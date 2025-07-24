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新聞中的公民與社會／陸推一帶一路 跨國合作過程中展現何種對外策略？

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
圖為中國大陸國旗飄揚於北京一棟公寓建築外。法新社資料照
圖為中國大陸國旗飄揚於北京一棟公寓建築外。法新社資料照

一、時事掃描

一帶一路漩渦／成多國堵路？連結斷裂美中角力 新絲綢之路轉型挑戰大

中國國家主席習近平2013年提出一帶一路倡議，成為他執政時代最具標誌性的對外政策。12年來，一帶一路從最初的對外基礎援助逐步調整，如今在美中激烈對抗下，成為北京對外經濟統戰的最高綱領，為中國帶來新的戰略空間。【2025/6/29中央社】

二、命題趨勢

在國際社會中，大國正積極透過經濟、科技與制度等手段擴展對外影響力。中國的一帶一路政策，結合跨國基礎建設合作、通訊科技、數位治理與標準制定，呈現出傳統援助模式與現代數位戰略的交錯特徵。合作國雖獲得資源與建設機會，卻在技術、制度與資料治理上對中國高度依賴。本新聞關鍵概念包括：中國透過基建與科技合作擴展國際影響力、合作國高度依賴中國的設備與技術、主張共建共享卻由中國主導決策、合作國面臨中國帶來的債務壓力與經貿失衡、中國透過制度與治理輸出干預他國內政、一帶一路成為中國試圖跳脫美國圍堵的策略、中國以數位與資料治理擴張影響力等。

三、牛刀小試

2013年起，中國推動一帶一路政策，與歐亞非多國展開基礎建設合作，後續更拓展至5G通訊、遠距醫療與跨境電商等領域。在合作過程中，中國要求合作國採用其設計的設備與技術標準，使這些國家在系統操作、維護與資料管理上對中國產生高度依賴。儘管中國強調共商共建共享，多數合作計畫仍由中國資金、企業與規格主導，合作國的參與程度與決策權相對有限。此外，中國常透過資金、技術與數位治理等整合方式，輸出倡導的制度與技術規範，以擴展對外影響力。根據上述，哪一項最能反映中國在推動一帶一路過程中所展現的對外策略特徵？

(A)尊重市場原則，保障合作國自主選擇技術與制度

(B)利用技術與資金輸出，強化對合作國的政策影響力

(C)僅協助改善基礎設施條件，實質未干涉合作國內政

(D)推動合作國主導談判，確保各方實質參與及平等發言

答案：B

解析：(A)中國在合作中主導技術與標準輸出，合作國選擇空間有限，未呈現自由市場與制度自主。(B)中國透過技術、資金與制度輸出建立合作架構，使合作國對中國產生依賴，進而擴大中國對合作國之政策與戰略影響力。(C)中國雖強調不干涉內政，但其制度與技術輸出已實質影響合作國的治理與政策選擇。(D)合作國在一帶一路合作中參與程度低、談判發言權有限，未能落實平等協商。

四、歷屆試題

唐宋時期，隨著南海貿易的興盛，外國船隻停靠的貿易港也逐漸從廣州向北延伸到福建和長江流域。繼廣州之後，泉州、明州（今寧波）也發展成大商港。外國商船將香料、珊瑚、瑪瑙、寶石、象牙、藥材等商品輸往中國，並購買大量中國產品運回。上文所述唐宋時期的貿易現象，最適合以下列哪一現代國際貿易特徵來詮釋？(2018學測)

(A)新通商港口的建立可降低交易成本

(B)貿易主要由商品的實用價值而發生

(C)海外貿易興盛可帶動國內產業升級

(D)國際貿易可帶動金融業的蓬勃發展

答案：A

依賴 特徵 美中 美國 北京 習近平 一帶一路 基礎建設

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