圖表看時事／賴清德擬訪中南美友邦 圖解「過境美國」會有哪些國際影響？

消息人士透露，中華民國總統賴清德預計八月到中南美洲友邦國是訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯。這是賴清德就職總統後，第二度出訪。依計畫，賴總統將訪問位於南美洲的巴拉圭、位於中美洲的瓜地馬拉與貝里斯三個邦交國。

林佳龍在巴國訪問前導

總統府發言人郭雅慧昨回應記者查證時表示，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向國人公布報告。

我外交部長林佳龍稍早已到訪過紐約及達拉斯，預作行程安排。林佳龍也於臉書貼出到訪巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯三國的「榮邦計畫」，並在當地介紹台灣的農產品，應是為賴清德出訪作前導安排。

巴總統宣布賴將訪消息

法新社報導，台灣南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞十五日表示，將維護與台灣的邦交，「堅定站在台灣一方」；潘尼亞並宣布台灣總統賴清德預計八月訪問巴拉圭。

潘尼亞接待林佳龍及約卅名商界代表時表示，巴拉圭將「準備以全力與洪亮的聲音，捍衛這段建立在民主原則與價值上的六十八年邦誼」。

潘尼亞還說，台灣在對巴拉圭的投資上「極為慷慨」；他強調：「我們並非忽視中國的存在，但我們承認台灣人民的自決權。」他還表示，巴拉圭期望與台灣「進一步提升合作層級」。

賴清德訪問團將先過境紐約，回程過境達拉斯；至於會否在這兩個城市與美國官員或議員見面或通話，則是另一個外界關注焦點。由於距離出訪還有一段時間，不排除行程還會出現變化。

賴清德去年十一月卅日啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，出訪我太平洋友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島，去程過境夏威夷檀香山、回程過境關島。

中央社拿掉出訪外電

前總統蔡英文任內曾五度訪問我中南美洲友邦，這五次訪問，過境地點包括美國邁阿密、洛杉磯、休士頓、舊金山、紐約、丹佛。熟悉外交事務人士指出，若賴總統出訪巴拉圭等中南美洲友邦，過境美國本土的機率非常高；如果可以過境紐約，代表美方對賴總統有「高度禮遇」。

中央社十四日晚間自巴拉圭發布潘尼亞宣布賴清德總統將在卅天內訪問巴國新聞，但稍後又拿掉稿子。

美國國務院發言人表示，台灣高層官員過境美國，皆依照過去的慣例，而且符合美國長期以來的政策，相關過境皆考量旅客的安全、舒適、便利及尊嚴。

針對賴總統預計八月出訪巴拉圭及擬過境美國，中國大陸外交部發言人林劍昨回應稱，堅決反對「台灣當局領導人」以任何名義、任何理由「竄美」；美方應慎之又慎處理台灣問題。

近年總統出訪友邦及過境一覽 製表／周佑政

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