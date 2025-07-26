圖表看時事／川普新關稅！一圖看亞洲各國調整變化 日本15%可能是下限

美國總統川普宣布日本對等關稅稅率從百分之廿五降至百分之十五，中央大學經濟系教授吳大任昨說，百分之十五應是亞洲各國的下限，日本談判籌碼比台灣好很多，只能談到百分之十五，台灣想要談到比日本低「不夠務實」，估台灣稅率落在百分之廿至廿五區間。中經院長連賢明則說，日本農產品看起來都開放，台灣和南韓應該會被要求比照。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，日本政府承諾對美投資五千五百億美元，會對目前還在談判的國家構成極大壓力，但日本國債已經非常高，如何投資五千五百億美元？此舉可能惡化日本財政。其次，日本過去嚴格守住不開放汽車業、稻米等農產品，這次卻完全接受，這些未來可能面臨國內嚴重反彈，「百分之十五是談不好的結果」。

邱達生表示，政府對談判設定不低於日韓，以及不會降低國民健康、確保糧食安全等底線，就是不會放棄對美豬美牛及進口稻米等立場，如今日本都讓了，台灣就會面臨是要退讓底線，像日本獲取低稅率？還是寧可拿到高關稅，但堅持底線？「又要稅率不高於日韓，又要守住底線，已經不可能」。

吳大任認為，美國在亞洲外交軍事政策中，與日本、南韓關係最好，日本對美非常重要，加上日本人口比台灣多一億人，日本對美國開放市場比較有意義，談判籌碼比台灣好很多，台灣要談到比日韓低不夠務實。其次，日本去年對美國貿易逆差六三○億美元，台灣卻高達七三九億美元，談判結果有可能比日本好嗎？此外，日本加碼投資美國高達五千五百億美元，台積電加其他科技廠到美國投資金額可能不到三千億美元，更不可能爭取到比日本好的結果。

吳大任說，即使以日本從稅率百分之廿四降到百分之十五、降九個百分點，如果因為台灣對美國談判態度較日本軟，頂多再降一點，所以台灣最終可能落在百分之廿至廿五。

至於對台經濟表現衝擊，吳大任指出，美國對各國加徵高關稅，一定會造成全球貿易量下降，對台灣出口非常不利，例如美對歐盟關稅高達百分之卅，歐盟對台零組件需求就會下降，打擊台灣出口。因為目前仍是關稅百分之十豁免期，廠商提前拉貨，把今年甚至明年貨都先備齊，到了八月一日對等關稅生效後，出口會馬上出現反轉，連主計總處都估下半年經濟成長率只有百分之一，但他覺得這還是建立在最樂觀情境，「我認為下半年經濟成長率變負的可能性極高」。 亞洲國家對等關稅變化 製表／馮克芸

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