好讀周報／初生太陽系！科學家捕捉新世界「開始膠結」的瞬間

每次在醫院進行X光檢查，護理師要求你就定位深呼吸、閃身離去後，是否有些讓你緊張為難，不知道什麼時候才能動。而對某些無法直立或平躺拍攝的患者來說，照個X光有時像是在做高難度瑜珈，同時也讓X光室的技術人員

2025-07-24 08:30