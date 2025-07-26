快訊

勞退舊制結清可讓員工多領數十萬 但想說服資方實在難

世大運／「混血選手」陳瑞安女子全能奪銅！ 創我國競技體操新紀錄

才街頭遭開槍...網紅鳳梨深夜入院！吐人生感悟「有人陪你一段就下車了」

聽新聞
0:00 / 0:00

科學人／偏離13度就會陷入混亂！研究揭馬路人潮「秩序崩潰」關鍵

科學人／ 文‧袁珮閎
圖／freepik
圖／freepik

大多數的行人穿越道展現了驚人的秩序，人們自然排成行列，有條不紊地通過。然而，有時這樣的秩序卻會瞬間崩潰，變成人群交錯、步伐混亂的場景。現在，一項跨國數學研究揭示了其中的關鍵轉折點，或將改變城市空間的設計邏輯。

關鍵13度：混亂的臨界角度

英國巴斯大學（University of Bath）與美國麻省理工學院（MIT）領導的團隊發現，行人若在穿越時彼此偏離的角度超過13度，整體人流將從原本有序的「車道式分流」崩潰為雜亂無章的狀態。

這意味著，若穿越道太寬，或太靠近人們想前往的其他方向（例如商店、路口、廁所、捷徑、知名打卡景點等等），容易導致他們改變路徑，偏離直線，因而破壞了整體的秩序。

在實驗中，研究人員使用高架攝影機記錄了行人的運動。圖／Karol Bacik, MIT
在實驗中，研究人員使用高架攝影機記錄了行人的運動。圖／Karol Bacik, MIT

數學公式預測人潮

研究團隊將人群行為比擬為流體運動，建立數學模型預測人群何時會自發性形成有序的通行「車道」。這些車道的形成，是因為一旦有些人開始走直線，周圍的人要嘛加入、要嘛繞開，進而催化更多平行的路徑出現。

但只要某些人偏離得太多，就會破壞這種慣性的模式，使得人群混亂、路徑交錯，整體移動速度也會顯著下降。

實驗證實臨界點存在

為驗證模型，研究團隊在體育館中設計模擬穿越道的實驗，讓志願者從不同起點走向對面指定目標。實驗數據顯示，當人群的穿越角度偏離直線超過約13度時，群體秩序便開始瓦解，與模型預測吻合。

設計更安全有效的人行空間

這項研究對城市設計與交通規劃具有非常實用的價值。若在設計時考慮到穿越道的寬度或重要場景的位置，誘導行人以較筆直的路徑通過，就能維持車道的有序流動，提高安全與人潮移動效率。

參考資料：

1.The secret behind pedestrian crossings—and why some spiral into chaos

2.Bacik, Karol A., et al. "Order–disorder transition in multidirectional crowds." Proceedings of the National Academy of Sciences 122.14 (2025): e2420697122.

延伸閱讀

（本文出自2025.07.16《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

行人 車道 科學人雜誌

相關新聞

紐時賞析／AI時代的資訊科學該怎麼教？

Carnegie Mellon University has a well-earned reputation as o...

紐時賞析／加密貨幣進軍美國房地產市場

The nation’s largest mortgage finance firms will begin accep...

科學人／偏離13度就會陷入混亂！研究揭馬路人潮「秩序崩潰」關鍵

大多數的行人穿越道展現了驚人的秩序，人們自然排成行列，有條不紊地通過。然而，有時這樣的秩序卻會瞬間崩潰，變成人群交錯、步伐混亂的場景。現在，一項跨國數學研究揭示了其中的關鍵轉折點，或將改變城市空間的設

圖表看時事／執政聯盟吞敗 石破茂面臨下台危機…圖解日本參議院改選席次

日本廿日舉行參議院選舉，改選半數一二四席和補選一席。日媒出口民調顯示，自民黨、公明黨執政聯盟拿下的改選席次，將遠低於維持...

閱讀數學／笛卡兒的機械女兒（下）

前兩週我們介紹到，笛卡兒未婚生女，原本打算慢慢讓周遭親友接受這段父女關係，帶女兒回巴黎，像是公主那樣地栽培撫養她長大。然而，女兒因為一場疾病過世，笛卡兒心碎欲絕…

好讀周報／初生太陽系！科學家捕捉新世界「開始膠結」的瞬間

科學家首度在太陽系外，利用NASA的韋伯太空望遠鏡與位於智利的歐洲南方天文台，觀測到岩石行星在一個如同嬰兒太陽般的恆星周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。