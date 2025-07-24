好讀周報／過度消毒免疫反變弱！適當接觸微生物維持健康防線

編譯梁采蘩

研究發現，過度消毒、遠離微生物的生活方式，反而可能讓免疫系統失去訓練機會，導致過敏與自體免疫疾病風險上升。專家指出，微生物就像免疫的「老朋友」，適度接觸能幫助身體學會分辨敵我，維持健康防線。從開窗通風、室內種植到與寵物互動，這些看似微小的行為，其實正悄悄訓練你的免疫系統。你準備好放下「極致潔癖」了嗎？

美國聖地牙哥加州大學小兒科教授吉伯特（Jack Gilbert）說，我們待在家的時間很長，因此家中微生物環境可能關係到免疫系統的成熟及健康。研究指出，暴露於多樣化的微生物環境中，有助於免疫系統更正常發展，並與較低的氣喘與過敏風險息息相關。

吉伯特說，我們對家中的微生物群仍不甚了解，但有一個新趨勢指出，城市生活似乎與環境和人體微生物群的多樣性消失有關，這可能是疾病增加的原因之一。但只要透過幾個簡單改變，就能培養對好菌友善的空間，讓我們的家重新擁有豐富多樣的微生物。

●改變1 打開窗戶 讓微生物進來

如果住在空氣品質良好的地區，適時開窗通風能讓更多自然界的微生物進入家中，提升室內微生物的多樣性。如果家距離綠地或有各種植物的地方不超過500公尺，效果會更明顯。植物與土壤釋放的微生物能訓練免疫系統自我調節，避免對無害物質產生過度反應，減少自體免疫疾病或過敏風險。

倫敦大學學院（UCL）醫用微生物學榮譽教授魯克（Graham Rook）表示，這些自然界的微生物就像人類進化過程中的「老朋友」，長期與我們共存，有助於免疫系統學會分辨敵我，不致失控。但如果對花粉過敏，專家仍建議在春季花粉濃度高的時候緊閉窗戶，避免誘發過敏。

適時開窗通風能讓提升室內微生物的多樣性。（圖／取自網路）

●改變2 打造綠洲 在家養植物

芬蘭赫爾辛基大學博士研究員曼尼寧（Juulia Manninen）表示，都市中鋪滿水泥、柏油，人們與植物土壤的接觸機會減少，因此室內微生物的多樣性普遍不足。

不過，在家養植物是改善的好方法。該校一項研究發現，辦公室若設綠色植生牆（green wall），能提升員工血液中抗發炎蛋白的濃度；另一項研究指出，從事室內園藝並使用含多樣微生物的栽培土，一個月後便能觀察到抗發炎蛋白的提升，效果優於使用較少微生物土壤的人。

室內園藝包括種植、重新裝盆與採收香草與蔬菜，這些都是增加我們與植物互動的方法，但如果嫌麻煩，單純在家中擺幾盆不同種類的盆栽，也能得到好處。

在家養植物並使用含多樣微生物的栽培土，是改善的好方法。（圖／路透）

●改變3 重點消毒 慎用清潔劑

西北大學土木與環境工程系副教授哈特曼（Erica M. Hartmann）表示，打掃家裡時，不要過度使用化學清潔劑，因為它們可能會殺死太多有益微生物。她建議，與其全屋消毒，不如針對特定可能藏有壞菌的區域加強清潔，例如處理過生食的廚房流理台和潮濕易生黴菌的浴室。

使用強效清潔劑時記得戴口罩並保持空氣流通，以免吸入對人體有害的化學成分。至於一般灰塵與髒汙，哈特曼建議改用濕布擦拭即可，無須動用消毒劑。

商品推薦