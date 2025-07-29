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114年國中會考英語科試題解讀

聯合新聞網／ 力宇教育

今年的英語會考題本一打開，許多同學可能會覺得：「欸？好像沒有很難耶！」題目看起來都很親切、句子也容易理解，不少內容還結合時事與生活議題，讓學生感受到英語的實用性。

不過，越是看起來簡單的題目，越容易因為不夠細心而錯失分數。整份試卷除了檢驗單字和文法的基本功，也默默考察學生能不能在熟悉的生活情境中「看懂關鍵」、「用對英文」。冷靜判斷與細節掌握，是考場上致勝的關鍵。

現在，就讓我們一起來聽聽 Yvonne 老師對 114 年國中英語會考試題的解析與講解吧！

生活語境融入詞彙文法，單題題型簡明易懂但須審慎作答

單題部分涵蓋詞彙 12 題、語法 7 題，以詞彙運用、文法應用與生活語境理解為主，題型設計生活化、句型自然。相較於前幾年考題，整體趨勢偏向更簡單。單字題如往常，只要有背就有分；但在文法題部分，同學更要謹慎看清細節再作答，因為一個不小心就可能選錯答案。這些重要的文法考點，Yvonne 老師在國中英語會考總複習課程中，透過破解法與朗朗上口的秘訣，讓文法規則更容易記憶，也幫助學生更輕鬆答題。

英語科閱讀試題第 4 題測驗的是「動詞後接動詞形式」，屬於基本記憶題。Yvonne 老師在考前特別提醒，同學只要記得英文動詞後接動詞的四大分類，就能快速作答；若還記得 enjoy 是哪一類，那這題就是標準的「秒殺題」！

想了解第4題題目解析及「動詞加接四大類」，請觀看下方影片

英語科閱讀試題第 10 題，測驗的是「來去動詞」的應用，也是基本記憶題之一。Yvonne 老師在國中英語總複習課程中，於「現在進行式破解法 4」所舉的例句，正好與 114 年度國中英語會考題相同。上過 Yvonne 老師課程的同學，只要記得她教的秘訣：「來去動詞現進代未來」，就能毫不猶豫地作答，完全不用思考！

想了解第10題題目解析及「來去動詞」的介紹，請觀看下方影片

英語科閱讀試題第 18 題所考的連接詞考點，一向是國中會考的常客，但同時也是學生常常答錯的類型。今年這題的通過率僅有 48%，代表超過一半的同學答錯了。其實，Yvonne 老師早在國中英語總複習課程中就特別講解過這類的題型，並傳授破解法：「時間／條件，現簡代未來」，有上過課的同學遇到這題絕對可以秒殺！

想了解第18題題目解析及更多連接詞的介紹，請觀看下方影片

完整版114年度國中英語科會考單題解析第1~19題，請觀看下方影片↓

素養導向情境試題結合多元文本，題組題更趨創意多變

題組題除了測驗閱讀理解與語用應用等核心能力外，也延續了素養導向的命題精神，持續導入短文、對話、公告、漫畫與圖表等多元文本，融合社會議題與跨領域素材，引導學生聚焦於整合訊息、推論意涵與理解作者觀點的能力。命題內容貼近青少年生活經驗，涵蓋學校生活、家庭關係、環保議題與歷史教訓，展現出兼具閱讀深度與素養導向的命題取向。

閱讀測驗的題型不外乎擷取大意（如第 32 題）、指出細節（第 21 題）、上下文猜測字義（第 23、28 題）、推敲文意（第 22 題）等，這些能力都需要平時多閱讀文章，培養批判思考與跨領域的綜合能力，進而提升邏輯判斷與資訊處理的水準，長期下來更能養成良好的語文素養與思辨能力。

完整版114年度國中英語科會考題組題解析第20~43題，請觀看下方影片↓

114 年英語科試題整體難度適中偏易，除了基本的 1200 單字之外，也建議同學朝進階 800 單字繼續累積，如此在閱讀題組時能提升速度與理解力。不過，文章閱讀並非一蹴可幾，需要長時間的練習與累積。為此，力宇教育 × 聯合好讀周報推出「英語閱讀素養 100 篇」，提供多元主題的閱讀文章與測驗題，並輔以單字解析、實用文法說明及心智圖導讀，幫助學生掌握文章脈絡，強化閱讀測驗的答題技巧。

在文法複習方面，建議搭配力宇教育的「國中英語總複習課程」，跟著 Yvonne 老師的解題技巧影片學習，在考前熟悉所有解題策略，就能輕鬆破解單題，將更多時間投入在閱讀題組的理解與作答上。

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習(適用115年會考)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】好讀英語閱讀素養50篇(1)(2)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10554

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語3上(108新綱)適用114學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10556

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/

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