好讀周報／地下宅因應氣候變遷？砂岩結構好居住 無濕氣困擾
文／編譯梁采蘩
那麼，地下住宅是否真能幫助人們因應氣候變遷？為何這樣的生活方式沒能更普及？答案在於岩層本身。
庫伯佩地的條件得天獨厚，岩石鬆軟、用指甲就能刮出痕跡，過去挖礦時留下的廢坑，能就地改建成地洞屋。如今居民則多使用現代隧道機器，一天可挖6立方公尺的岩石，整間住宅不到一個月即可完工。
想徒手開挖也行，當需要更多空間時，有時居民會直接動手。而作為蛋白石礦區，擴建房屋時挖到寶也不稀奇。有人在裝浴室時，發現牆上嵌著一塊大寶石；當地一間旅館在擴建時，甚至挖出價值150萬澳幣（約台幣2920萬元）的蛋白石。
此外，這裡的砂岩結構穩固，不需要任何支撐就能安全成形，因此能夠挖出高挑空間，造型任你發揮，無需使用額外建材。事實上，在庫伯佩地挖掘實在太方便，以至於許多居民打造出極為精緻、豪華的地下住宅，裡面有地下游泳池、娛樂間、寬敞浴室與高規格客廳。
有居民形容自己的地下家園「像一座城堡」，用5萬塊磚頭來裝飾，每個房間都設有拱形門道。
「我們這裡有些地洞屋真的美得驚人，」萊特說，庫伯佩地居民注重隱私，住在地下更容易做到這一點，「所以你很少知道誰家有多奢華，除非被邀請過去吃飯，才有機會一窺究竟」。
當然，並非所有地方都能複製庫伯佩地的經驗。地下建築最常見的問題就是「濕氣」。像倫敦地鐵這樣的早期地下空間，當時為了防水，整條隧道都包覆多層磚牆，並塗上厚厚的瀝青，但仍常傳出有黑黴。世界各地的地下室、防空洞、停車場也面臨相同困擾。
造成濕氣的原因有兩個：一是通風不良，使煮飯、洗澡、與呼吸產生的濕氣凝結在洞穴冰冷的牆面上；二是地下水：住宅建在接近地下水位的位置，就更容易出現滲水與潮濕問題。
庫伯佩地的地層由約50公尺厚的多孔砂岩構成，而砂岩特性就是容易吸水又排水快；如果是在高濕多雨地區，這就會有濕氣問題，但庫伯佩地位於乾燥的澳洲內陸，砂岩反而更有助排濕。萊特表示，當地會加裝通風管，確保氧氣流通，同時讓日常活動的水氣得以排出。這些通風管通常只是簡單地從天花板向上延伸的一截管子。
當然，住在地下並非毫無風險。居民路易斯（Barry Lewis）曾因住宅座落於地質不穩處，導致整間地洞屋坍塌，目前改住地面拖車營區。他笑說：「那是少見例外。」另外，也曾有居民不小心挖通鄰居的牆。
儘管如此，路易斯仍懷念地洞的寧靜與恆溫，萊特更是強力推薦：「只要你經歷過那種熱，就會知道，這根本想都不用想。」
或許有一天，當全球極端氣候變成常態，我們將不再仰望星空，而是鑽進地底，庫伯佩地也許就是未來人類生活型態的預告片。
▪114分科測驗成績今日公布 五標、級分人數累計表這裡查
▪分發入學補教估台大醫門檻5科288級分 首加考數乙一類組落點難估
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高
▪台師大最終校級教評會過關 周台英解聘、且4年不得聘任為師
▪大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分
▪分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言