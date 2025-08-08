閱讀數學／數學王子是好爸爸嗎？（中）

上週我們聊到高斯第一段婚姻非常幸福，卻也非常短暫。第一任妻子過世後，高斯娶了她的好友明娜（Friederica Wilhelmine Waldeck）來幫助他打理家庭。然而，事與願違。明娜生了三個孩子後，罹患肺病，身體越來越差。此時，高斯把七十幾歲的母親接來家裡住，或許一方面是希望能就近照顧，一方面也能請阿嬤幫忙陪伴五個小孩。家中有七十幾歲的長輩，五個小孩，太太又生病。

這就是數學王子當時的家庭負擔。但我們過去在讀書時，從來沒想過高斯有這麼多家務事要操煩，只覺得他應該是每天埋首在學術研究中，發現一件又一件曠世的成果。知道這個背景後，你只會對高斯的研究能力更加敬佩。高斯也很清楚自己是獨一無二的。在那個科學研究還沒那麼普及的時代，他靠著自己的天賦，獲得了學術地位，能照顧一整個家庭。

但兒子能嗎？

他的大兒子約瑟夫（Joseph Gauss）是他在地理測量時的幫手，對工程也有興趣，後續成為了軍中的測量技術人員，最後從事鐵路局的工程師、主管。事後來看，約瑟夫應該是最繼承高斯衣缽的孩子。但高斯認為最有天賦的是次子尤金（Eugen Gauss）。次子從小就展現了高度的語言天賦，不只會德文，也會拉丁文、法文等。高斯也跟朋友說，如果孩子們會有所成就的話「很可能會是尤金，而不是他那輕浮的哥哥約瑟夫。」

然而，有語言天賦的兒子要從事語言相關的研究時，高斯一口拒絕，他要兒子去唸法律，將來去當律師或政府官員。這個決定就如同現在許多父母會考量到就業穩定一樣。但其實，高斯同時也顧慮到「聲望」。作為那個時代最耀眼的數學巨星，兒子會不會感到壓力呢？甚至，兒子扛得起高斯家這個金字招牌嗎？

（未完待續）

商品推薦