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寫作教室／從寫作到行銷！師引導寫出商品裡的情感 讓學生也能當品牌企劃

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 吳俊霖／撰寫
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

「老師，寫作技巧還能運用在哪些地方呢？」當學生提出這個問題時，我決定讓他們體驗「商品設計與文案撰寫」的課堂活動。學生需選擇一個主題或社會議題，設計相關商品並撰寫完整的介紹文案。

活動設計上，我將主題分為兩大類別：個人情感主題與社會議題主題。前者學生可選擇友情、親情、青春記憶等，後者則涵蓋環保、人權、社會公義等面向，同學們需完成商品設計概念、目標受眾分析、以及完整的商品介紹文案。

選擇個人主題的學生，往往展現出意外的創意深度。例如有同學以「祖母的手作溫度」為主題，設計了一系列復古針線包，商品介紹融合了濃厚的懷舊情感：「每一針每一線，都承載著祖母對家人的愛。這套針線包不只是工具，更是傳承三代女性智慧的載體。當我們使用這些器具時，彷彿能感受到祖母溫暖的手，正輕撫著我們的肩膀。」透過商品設計，同學學會了情感渲染的寫作技巧，將抽象的懷念具象化為可觸摸的物件，文字中的溫度讓人動容。

而選擇社會議題的同學也有很好的表現，例如有同學以海洋汙染為主題，設計了「海龜守護者系列」環保商品。商品介紹結合了數據分析與情感訴求：「每年有800萬噸塑膠垃圾流入海洋，平均每隻海龜體內含有200片塑膠碎片。我們的海龜守護者水瓶，採用100%回收塑膠製成，每購買一個，就能清理相當於50個寶特瓶的海洋垃圾。讓每一口水，都成為拯救海龜的行動。」透過商品設計，學會如何將冰冷的統計數據轉化為有溫度的行動呼籲，展現了議論文中理性與感性並重的寫作技巧。

這項活動，不僅可以訓練同學們說明文的功能性寫作，也因為同學們在設計時必須回答「為什麼需要這個商品？」「它能解決什麼問題？」這樣的深度思考，訓練到了議論文的價值論述。無論何種商品，都需要跟消費者建立連結，在此中，同學們也學會運用感性語言、營造情境氛圍、喚起共鳴等抒情技巧。商品設計與文案撰寫活動證明，寫作教學可以有更多元的可能性。在這個活動中，寫作不再是抽象的技能訓練，而是具體的問題解決工具。

寫作教室

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