圖表看時事／永裕興18號失蹤逾4年 圖解瓶中信如何漂到愛爾蘭
桃園市前議員王浩宇昨在臉書分享照片，指二○二○年失聯的宜蘭南方澳永裕興十八號漁船船員可能以瓶中信求救，該信漂流到愛爾蘭才被發現。海巡署官員表示，先不談瓶中信真偽難辨，到何處尋人也無頭緒，救援有困難。
農業部漁業署表示，瓶中信內容未包含明確年度日期、經緯度等資訊，且是在大西洋的愛爾蘭沿岸發現，與失蹤船員案發位置的太平洋之間還隔著美洲大陸，尚無法證實資訊真實性，將透過行政院國家搜救指揮中心、外交部協助查證。
拾獲瓶中信的愛爾蘭網友在知名論壇「Reddit」發文，稱他與友人在愛爾蘭伊尼希爾島（Inis oirr island）海邊撿到瓶中信，以軟木塞與蠟密封，裡面的紙塗有一層薄蠟，因為打不開瓶子，他們直接摔碎才看到內容。有網友上網搜尋後發現，恐與永裕興十八號漁船事故有關，不太尋常，他就將證據交給當地警方。
求救信由印尼文、英文和中文組成，紙張曾受潮、有燒痕。內容指船員從當年十二月廿日起就迷路，「這裡有我們三個人，我們不知道這座島的名字，有人受傷」等，信末註明「李」、「Yong Yu Sing 18」、「HELP、HELLO、SOS」等。
九十七噸的永裕興十八號二○二○年九月底出海，李姓船長率九名印尼漁工到太平洋捕魚，同年十二月在中途島海域失聯。事後搜救發現船上空無一人，船長室十五件救生衣完好，顯示事故發生時，船員未穿救生衣即離船。
二○二一年一月卅一日，海巡署巡護八號登船蒐證調查，船東委託友船拖帶回台，同年三月八日返回蘇澳港。當時船頂嚴重傾斜塌陷、駕駛艙及通訊設備全毀，家屬整修後，現由李姓船長的兒子接手捕魚。
運安會二○二三年二月公布的調查報告，指事故當天台灣時間約下午四時五十分，永裕興十八號在夏威夷中途島東北方五二七浬海域，遭遇爆發性氣旋達蒲福風級十一級（含以上），當時浪高可能達九公尺，來不及逃離，瞬間失聯。
永裕興十八號拖回蘇澳後，檢方曾登船檢查。宜蘭地檢署主任檢察官董良造昨表示，船隻疑似遭多次、多方向風浪侵襲，多處結構損壞，有被大浪打過的跡象，但未發現凶殺等外力介入跡證；檢方根據運安會等報告推斷，永裕興十八號延繩釣作業中遭遇爆發性氣旋，暴風半徑達七五○浬以上，以遭遇天然災害、無凶殺跡證簽結。
蘇澳區漁會總幹事陳春生當年出面協調友船把船隻拖回南方澳，他獲悉瓶中信後，立即與李姓船長家人聯繫。他轉述，家屬希望政府協助查證，確認親人是否還活著，更擔心這次的希望又成為另一次失望。
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