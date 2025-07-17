新聞中的公民與社會／二氧化碳排放量連4年創新高 如何落實「氣候行動」？

一、時事掃描

再生能源使用破紀錄 全球CO2排量仍連4年創新高 能源研究所今天公布「世界能源統計年鑑」，儘管再生能源使用創下新高，在化石燃料使用持續增加情況下，去年全球能源領域二氧化碳排放量仍連續4年改寫歷史高點。2024年為有紀錄以來最炎熱的一年，全球氣溫首度較工業化前時期高出攝氏1.5度。報告指出，2024年全球能源總供應量年增2%，包括石油、天然氣、煤炭、核能、水力和再生能源等所有能源供應都有所增長，上次這種情形發生在2006年。【2025/6/27中央社】

二、命題趨勢

隨著全球氣候變遷日益嚴峻，能源政策與氣候行動的重要性持續提升。各國紛紛承諾邁向淨零排放，並嘗試在減碳、能源安全與經濟穩定之間取得平衡，使此議題成為當代國際政治與公共治理的核心課題。本新聞關鍵概念包括：氣候行動的政策抉擇與實踐困境、再生能源與化石燃料的發展拉鋸、戰爭與地緣政治對能源穩定的衝擊、核能與電力系統轉型所引發的社會挑戰。

三、牛刀小試

儘管各國積極推動能源轉型，2025年《世界能源統計年鑑》指出，全球能源領域的二氧化碳排放量已連續4年創新高；2024年更是有紀錄以來最炎熱的一年，全球均溫首次超過工業革命前水準攝氏1.5度。雖然太陽能與風力等再生能源持續成長，但在戰爭、供應鏈中斷與能源價格波動等因素影響下，多數國家基於能源安全考量，仍依賴石油、天然氣與煤炭等傳統化石燃料。面對氣候惡化與能源不穩的雙重挑戰，各國如何在發展經濟的同時落實聯合國永續發展目標（SDGs）第13項「氣候行動」，已成為全球治理的重要課題。下列哪一項政策最能回應當前困境，協助國家兼顧減碳目標與短期能源穩定？

(A)擴大補貼天然氣與煤炭產業，以確保能源價格穩定並因應需求高峰

(B)加速再生能源建設，逐步汰除燃煤電廠，建立穩定儲能與電網系統

(C)全面轉向核能作為主要發電來源，確保國家能源自主並降低碳排放

(D)鼓勵國內石化產業增加產能，以減少對國外能源進口的依賴與風險

答案：B

解析：(A)只因應短期能源需求，卻持續依賴高碳排放能源，違背氣候行動減碳目標。(B)符合長期能源轉型與短期供應穩定的方向，是減碳與能源安全的平衡策略。(C)核能雖為低碳能源，但全面依賴存在風險、成本與核廢料等爭議，難以獨立支撐轉型。(D)石化產業為碳排大戶，擴產恐加劇氣候惡化，不利國際永續目標實現。

四、歷屆試題

經濟成長過程中，有很多現象常被認為有害永續發展，因而產生了綠色GDP的概念。有關GDP與綠色GDP的敘述，下列何者正確？(2015學測)

(A)碳交易的推動，會使GDP低於綠色GDP

(B)GDP加上污染防治的成本，便是綠色GDP

(C)化工廠改變生產流程並減少廢水排放，可以增加綠色GDP

(D)提高具嚴重污染產業的年產值，對GDP與綠色GDP的貢獻相同

答案：C

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