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好讀周報／初生太陽系！科學家捕捉新世界「開始膠結」的瞬間

聯合報／ 好讀周報
科學家首度在太陽系外，利用NASA的韋伯太空望遠鏡與位於智利的歐洲南方天文台，觀測到岩石行星在一個如同嬰兒太陽般的恆星周圍，凝結出最初的種子。（圖／美聯社）
科學家首度在太陽系外，利用NASA的韋伯太空望遠鏡與位於智利的歐洲南方天文台，觀測到岩石行星在一個如同嬰兒太陽般的恆星周圍，凝結出最初的種子。（圖／美聯社）

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科學家首度在太陽系外，利用NASA的韋伯太空望遠鏡與位於智利的歐洲南方天文台，觀測到岩石行星在一個如同嬰兒太陽般的恆星周圍，凝結出最初的種子。根據「美聯社」報導，這是一張前所未見的「零時」（time zero）快照，捕捉了新世界開始膠結的瞬間。

太陽系 科學家 好讀周報 韋伯太空望遠鏡

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