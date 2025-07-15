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國際小學堂／阻下陷惡化 東京、台北管控地下水

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
印尼雅加達北岸興建海堤，以應對地層下陷和海面上升影響。攝於二○一九年十二月。（路透）
印尼雅加達北岸興建海堤，以應對地層下陷和海面上升影響。攝於二○一九年十二月。（路透）

全球許多城市面臨地層下陷問題，各地也採取不同應對方法。日本東京察覺下陷問題時，當地政府決定解決問題根源，對地下水抽取實施嚴格規範，此後東京地層下陷在一九七○年代大幅減緩。台北同樣已透過減少抽地下水，來緩和地層下陷。

東京模式最有效 難在維護成本高

英國BBC報導，東京也已打造一套供水管理系統；科學家認為，這是阻止地層下陷的最有效率方法。新加坡南洋理工大學的研究發現，現在東京地層下陷問題已穩定許多，不過在二○一四年至二○二○年間，仍有幾個地方每年下陷○點○一至二點四公分不等。

東京供水系統如何運作？首先，東京幾乎所有用水，都是來自東京外部兩座大型水壩調控的森林與河流水源。這些水會經由十座淨水廠處理，並輸送到一座供水中心。該座供水中心會調節供水量與水壓，再透過耐震管線，將水分配給家庭和企業。

東京早稻田大學教授埃斯特班說，東京的供水系統儘管卓有成效，但科學家質疑，要將該模式推行到各地將有難度，畢竟其建造與維護成本高昂。但埃斯特班提到，部分亞洲城市仍視東京為典範，例如台北在一九七○年代也減少地下水抽取，這有助減緩地層下陷速度。

上海採回灌作法 重慶建海綿城市

美國休士頓、泰國曼谷與英國倫敦，也都謹慎管控地下水抽取量，確保抽水量適中。部分城市則嘗試不同策略。中國大陸的上海就採用「回灌」作法，將長江河水的淨化水，透過以往用來抽水的水井重新注入地下。義大利帕多瓦大學教授彼戴帝尼說，此方法效果很好。

中國重慶、薩爾瓦多的聖薩爾瓦多則採納採取「海綿城市」原則。不同於只用混凝土與柏油舖路，海綿城市會利用土壤、草地與綠樹來自然吸收水分，著重打造公園、濕地和綠地，並設置湖泊、池塘以便在多雨季節將水引導到那裡貯放。

胡志明市建堤防 仍解決不了病灶

印尼的雅加達、埃及的亞力山卓和越南的胡志明市等，則已沿海岸線興建堤防、圍牆或沙障來防止海水倒灌。

但彼戴帝尼說，這些防護設施愈建愈高，可能反而導致雨水與河水被困在防護設施裡面，無法自然流入大海，加劇城市淹水。為了排出積水，雅加達與胡志明市等地都設立抽水站，但這些作法並未解決地層下陷或洪水的根本原因。

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