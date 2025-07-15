國際小學堂／抽地下水釀禍 地層下陷威脅全球

全球多座沿海城市地層下陷速度令人擔憂。英國廣播公司（BBC）六月報導，新加坡南洋理工大學對世界各地四十八座城市及周邊區域的研究指出，估計將近七千六百萬人居住的地方，在二○一四年至二○二○年每年平均下陷至少一公分；許多地層下陷的城市都在亞洲，抽取地下水是常見原因。

天津下陷最嚴重 每年平均接近公分

南洋理工大學的該項研究，對象遍及亞洲、歐洲、非洲和美洲的沿海城市。鑒於氣候變遷，這些城市更容易受到地層下陷、海平面上升等雙重因素的影響。BBC指出，地層下陷可能對當地居民帶來重大危害，例如中國大陸的天津，二○二三年曾因地層下陷導致街道出現巨大裂痕，於是將一棟高層公寓裡的三千人疏散。

天津也是四十八處研究城市裡，地層下陷最嚴重的地方。天津近廿幾年經歷快速工業與基礎建設發展，但該市在二○一四至二○二○年每年平均下陷高達十八點七公分。主導該研究的學者謝麗兒說，很多城市都有地層下陷，最常見原因之一就是抽取地下水。

東南亞雪球效應 洪患更頻繁且更持久

地層下陷其他因素有很多，包括營建、採礦活動、地殼變動、地震，以及土壤隨著時間變得更緊實的土壤壓密現象等。但在前述研究探討的四十八座城市，半數城市的地層下陷都深受抽地下水的影響。

謝麗兒說，很多地層下陷城市落在亞洲、東南亞，可能因當地人口快速成長，開發快速，導致用水需求高。謝麗兒也指，當地下水抽取速度加快，可能形成雪球效應，「洪患將更頻繁、猛烈且曠日持久」，此外也可能發生海水倒灌，讓海中鹽水影響農地和飲用水品質。

圖／聯合報提供

胡志明市等大城 三角洲地形問題嚴峻

地下水可存在於地球表面下砂土、土壤和岩石間的縫隙或空間，全球的家用水有大約一半取自地下水，包括飲用水在內。地下水也是重要灌溉水源。但當都市成長，淡水的供給會趨於吃緊，部分地區的家庭或企業就會自行掘井、鑽孔，導致地下水超抽，印尼雅加達就是一例。

特定地形受到地層下陷的影響會更大。謝麗兒認為，許多在地勢較低的三角洲上打造的沿海都市，下陷問題會更嚴峻。「三角洲」即河流尾端分叉並流入海洋的地方。這類城市除了雅加達，還有泰國曼谷、中國上海和越南胡志明市等，其中雅加達坐落十三條河入海的沼地，現在幾乎一半面積低於海平面，尤其危險。

印尼擬建新首都 應對極端降雨釀洪災

謝麗兒說，地層下陷和海面上升的因素加總下，海面相對陸地上升的速度也加快。印尼氣象單位說，雅加達過去每五年一次的洪水周期，可能變得更頻繁；伴隨表面海水溫度上升和溫室氣體增加，「極端降雨的整體趨勢正愈演愈烈」。

過去十年，雅加達已有數十人死於洪患，至少廿八萬人曾被迫離家等待洪水退去，該市部分地區現在比一九七○年下沉四公尺。印尼更決定在婆羅洲的「努山塔拉」建立新首都，與爪哇島的雅加達相距逾一千二百公里。

雅加達北部地區 水患嚴重出門得泛舟

卅七歲的雅加達居民艾爾娜，就住在雅加達北邊嚴重地層下陷的地區。她說，廿二多年前家中窗戶高度還到她的胸口，現在下沉到只及膝蓋。她回想過去曾在附近街道玩耍、在周邊清真寺禱告，但這些都不復存在，已與當地一座舊港口一起永遠沒入水中。

艾爾娜的家是一九七○年代建成，現在已出現裂痕，地板也加了厚厚幾層水泥，以使其符合地面高度，至今已加高大約十次，部分地方加高的高度達十公尺。

住家逐漸下陷的同時，艾爾娜和家人必須時常應付淹水，水患最嚴重時得動用獨木舟，「水一直淹進來，一樓都泡湯」，但她無力負擔搬家的開銷。

除了亞洲，謝麗兒的研究也包括五座非洲城市，例如奈及利亞的拉哥斯。去年，拉哥斯有逾廿七點五萬人受到洪水影響。

廿八歲的魯卡亞特三年前搬到拉哥斯東邊的埃布特梅塔（Ebute Metta），以便求職並改善生活，但她只租得起位於地層下沉區的房子，屬於謝麗兒研究指出的高風險地點。

埃布特梅塔說，當地每逢大雨或暴風就會淹水，很難生活，「我得將水舀出走廊」。

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