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美中算力爭霸 拉攏各國選邊站

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國企業在境外打造多座資料中心，圖為微軟在芬蘭基爾科努米的新資料中心施工地點，攝於今年三月七日。路透
美國企業在境外打造多座資料中心，圖為微軟在芬蘭基爾科努米的新資料中心施工地點，攝於今年三月七日。路透

紐約時報報導，人工智慧（ＡＩ）算力在世界各國分配不均，已讓全球分裂成兩個陣營：一邊是仰賴中國大陸的國家、另一邊依靠美國。美中兩國控制大部分資料中心，也正利用其科技優勢來發揮影響力。

兩強角力 布局中東、東南亞

美國現任川普政府和前任拜登政府，都藉由貿易限制，來控制哪些國家可購買高效能ＡＩ晶片。中國則用國家支持的貸款，鼓勵資料中心和中國企業網絡設備的銷售。相關作法在東南亞、中東的影響尤其明顯。

二○一○年代，中國企業就透過官方訪問和慷慨融資等方式，進軍美國在中東的兩個關鍵夥伴、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的科技基礎建設。美國則設法利用其在ＡＩ的優勢加以抵制，例如拜登政府任內，一家阿聯公司曾承諾排除中國科技，換取從輝達、微軟等美國科技巨頭取得ＡＩ科技。

川普五月訪問中東期間，也簽署幾項額外協議，讓沙國和阿聯更進一步取得美國晶片。同樣的角力也在東南亞上演；亞馬遜、輝達、谷歌、阿里巴巴、TikTok母公司字節跳動等美中企業，正在新加坡和馬來西亞打造資料中心，以向亞洲各地提供服務。

美國仍領先全球。紐時引述英國牛津大學學者的資料指出，美企在美國境外建造六十三座ＡＩ運算樞紐，中企則打造十九座。儘管中國致力產出與美企競爭的晶片，中企在中國海外營運的資料中心僅三座不是使用輝達晶片。

算力自主 多國盼打造主權AI

許多國家擔憂ＡＩ能力集中部分國家，正致力縮小差距。他們端出土地和更便宜能源，並加快核准相關開發許可，也利用公共資金等資源來購買晶片、建造資料中心，希望打造提供本土企業和機構使用的「主權ＡＩ」。

印度政府正提供算力相關補貼，扶持打造精通印度境內多種語言的ＡＩ模型。在非洲，幾個國家政府正討論合作設立非洲區域運算中心。巴西承諾為ＡＩ計畫投入四十億美元，巴西總統魯拉去年提出該計畫時說，「與其等ＡＩ從中國、美國、南韓、日本過來，為何不擁有我們自己的？」

即使在歐洲，當地也日益擔心大部分資料中心是由美企控制。歐盟二月宣布將領投五百億歐元，加上歐洲產業及投資者承諾投入一千五百億歐元，共兩千億歐元投資ＡＩ發展，內容包括要在歐盟成員國境內新建資料中心。

AI 主權

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