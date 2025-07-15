快訊

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

自喻「小蝦米對抗大鯨魚」 李文宗稱檢察官有集體迷思：認為代表正義

關鍵是人！黃仁勳：美國想在AI領域領先 要先鎖定「這個國家」

聽新聞
0:00 / 0:00

國中英文／國一新生開始準備英語2000單 三年後會考感謝現在的自己

聯合新聞網／ 力宇教育

國小畢業後，大家正滿心期待即將升上國中。在這個從國小銜接到國中的暑假，小國一的同學們，你開始先修國中課程了嗎？

相信很多同學對國中英語既期待又有點害怕，除了文法之外，「背單字」這件事常常讓人覺得困難又枯燥，背了卻不會用，最後甚至放棄了這個重要的得分關鍵。

英文單字不只是考試中的基本題，更是閱讀理解、寫作與聽力的基礎。如果能從國一開始每天慢慢累積，三年後面對會考時，就會輕鬆許多，不只能看懂更多文章，還可能因此愛上英文。

根據108課綱，國中學生需要掌握約 1,200 個基本單字，學校老師通常也只要求熟悉課本裡的單字。但如果能提前累積到 2,000 個單字，不僅考試時更有信心，閱讀速度也會更快，整體學習效率大大提升。

單字怎麼背，才真正有效？

單字需要「有系統」地背

很多學生習慣直接從單字書A開始硬背，但沒有分類、沒有情境，學到後面很容易忘。如果能依「主題」或「詞性」來整理，就像把單字放進一個個小抽屜，腦中會更清楚，記憶也會更持久。

在「英語常用單字2000」課程中，依據108課程綱要附錄五參考字彙表，把單字分成 29 個主題，讓學生可以有條理地學習。

眼睛和耳朵要一起用

學習單字，不只是看，更要聽。當你一邊看單字一邊聽發音，會加深大腦的印象，之後在聽力測驗或口說時，也會更熟悉。

單字一定要放到句子裡使用

光會拼、會翻譯還不夠，重要的是能「用出來」。把單字放到例句裡學，能幫助學生在真實情境中理解和應用。

在「英語常用單字2000」課程中，提供外師發音單字與例句的影片，讓學生在家自主練習來背誦英語單字，搭配例句進行一起做練習，更能牢牢記住單字的使用。

要有反覆練習與檢測

「學過」不代表「記住」。有規律地反覆測驗，才能把單字從短期記憶轉到長期記憶。

「英語常用單字2000」課程中，特別設計了「LEAD 學習四步驟」：Learn → Exam → Ask → Diagnosis，並有上萬題的 Ai 單字檢測系統，讓每個學生都能根據自己的進度，透過不斷的練習來背誦單字。

許多國三學生在考前才開始拼命背單字，常常因為時間太趕、壓力太大，效果有限。如果可以從國一開始，每天一點一滴累積，三年後回頭看，你會發現不僅成績進步，學英文也會變得更有自信、更輕鬆。

背單字沒有捷徑，但有方法。有了正確的學習工具和持續的練習，每位學生都能走出屬於自己的學習步調，最後獲得更好的成果。

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語1上(108新綱)適用114學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10627

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

力宇教育

https://www.leadu-edu.com/about/

英語 英文 學霸 單字 力宇教育 108課綱

力宇教育

追蹤

相關新聞

國中國文／語文一點通——淺談《紅樓夢》

四大名著是指《三國演義》、《西遊記》、《水滸傳》及《紅樓夢》四部古典章回小說，皆為文學經典作品，對後世文學、戲劇、藝術等領域具有深遠的影響。我們之前曾介紹過《三國演義》、《水滸傳》，今天就來聊聊《紅樓夢》…

國中英文／國一新生開始準備英語2000單 三年後會考感謝現在的自己

國小畢業後，大家正滿心期待即將升上國中。在這個從國小銜接到國中的暑假，小國一的同學們，你開始先修國中課程了嗎？…

好讀周報／手指長期泡水發皺…專家發現「藏健康訊息」：與神經有關

當手指或腳趾長時間浸泡在水中，皮膚便會出現「皺縮現象」。這種現象過去被認為是皮膚吸水膨脹的自然反應，但科學家近年發現，它...

國際小學堂／抽地下水釀禍 地層下陷威脅全球

全球多座沿海城市地層下陷速度令人擔憂。英國廣播公司（BBC）六月報導，新加坡南洋理工大學對世界各地四十八座城市及周邊區域...

國際小學堂／阻下陷惡化 東京、台北管控地下水

全球許多城市面臨地層下陷問題，各地也採取不同應對方法。日本東京察覺下陷問題時，當地政府決定解決問題根源，對地下水抽取實施...

AI時代「半吊子」最容易被取代》蔡宗翰：與其逼孩子讀理工 父母不如做這1件事

雖然AI當道，但蔡宗翰直言，企業並不需要太多的AI工程師，寫程式、練模型，只占推動AI工作中的10%而已，其他90%要靠各領域專家，「就像你今天做出一台車子，也需要有人鋪路、有人賣車，領域專家能做的事非常多。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。