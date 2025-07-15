國中國文／語文一點通——淺談《紅樓夢》

四大名著是指《三國演義》、《西遊記》、《水滸傳》及《紅樓夢》四部古典章回小說，皆為文學經典作品，對後世文學、戲劇、藝術等領域具有深遠的影響。我們之前曾介紹過《三國演義》、《水滸傳》，今天就來聊聊《紅樓夢》。

《紅樓夢》也稱為《風月寶鑑》、《金玉緣》、《情僧錄》、《石頭記》。以賈、史、王、薛四大家族為背景，描寫賈寶玉、林黛玉等人及其親屬侍婢的悲歡生死，與封建大家庭的衰落。人物形象鮮明生動且細膩，文字凝鍊、偶有優美詩詞點綴其間，極富藝術魅力。故而衍生研究《紅樓夢》一書的專門學問，稱為「紅學」。

我們常聽到「大觀園」，「大觀園」究竟是什麼地方呢？原來是《紅樓夢》中，賈元春省親的別墅，因其園林造景別具匠心，便命名為「大觀園」。那麼「劉姥姥進大觀園」又是什麼意思呢？現在就一起跟著林伶老師來認識《紅樓夢》吧！

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