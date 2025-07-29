好讀周報／英國擬下修16歲投票 研究發現年齡低「投票更積極」

文／陳韻涵輯

英國政府17日宣布，計畫將大選投票年齡自18歲下修至16歲，積極兌現執政黨「工黨」（Labour Party）去年的競選承諾。這項英國民主制度的重大改革經國會批准後，英國將躋身全球選舉投票年齡最低的國家之列。

「英國廣播公司」（BBC）報導，英國各地的投票年齡不盡相同，蘇格蘭和威爾斯已將地方選舉的投票年齡下修至16歲。英國國會、英格蘭地方選舉，以及北愛爾蘭所有選舉的投票年齡，目前仍維持18歲，但英格蘭與北愛爾蘭的地方選舉投票年齡，也可能調降至16歲。

BBC指出，英國上一次下修投票年齡是在1969年，當時從21歲降至18歲。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，16歲和17歲的青少年已經能夠工作和繳稅，「既然能夠付出，就應有權決定如何支配這筆錢，以及政府該如何運作」。

英國官方數據統計，2024年國會大選只有4800萬人具投票資格，投票率為59.7%，創下2001年以來最低紀錄。

多國研究顯示，下修投票年齡至16歲對於選舉結果的影響不大，但16歲就獲得投票權的選民，會比18歲才獲得投票權的人更積極投票。

蘇格蘭2014年獨立公投和奧地利2013年全國選舉的結果都表明，16歲和17歲的選民投票率，高於18歲到24歲選民的投票率。

「路透」報導，英國國會可望通過下調投票年齡的新選舉法案，而英國目前約有160萬名16歲、17歲的青少年；法案過關並付諸實行後，下一場大選估計會有約150萬名16歲和17歲的青少年具投票資格。英國下一場大選預訂2029年舉行，但也可能受到政治因素影響而提前登場。

「歐盟執行委員會」（European Commission，簡稱歐盟執委會）資料顯示，奧地利與馬爾他的16歲選民可參與所有選舉，比利時與德國的16歲選民只能參與歐洲議會選舉和部分地方選舉，希臘全面調降選舉年齡至17歲，其他歐盟國家的投票年齡則仍維持在18歲。

非營利組織「歐洲青年論壇」（European Youth Forum）官網分析，16歲其實是開始參與民主投票的絕佳年齡，因為18歲到21歲的年輕人可能因為就讀大學而面臨諸多障礙。大學生可能離開戶籍地，前往異地或外國求學，地址可能變更，往返現居地與投票所的交通可能降低投票意願。反觀16歲的青少年大多仍住在父母家，在戶籍地附近唸書，且在如何登記註冊選舉名冊、何時在哪裡投票等方面獲得充足的成人支援與協助。

●青年說／有發言權 很重要 只能關注 很沮喪

英國擬修法調降投票年齡，青少年樂見能夠提早參與民主，學者專家則提醒，教導年輕選民識別網路上的錯誤訊息很重要。

16歲的卡羅納（Matthew Caronna）接受路透訪問時表示，許多政府政策直接影響年輕人，「我樂見投票年齡調降，因為我向來對於只能關注政治卻無能為力感到沮喪」。

16歲的安娜‧馮賽卡（Ana Fonseca）說：「很多人年紀輕輕就已經很有主見，這些人認為自己的意見應該被聽到與採納。雖然我們還小，但擁有發言權很重要。」

非政府組織「英國青年議會」（UK Youth Parliament）長期推動調降選民年齡，並持續倡議提高學生的政治素養。

「英國青年議會」主席、17歲的紐頓（Alex Nurton）接受BBC訪問時表示，調降選民投票年齡「的確有助於促進民主的健全發展」，他駁斥反對調降投票年齡人士的說法，強調「我們是積極參與社會『準成人』，大人說我們做不到的事，其實我們都做得到」。

英國倫敦選舉工作人員去年7月正在統計漢普斯特德和海格地區的大選選票。(圖／路透)

●專家說／鼓勵公民關心政治 年齡下修影響深遠

選舉改革協會（Electoral Reform Society）的政策與研究主任傑斯‧加蘭德（Jess Garland）表示，下修投票年齡會造成長期影響，愈早參與投票，不僅會鼓勵公民關心政治，也會增加選民成年後持續參與投票的機率。

加蘭德解釋，「我們都知道，全球各國目前的民主狀況不太好，這就是為何16歲具備投票權，堪稱足以扭轉晦暗前景的契機。」

民調結果顯示，英國年輕選民對於主流政黨的支持率相當。英國獨立電視台（ITV）委託墨林策略（Merlin Strategy）民調公司訪問500名16歲和17歲青少年的政黨意向，結果33%的人表示會投給工黨（Labour Party），20%支持改革黨（Reform Party），18%選擇綠黨（Green Party），12%投給自民黨（Liberal Democrats），10%力挺保守黨（Conservative Party）。

17歲學生瑪蒂爾達‧貝倫特（Matilda Behrendt）表示，「社群媒體上的右派訊息宣傳強度，遠超過左派。我認為這會是個問題，同時也代表各種政治意識形態與觀點都可以藉由網路傳播。」

墨林策略的研究主任蓋利（Julian Gallie）則表示，各政黨需要強化社群宣傳，以吸引18歲以下的選民。

英國兒童事務專員瑞秋‧德索薩女爵（Dame Rachel de Souza）表示，「調降投票年齡至16歲，釋出『青少年的聲音與想法確實很重要』的訊息。」

德索薩經營的獨立組織致力維護英格蘭兒童的權利，她指出，年輕人經常抱怨「自己的聲音未被聽見」。

德索薩表示，「在『遠大抱負』（Big Ambition）調查中，只有22%的受訪青少年認為政治人物會聽取他們的意見，更慘的是，今年初調查數據降至16%」。

德索薩認為，年輕人必須被賦予「工具」，協助參與攸關年輕人未來的決策，「這代表年輕人接下來會學習關於公民身分與民主的豐富課程，並透過討論和辯論學習如何參與民主」。 歐盟國家投票年齡。資料來源／歐盟執委會臉書 製表／陳韻涵

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