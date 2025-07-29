國際小學堂／「算力」集中美中歐 新型數位落差

人工智慧（ＡＩ）蓬勃發展，但世界各國「算力」分配不均，成為新型全球數位落差。算力即電腦處理數據的能力，可用於打造先進ＡＩ，但學者指出，提供算力、用來開發最複雜ＡＩ系統的資料中心，逾半數都位於美國、中國大陸和歐洲。缺乏算力的國家，恐在科學研究、企業成長等方面受限。

非洲南美洲 幾無AI運算重鎮

紐約時報六月報導，英國牛津大學學者彙整的資料指出，全球效能最強的資料中心過半位於美、中、歐三地。這類大型設施由眾多晶片和電腦組成，全球約兩百個國家中僅卅二國境內有這類設施。牛津大學資料和其他研究也指出，全球企業和機構用於ＡＩ工作的資料中心，逾九成是由美、中兩國的企業營運，其影響力特別大。

資料中心提供業界術語所謂的「算力」，但相較於美中歐等地，非洲和南美洲幾乎沒有ＡＩ運算重鎮；印度至少有五座，日本至少四座，逾一百五十個國家一座都沒有。全球最常用的ＡＩ系統，即用來驅動OpenAI旗下ChatGPT等聊天機器人的系統，英文、中文的應對都最出色準確，這也正是擁有大量資料中心的國家講的語言。

取得尖端設備的科技巨頭，正利用ＡＩ來處理資料、將工作自動化並開發新服務。研發新藥和基因編輯等科學突破，也要仰賴算力強大的電腦。此外，ＡＩ驅動的軍事武器也正投入到戰場。若國家只具備少量、或根本沒有ＡＩ算力，將在科學工作、新興企業成長和留才等方面遇瓶頸。

運算生產國 影響力堪比油國

與同僚共同執行ＡＩ資料中心研究的牛津大學教授萊頓維塔說，石油生產國以往在國際事務享有格外影響力，但在不遠未來，ＡＩ扮演驅動角色，「運算生產國」因為掌控關鍵資源，將取得類似的國際影響力。

聯合國四月警告，若各國未在ＡＩ方面採取行動，相關數位落差將擴大。聯合國說，全球四成ＡＩ科技投資僅來自一百家公司，其中大部分位於美、中兩國；全球科技巨頭將「掌控這項技術的未來」。

這種落差的成因，部分源自於一種各方都想要的元件，即名為繪圖處理器（ＧＰＵ）的微晶片。要生產這種晶片，得先有重金打造的工廠。目前ＧＰＵ主要來自美國晶片業者輝達（ＮＶＩＤＩＡ），會大量裝設在資料中心來提供算力，以便打造、交付尖端ＡＩ模型。

算力為王 算力即電腦處理數據的能力，可用於打造先進ＡＩ，先進資料中心的繪圖處理器（ＧＰＵ）很多來自輝達。圖為輝達ＧＴＣ技術大會展出的資料中心伺服器和元件。路透

GPU價格高昂 水電用量也驚人

但要取得這些晶片很困難。晶片價格已隨著需求增長而飆升，各方都想搶先下訂單。其他挑戰還有，大量放有這類晶片的大型資料中心，用電、用水量都很驚人。

紐時引述來自廿國的廿多名科技業主管和專家訪談指出，許多富裕國家可使用資料中心的晶片，其他國家卻正被拋下。常見作法是向海外資料中心租用算力，但可能碰上挑戰，包括成本高昂、連接速度較慢、必須遵守不同法規，以及容易受到美、中企業牽制。

前述牛津大學研究的範圍，雖未涵蓋所有資料中心，但資料中心集中的趨勢無庸置疑。美國企業營運的ＡＩ運算樞紐就高達八十七座，幾乎占全球三分之二；中國企業營運卅九座，歐洲企業六座。

新地緣政治 恐改寫經濟秩序

紐時說，算力分布的落差正影響地緣政治和全球經濟，產生新的依賴關係，並讓各國爭相避免在這場科技競逐裡出局。ＡＩ和算力的競爭，可能改寫經濟秩序、造就科學新發現，改變人們生活工作的方式。由於ＡＩ算力相當珍貴，微晶片等資料中心的元件，也成為美中外交和貿易政策關鍵一環。

現代資料中心相較過去已有大幅進展。舊時資料中心驅動電子郵件、影片串流等較簡單工作，現在則充斥高效能晶片，用電驚人，建造成本高昂，其需要搭配的基礎建設也不是各國都能提供。當這些資料中心主要由少數科技巨頭掌控，算力分配落差的影響正開始顯現。

由數十個非洲國家、國際組織和全球私部門參與者組成、致力協調非洲各地數位政策的「智慧非洲」聯盟執行長科內說，ＡＩ革命的核心存在著算力落差的問題，「這不只是硬體問題。這有關我們數位未來的主權」。

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