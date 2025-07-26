科學人／偏離13度就會陷入混亂！研究揭馬路人潮「秩序崩潰」關鍵
大多數的行人穿越道展現了驚人的秩序，人們自然排成行列，有條不紊地通過。然而，有時這樣的秩序卻會瞬間崩潰，變成人群交錯、步伐混亂的場景。現在，一項跨國數學研究揭示了其中的關鍵轉折點，或將改變城市空間的設計邏輯。
關鍵13度：混亂的臨界角度
英國巴斯大學（University of Bath）與美國麻省理工學院（MIT）領導的團隊發現，行人若在穿越時彼此偏離的角度超過13度，整體人流將從原本有序的「車道式分流」崩潰為雜亂無章的狀態。
這意味著，若穿越道太寬，或太靠近人們想前往的其他方向（例如商店、路口、廁所、捷徑、知名打卡景點等等），容易導致他們改變路徑，偏離直線，因而破壞了整體的秩序。
數學公式預測人潮
研究團隊將人群行為比擬為流體運動，建立數學模型預測人群何時會自發性形成有序的通行「車道」。這些車道的形成，是因為一旦有些人開始走直線，周圍的人要嘛加入、要嘛繞開，進而催化更多平行的路徑出現。
但只要某些人偏離得太多，就會破壞這種慣性的模式，使得人群混亂、路徑交錯，整體移動速度也會顯著下降。
實驗證實臨界點存在
為驗證模型，研究團隊在體育館中設計模擬穿越道的實驗，讓志願者從不同起點走向對面指定目標。實驗數據顯示，當人群的穿越角度偏離直線超過約13度時，群體秩序便開始瓦解，與模型預測吻合。
設計更安全有效的人行空間
這項研究對城市設計與交通規劃具有非常實用的價值。若在設計時考慮到穿越道的寬度或重要場景的位置，誘導行人以較筆直的路徑通過，就能維持車道的有序流動，提高安全與人潮移動效率。
參考資料：
1.The secret behind pedestrian crossings—and why some spiral into chaos
2.Bacik, Karol A., et al. "Order–disorder transition in multidirectional crowds." Proceedings of the National Academy of Sciences 122.14 (2025): e2420697122.
（本文出自2025.07.16《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
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