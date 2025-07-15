國中英文／國一新生開始準備英語2000單 三年後會考感謝現在的自己
國小畢業後，大家正滿心期待即將升上國中。在這個從國小銜接到國中的暑假，小國一的同學們，你開始先修國中課程了嗎？
相信很多同學對國中英語既期待又有點害怕，除了文法之外，「背單字」這件事常常讓人覺得困難又枯燥，背了卻不會用，最後甚至放棄了這個重要的得分關鍵。
英文單字不只是考試中的基本題，更是閱讀理解、寫作與聽力的基礎。如果能從國一開始每天慢慢累積，三年後面對會考時，就會輕鬆許多，不只能看懂更多文章，還可能因此愛上英文。
根據108課綱，國中學生需要掌握約 1,200 個基本單字，學校老師通常也只要求熟悉課本裡的單字。但如果能提前累積到 2,000 個單字，不僅考試時更有信心，閱讀速度也會更快，整體學習效率大大提升。
單字怎麼背，才真正有效？
單字需要「有系統」地背
很多學生習慣直接從單字書A開始硬背，但沒有分類、沒有情境，學到後面很容易忘。如果能依「主題」或「詞性」來整理，就像把單字放進一個個小抽屜，腦中會更清楚，記憶也會更持久。
在「英語常用單字2000」課程中，依據108課程綱要附錄五參考字彙表，把單字分成 29 個主題，讓學生可以有條理地學習。
眼睛和耳朵要一起用
學習單字，不只是看，更要聽。當你一邊看單字一邊聽發音，會加深大腦的印象，之後在聽力測驗或口說時，也會更熟悉。
單字一定要放到句子裡使用
光會拼、會翻譯還不夠，重要的是能「用出來」。把單字放到例句裡學，能幫助學生在真實情境中理解和應用。
在「英語常用單字2000」課程中，提供外師發音單字與例句的影片，讓學生在家自主練習來背誦英語單字，搭配例句進行一起做練習，更能牢牢記住單字的使用。
要有反覆練習與檢測
「學過」不代表「記住」。有規律地反覆測驗，才能把單字從短期記憶轉到長期記憶。
「英語常用單字2000」課程中，特別設計了「LEAD 學習四步驟」：Learn → Exam → Ask → Diagnosis，並有上萬題的 Ai 單字檢測系統，讓每個學生都能根據自己的進度，透過不斷的練習來背誦單字。
許多國三學生在考前才開始拼命背單字，常常因為時間太趕、壓力太大，效果有限。如果可以從國一開始，每天一點一滴累積，三年後回頭看，你會發現不僅成績進步，學英文也會變得更有自信、更輕鬆。
背單字沒有捷徑，但有方法。有了正確的學習工具和持續的練習，每位學生都能走出屬於自己的學習步調，最後獲得更好的成果。
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語1上(108新綱)適用114學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10627
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
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