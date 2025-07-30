快訊

沒有腦水腫或昏迷…沈玉琳爆肝炎送加護病房 三軍總醫院發聲

確定了！國民黨公布主席選舉辦法 9月領表、10月18投票

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／地下宅因應氣候變遷？砂岩結構好居住 無濕氣困擾

聯合報／ 好讀周報
在庫伯佩地挖掘實在太方便，以至於許多居民打造出極為精緻、豪華的地下住宅。（圖／路透）
在庫伯佩地挖掘實在太方便，以至於許多居民打造出極為精緻、豪華的地下住宅。（圖／路透）

文／編譯梁采蘩

那麼，地下住宅是否真能幫助人們因應氣候變遷？為何這樣的生活方式沒能更普及？答案在於岩層本身。

庫伯佩地的條件得天獨厚，岩石鬆軟、用指甲就能刮出痕跡，過去挖礦時留下的廢坑，能就地改建成地洞屋。如今居民則多使用現代隧道機器，一天可挖6立方公尺的岩石，整間住宅不到一個月即可完工。

想徒手開挖也行，當需要更多空間時，有時居民會直接動手。而作為蛋白石礦區，擴建房屋時挖到寶也不稀奇。有人在裝浴室時，發現牆上嵌著一塊大寶石；當地一間旅館在擴建時，甚至挖出價值150萬澳幣（約台幣2920萬元）的蛋白石。

此外，這裡的砂岩結構穩固，不需要任何支撐就能安全成形，因此能夠挖出高挑空間，造型任你發揮，無需使用額外建材。事實上，在庫伯佩地挖掘實在太方便，以至於許多居民打造出極為精緻、豪華的地下住宅，裡面有地下游泳池、娛樂間、寬敞浴室與高規格客廳。

有居民形容自己的地下家園「像一座城堡」，用5萬塊磚頭來裝飾，每個房間都設有拱形門道。

「我們這裡有些地洞屋真的美得驚人，」萊特說，庫伯佩地居民注重隱私，住在地下更容易做到這一點，「所以你很少知道誰家有多奢華，除非被邀請過去吃飯，才有機會一窺究竟」。

當然，並非所有地方都能複製庫伯佩地的經驗。地下建築最常見的問題就是「濕氣」。像倫敦地鐵這樣的早期地下空間，當時為了防水，整條隧道都包覆多層磚牆，並塗上厚厚的瀝青，但仍常傳出有黑黴。世界各地的地下室、防空洞、停車場也面臨相同困擾。

造成濕氣的原因有兩個：一是通風不良，使煮飯、洗澡、與呼吸產生的濕氣凝結在洞穴冰冷的牆面上；二是地下水：住宅建在接近地下水位的位置，就更容易出現滲水與潮濕問題。

庫伯佩地的地層由約50公尺厚的多孔砂岩構成，而砂岩特性就是容易吸水又排水快；如果是在高濕多雨地區，這就會有濕氣問題，但庫伯佩地位於乾燥的澳洲內陸，砂岩反而更有助排濕。萊特表示，當地會加裝通風管，確保氧氣流通，同時讓日常活動的水氣得以排出。這些通風管通常只是簡單地從天花板向上延伸的一截管子。

當然，住在地下並非毫無風險。居民路易斯（Barry Lewis）曾因住宅座落於地質不穩處，導致整間地洞屋坍塌，目前改住地面拖車營區。他笑說：「那是少見例外。」另外，也曾有居民不小心挖通鄰居的牆。

儘管如此，路易斯仍懷念地洞的寧靜與恆溫，萊特更是強力推薦：「只要你經歷過那種熱，就會知道，這根本想都不用想。」

或許有一天，當全球極端氣候變成常態，我們將不再仰望星空，而是鑽進地底，庫伯佩地也許就是未來人類生活型態的預告片。

在庫伯佩地，看到一截白色通風管從地面上冒出，通常就代表地下有人居住。（圖／路透）
在庫伯佩地，看到一截白色通風管從地面上冒出，通常就代表地下有人居住。（圖／路透）

庫伯佩地的地層由約50公尺厚的多孔砂岩構成，特性是容易吸水又排水快。（圖／路透）
庫伯佩地的地層由約50公尺厚的多孔砂岩構成，特性是容易吸水又排水快。（圖／路透）

濕氣 浴室 地下水 好讀周報

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

法鬥過世1年「換個毛色回家了」全家驚喜淚崩 結局神反轉讓人哭更慘

刷牙時間也能當投資！長壽專家開出「一周運動菜單」幫助日常抗老

影／丹娜絲重創七股…他拍下頂山里現況 不捨阿嬤泣訴「實在太恐怖」

紅綠燈小人再變身 慕尼黑將設輪椅行人號誌…讓身障者被看見

相關新聞

圖表看時事／永裕興18號失蹤逾4年 圖解瓶中信如何漂到愛爾蘭

桃園市前議員王浩宇昨在臉書分享照片，指二○二○年失聯的宜蘭南方澳永裕興十八號漁船船員可能以瓶中信求救，該信漂流到愛爾蘭才...

好讀周報／地下宅因應氣候變遷？砂岩結構好居住 無濕氣困擾

那麼，地下住宅是否真能幫助人們因應氣候變遷？為何這樣的生活方式沒能更普及？答案在於岩層本身。

好讀周報／搬到地底生活？高溫下的新選擇：省電又恆溫

對抗氣候變遷仍未見成效的今天，極端高溫可能成為愈來愈多城市的日常。若人類無法即時扭轉暖化趨勢，又尚未找到移居火星的方法，...

114年國中會考英語科試題解讀

今年的英語會考題本一打開，許多同學可能會覺得：「欸？好像沒有很難耶！」題目看起來都很親切、句子也容易理解，不少內容還結合時事與生活議題，讓學生感受到英語的實用性…

好讀周報／英國擬下修16歲投票 研究發現年齡低「投票更積極」

英國政府17日宣布，計畫將大選投票年齡自18歲下修至16歲，積極兌現執政黨「工黨」（Labour Party）去年的競選...

國際小學堂／美中算力爭霸 拉攏各國選邊站

紐約時報報導，人工智慧（AI）算力在世界各國分配不均，已讓全球分裂成兩個陣營：一邊是仰賴中國大陸的國家、另一邊依靠美國。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。