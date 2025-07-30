好讀周報／搬到地底生活？高溫下的新選擇：省電又恆溫

文／編譯梁采蘩

對抗氣候變遷仍未見成效的今天，極端高溫可能成為愈來愈多城市的日常。若人類無法即時扭轉暖化趨勢，又尚未找到移居火星的方法，或許，我們該開始考慮另一個選項：搬到地底生活。澳洲南部的一座內陸小鎮或許正是這個未來的縮影。

英國廣播公司（BBC）報導，從濱海的南澳洲首府阿得雷德（Adelaide）出發，向北848公里，在粉紅色沙塵覆蓋的荒原中，可見一座座土堆，零星插著白色通風管，乍看像是失落的石碑陣。這裡正是庫伯佩地（Coober Pedy）的入口，這個小鎮地表人煙稀少，彷彿荒城；但事實上，全鎮人口約2500人，有6成生活在地下。

這座以開採蛋白石聞名的礦鎮，如今彷彿是人類在極端氣候下生活的實驗場。

沿著通往庫伯佩地的道路繼續前行，終於抵達鎮中心。乍看之下，這裡就像澳洲內陸常見的小鎮，街道覆滿沙塵，有餐廳、酒吧、超市與加油站。鎮上一處高地上，孤零零地立著一棵「樹」，其實是用金屬打造的雕塑，像是對炎熱沙漠的嘲諷。

整座小鎮給人的第一印象是空蕩異常，建築之間距離遼闊，彷彿少了什麼，但真正的秘密其實藏在地下。

庫伯佩地的地下住宅被稱為「防空洞」（dugouts），有些入口隱身在看似普通的小屋之中，一旦走進室內，通往地下的通道便漸漸展開。也有些入口較為明顯，例如「瑞巴營區」，旅客可以在地下數公尺處的凹室中搭帳篷。

這裡的地下建築必須挖至少4公尺深，以防屋頂坍塌。在這樣厚度下可以實現「被動冷卻」，室內氣溫穩定維持在舒適的攝氏23度。相較之下，地面居民得忍受夏季如烤爐般高溫，冬夜可以冷到攝氏2至3度。

除了舒適，活在地下的一大優勢就是省錢。庫伯佩地電力全由當地自給，其中70%來自風力與太陽能發電，但即便如此，住在地面的空調費用仍高得驚人。瑞巴營區老闆萊特（Jason Wright）表示：「光是冷暖氣費用就得花大一大筆，尤其夏天常超過攝氏50度，開空調根本燒錢。」

庫伯佩地的許多地下住宅則相對平價。2023年一場拍賣中，三房住宅的平均成交價約為澳幣4萬元（約台幣78萬元）。雖然這些房屋多半簡陋，或需要整修，但跟南澳首府阿得雷德房價平均動輒要澳幣70萬元（約台幣1363萬元）比起來，顯然不算什麼。

地下生活還有一個好處，就是幾乎沒蟲子干擾。萊特開玩笑說：「你走到門口時，蒼蠅會自己從你背上跳下來，牠們根本不想進去那個又黑又冷的地方。」此外，地下也幾乎沒有光害與噪音干擾。

至於地震？萊特說，「我搬來這裡後遇過兩次地震，我一點反應都沒有。」不過，地下結構在地震中的安全性仍取決於洞穴規模、複雜程度與深度，並非一概而論。 庫伯佩地的地表人煙稀少，彷彿荒城；但事實上，全鎮人口約2500人，有6成生活在地下。（圖／路透）

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