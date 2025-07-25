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好讀周報／初生太陽系！科學家捕捉新世界「開始膠結」的瞬間
本報訊
科學家首度在太陽系外，利用NASA的韋伯太空望遠鏡與位於智利的歐洲南方天文台，觀測到岩石行星在一個如同嬰兒太陽般的恆星周圍，凝結出最初的種子。根據「美聯社」報導，這是一張前所未見的「零時」（time zero）快照，捕捉了新世界開始膠結的瞬間。
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