政聯盟

新聞中的公民與社會／日參議院選舉「執政聯盟」慘敗 選舉結果反映何種發展趨勢？

日本20日選舉參議員，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，確定未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。自公執政聯盟如今在國會參眾兩院都是少數，陷入「雙少數」困境…

