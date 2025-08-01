閱讀數學／數學王子是好爸爸嗎？（上）

好久沒有分享數學家的家庭故事了。今天就來跟大家聊聊高斯與子女互動的趣聞吧！先說結論，如果用現在的價值觀與標準來看，高斯絕對稱不上一位好爸爸。他強迫孩子遵照他的規劃，甚至禁止他們從事學術研究，因為他們扛不起「高斯」這個招牌。最終，三個兒子有兩位遠離他，跑到美國定居。小女兒照顧他，延宕了自己的人生幸福，結果高斯臨終前不但沒有愧歉，竟然還說出：「神能給我們最偉大的恩典，就是讓我們父女一起離開人世。」

這位爸爸，你會不會太過分！如果是八卦小報，現在可以下各種聳動標題。但，人有趣的地方就在於，他從來不是片面的。就讓我們來看看，數學王子為什麼會這樣當爸爸？

▍ 高斯的婚姻故事

高斯歷經兩次婚姻。他跟第一任妻子奧斯托夫（Johanna Osthoff）求婚成功後，曾說：「這位天使已是我的未婚妻，如今人生在我眼前，彷彿是永恆的春天般，充滿著光彩。」

你就可以知道他有多愛他太太了。然而，春天沒有永恆，只維持了四年，妻子在剛產下第三個寶寶後，於結婚紀念日後的兩天過世。幾個月後，小寶寶也離開人世。你可以想像這對高斯來說是多麼巨大的打擊，原本預期幸福美滿的一家五口生活，破碎到只剩他一個人，要獨力扶養兩個不到四歲的兒子、女兒。

​

高斯很快就結婚，對象是奧斯托夫的好友。從前面描述高斯如何深愛奧斯托夫，你就會覺得這有點奇怪，那怎麼會那麼快再婚，又娶好朋友呢？比較合理的考量，這樁婚姻並非建立在情感，而是實務基礎上——高斯家非常需要一位女主人，來幫助他照顧兩個小朋友。

（未完待續）

商品推薦