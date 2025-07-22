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AILEAD365千場研習深耕校園，成為學校最信賴的教育夥伴

聯合新聞網／ 力宇教育

數位教學轉型邁入第四年，平板上課、線上學習早已成為校園日常。然而，對第一線教師來說，「工具有了，接下來怎麼用得好？」才是真正的挑戰。

力宇教育深知，數位教學的關鍵不只是系統的導入，更在於持續的陪伴與即時支援，才能真正落地、發揮成效。

AILEAD365線上教學平臺以「獨家3D影片、AI智能診斷與自主適性補強」為核心，打造全方位數位學習方案。透過即時學習數據，教師可掌握學生進度與個別差異，作為教學與輔導依據；系統亦能根據學生弱點，自動推播個人化補強影片，釐清觀念與訂正錯題，建構完整的學習歷程，落實真正的個別化與適性自主學習

為協助教師快速上手，AILEAD365團隊深入校園，迄今累計超過千場實體與線上研習，逾500間學校選用，服務涵蓋偏鄉與都會地區，並設有即時LINE群組支援，處理操作問題、資料異動與系統更新等，讓教師們使用平臺無後顧之憂。

數位教學不是增加負擔，而是有效輔助，讓教與學都更有方向與成效。AILEAD365所有功能皆基於教育現場的實際需求，從學生自主學習、教師評量管理，到課中輔助與課後補救，提供完整的一站式數位教學解決方案。

未來，力宇教育將持續深化產品功能，整合更多教學資源與應用，讓教師教得省力、學生學得有勁。導入AILEAD365是力宇教育實踐教育部數位教學指引3.0的行動，更展現我們作為最值得信賴的教學夥伴的責任與承諾。

想了解更多，歡迎點擊影片連結！

【力宇教育】https://www.leadu-edu.com

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