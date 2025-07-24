快訊

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

獨／高雄50年老牌大東醫院傳吹熄燈號 院方證實：院長高齡、後繼無人

科學人／帶著走的X光室！這款新材料或許能讓醫療變日常

科學人／ 文‧郭毓璞
圖／ChatGPT依據論文示意圖轉繪
圖／ChatGPT依據論文示意圖轉繪

每次在醫院進行X光檢查，護理師要求你就定位深呼吸、閃身離去後，是否有些讓你緊張為難，不知道什麼時候才能動。而對某些無法直立或平躺拍攝的患者來說，照個X光有時像是在做高難度瑜珈，同時也讓X光室的技術人員人仰馬翻。這是因為傳統的X光偵測器，多半依賴由高原子序元素組成的剛性無機閃爍體（scintillator）。這些硬邦邦的板狀材料，雖然能有效吸收X光，卻讓患者只能保持僵硬才能拍好影像。這不僅限制了X光檢查的應用範圍，在進行3D曲面或大面積成像時，還會導致影像失真。對女性而言，乳房攝影中那冰冷的壓克力板的擠壓，更是令人不適的夢魘。

以「柔」克鋼的新材料：X-Wear

傳統剛性閃爍體的種種限制，促使科學家不斷尋求突破。近期，香港理工大學應用物理學家李旭領導的團隊，成功研發出一種突破性的全無機元織物閃爍體（all-inorganic metafabric scintillator），他們將其命名為「X-Wear」，並將成果發表在國際期刊《科學進展》（Science Advances）上。

過去，為了讓閃爍體具備柔性，要嘛使用低原子序的有機材料，要嘛把無機奈米粉末嵌入聚合物基質中；然而，這兩種方法都會犧牲效率和耐用性，且透氣性不佳。本研究團隊創新地運用溶膠凝膠靜電紡絲（sol-gel electrospinning）技術，搭配自持式多滑移系統設計（self-sustained multislip system），成功將原本脆性的無機閃爍體材料轉化為柔軟、可彎曲的紡織結構。這種製程賦予纖維高度塑性，即使經重複彎曲也不易斷裂。

不僅能屈能伸，X-Wear 在性能上更卓然不凡，其閃爍光輸出比先前的聚合物基質柔性閃爍體高出10倍以上。以摻雜銪的氧化釓（Gd₂O₃:Eu）為例，透過晶格結構的優化，實驗室下達成99.38%的量子效率（quantum yield），明顯優於傳統粉末形式的 54.57%。此外，X-Wear 還展現極佳的空間解析度，細節無所遁形，又可在低劑量條件下準確偵測，進一步降低患者輻射暴露風險。

更令人振奮的是，X-Wear的X光衰減表現可媲美現有商用級閃爍體，僅需1毫米厚度就能削減超過90%的X光輻射。同時具備優異的透氣性與透濕性，穿戴舒適度不輸棉質布料，適合長時間貼身使用。針對大面積成像的常見挑戰，實驗結果顯示，傳統剛性偵測器從中心到邊緣的輻射發光（radioluminescence）強度會下降50.2%；相較之下，X-Wear僅下降12.5%，能有效避免邊緣模糊與影像失真問題。

服貼身體，隨時隨地偵測X光的種種可能性

一旦這款新型織物順利進入商業化階段，將可實現與人體曲線高度貼合的X光偵測器設計，例如貼合牙齦的全口攝影。在進行乳房攝影時，X-Wear更能設計成類似胸罩的造型，不僅提升檢查時的舒適度，還能拍攝出傳統剛性板材難以捕捉的小病灶。這不只是醫學影像的技術革新，更是用戶體驗上的重大改善。

除了顯著提升現有醫學診斷的舒適度與精準度，X-Wear還可能帶來各種嶄新應用場景。例如可將輕巧柔軟的X-Wear收納於背包中，搭配微型X光源與智慧型手機，即能打造隨身X光室。另一方面，X-Wear具備優異的輻射吸收能力，僅5毫米厚度即可屏蔽近70%的高能X光。這項特性讓它能縫製於衣物內層，提供第一線醫護人員透氣又輕便的防護選項。

在高危險場景如核電廠或鑽探作業下，X-Wear展現出另一項關鍵應用可行性：其在低劑量X光照射下即會發出明亮的橘色光芒，可作為即時輻射警示指標。實驗模擬顯示，X-Wear不僅能感測輻射，還可辨識輻射源方向與強度，這有助作業人員迅速評估威脅程度並展開逃生。

儘管X-Wear與柔性光電偵測器的整合仍待實現，且長期穿戴的皮膚安全性與大規模生產的經濟效益仍需進一步評估，但這項以人為本的材料創新無疑為穿戴式輻射偵測、成像與防護手段樹立了前所未有的標竿，或許也預示著X光偵測技術將從醫院診間走向日常生活，開啟行動醫療監測的新紀元！

資料來源：

1.Xu, L., Ran, P., Zhou, W., Jia, Y., Yu, J., Yang, Y., & Si, Y. (2025). All-inorganic metafabric scintillators for conformally flexible and wearable x-ray detection and imaging. Science Advances, 11(26), eadv5537. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv5537

2.Wearable X-ray-detecting fabric offers a flexible alternative to current imaging tech

延伸閱讀

（本文出自2025.07.03《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

X 輻射 科學人雜誌

相關新聞

科學人／帶著走的X光室！這款新材料或許能讓醫療變日常

每次在醫院進行X光檢查，護理師要求你就定位深呼吸、閃身離去後，是否有些讓你緊張為難，不知道什麼時候才能動。而對某些無法直立或平躺拍攝的患者來說，照個X光有時像是在做高難度瑜珈，同時也讓X光室的技術人員

AILEAD365千場研習深耕校園，成為學校最信賴的教育夥伴

數位教學轉型邁入第四年，平板上課、線上學習早已成為校園日常。然而，對第一線教師來說，「工具有了，接下來怎麼用得好？」才是真正的挑戰…

科學人／可代替酒精消毒的「次氯酸水」…到底是誰發現的？

新冠疫情最近似乎又蠢蠢欲動，令人不禁想起三、四年前全民警戒的緊張情勢，除了出外必戴口罩，不時還要用酒精擦拭消毒。當時有一陣子酒精缺貨，市面上出現替代用品：次氯酸水，宣稱消毒效果一樣好，我當時以為這是誇

寫作教室／寫議論文卡關？學生抓不到立場、論點 老師用「辯論」助攻破關

面對議論文寫作，同學們常常陷入兩難：既擔心立場不夠明確，又害怕論點不夠有力，甚至是完全沒有想法，既認同又反對，好像無論站...

科學人／食物有問題「章魚一摸就知道」！研究解謎判斷關鍵

你有沒有過這樣的經驗：媽媽去市場買水果，總是輕輕一摸，就知道這顆甜不甜、新不新鮮？對人類來說，判斷食物好壞，除了看、聞，觸覺也扮演重要角色。對住在漆黑海洋深處、沒有鼻子的章魚來說，想要判斷食物好壞，「

紐時賞析／歐洲經濟陷於中美博弈的困境

It once looked to many as if President Donald Trump could be...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。