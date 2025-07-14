AI時代「半吊子」最容易被取代》蔡宗翰：與其逼孩子讀理工 父母不如做這1件事

AI時代到來，愈來愈多人相信「文組無用論」，真的只有讀資訊等理工相關科系，才有前途嗎？

中央大學資工系教授蔡宗翰表示，如今企業需要的，是懂AI、又懂特定專業領域的「T型人才」，無論讀什麼科系，都需要雙軌並進，一方面要深耕自身專業，另一方面要勇敢跨域。

之所以這樣說，是因為AI應用的場景非常多，無論要將AI用在哪一個領域，勢必都得用到該領域的專業，「而且，既然AI就是要『被人所用』，要讓output符合人類的喜好，那誰比較懂人呢？文組學生在這時候是很有優勢的。」

蔡宗翰分享，他在教課的過程中，就發現人文學科的學生，確實比資工本科生更能善用AI；他也預期，在未來的職場上，資訊工程師跟各領域人才合作、運用AI的情況必定愈來愈普遍，跨域人才將成為職場新寵。

蔡宗翰是中華民國人工智慧學會理事長，也是國科會TAIDE專案共同主持人，負責建置台灣本土的大型語言模型。

在資工圈地位崇高的他，對人文領域亦極有興趣，不僅擔任台灣數位人文學會理事長，還是中研院人社中心研究員、台大語言所的合聘教授。因為熱愛寫作，蔡宗翰被粉絲暱稱為「AI界李白」，還出過《寫給中學生看的AI課》、《寫給小學生看的AI課》等書，希望培育更多AI原住民。

日前，蔡宗翰出席2025未來教育國際論壇，以「AI驅動下的未來人才：深耕專業與擁抱跨域的雙軌途徑」發表專題演講，強調AI時代更應打破學科界線，培養複合型人才。

自身專業要夠深夠強，才不會被AI取代

近日正逢大學申請入學放榜，資訊等理工相關科系持續熱門，蔡宗翰坦言，現在有AI幫忙，每個人的學習歷程都寫得很好，大家都從小學開始學Scratch、國中開始學Python、高中開始學AI…彷彿人人都是資訊界的明日之星。

「但大家真的喜歡資訊嗎？這不難分辨，只要你問他，寫過最長的程式是幾行？如果答案在一千行以下，這表示他可能沒有很熱衷寫程式，只是為了交作業；像我自己，在大一的第一個程式作業就寫超過一千行，我是真的很喜歡、有興趣。」

人人都要試著用AI、學AI，但並非人人都要擠資工系，蔡宗翰說，千萬別忘了，AI也會寫程式，而在AI時代，無論在什麼領域，「半吊子的人」都最容易被取代的，自身專業一定要夠好、夠強，才能不被AI取代，進而善用AI。

與其跟風，不如找到真心喜歡的專業領域

想紮實學好一門技術或知識，大前提是有興趣，「你『喜歡』某個領域，跟『因為考上就去唸』，這差距是很大的，如果你還是學生，我真心建議，在尋找專業方向時，最好到『叫你別做，你會生氣，會想跟父母翻臉』的程度。」

至於父母，與其逼孩子讀熱門科系，不如去看孩子有什麼特別的地方，去欣賞、鼓勵孩子。蔡宗翰直言，台灣每年的學測考生，約有12萬、13萬人，真的不要變成所有人都擠去相同的地方，然後都不怎麼樣，都一樣的普通。

「台灣的教育現況，是會考、會算分的東西，大家才讀，而我們在訓練AI時，只要超過給AI的資料範圍，它就不會回答，如果我們的教育也是『超出範圍就不會』，那是不是很危險呢？」

未來人才要像將軍般「帶著AI去打仗」

蔡宗翰點出，大家太習慣被分數驅動學習了，但在真實世界中，我們碰到的大多都是未知問題，如果沒有解決問題、創新思考的能力，只會「範圍內」的東西，以後有很大的機會只能當「社畜」，也可能被AI取代。

另一個思考角度是，如果孩子在12歲到18歲時，多數的精力都在「考試範圍」，那是好事還是壞事呢？「我們能跳脫出來，讓孩子有機會找到真正的專長嗎？我真的很希望，別再關在教室裡面比成績了，而是要把孩子培養成一方之霸，讓每個人在自己的專業中，都是領袖、是將軍，能帶著AI去打仗。」

他強調，即便專業不是資工，在AI時代也有很多可能性，以前跨域的技術門檻很大，現在已經低很多了；他也直言，在台灣，理工跟人文就好像水跟火，總是不相容，其實國際上並非如此。

理工跟人文，充滿跨界合作的可能

蔡宗翰在教學第一線就一直在做跨域實踐，比方說，他在台大開設「數位人文技術與應用專題課程」，帶領學生動手打造文史領域的專門模型，參與學生來自歷史系、外文系、生傳系、語言所、資工所等等。

在課程中，文史背景的學生貢獻專業知識、提供資料，資工系助教則協助模型訓練，「成果都很有意思，例如有學生做了一套『古人別名查詢模型』，使用者輸入『李白』，AI就輸出『太白、詩仙、青蓮居士』等等。」

也有學生做了「代名詞消解模型」，例如輸入「王陽明，其少也好學」，AI就會輸出「王陽明，王陽明少也好學」。

文科生也能成為AI生態系的成員

蔡宗翰強調，在教課的過程中，發現人文科系的學生還比資工系的更善用AI，「因為AI就是要『被人所用』，要讓output符合人類的喜好，那誰比較懂人呢？當然是文科生。」

而且，文學院的學生，學會了Python，可以做資料處理、呼叫LLM（Large Language Model，大型語言模型）就可以成為AI生態系的一員，蔡宗翰透露，目前修課學生中，已經有五個人在他的計畫中實習。

這門課程並非蔡宗翰首度結合人文與AI。他分享，自己從小就很嚮往科技，喜歡看科技雜誌，但同時也對文史有興趣，最迷金庸，甚至還看過二十四史；長大後，便運用了AI專業，投入明清史料的數位化與分析，連結專業與興趣。

創新的起點是問「為什麼」與「能不能」

「跨域的驅動力是好奇心，我學歷史，是因為想知道技術能解決什麼歷史難題，也在過程中發現，創新的起點，是問自己『為什麼』與『能不能』。」

當然，專業還是根本，如果沒有紮實技術，跨域只能停留在表面；專業才是跨界的底氣，用AI也要你夠專業，才知道AI給的東西有沒有錯、從何改起。

蔡宗翰認為，專業加跨域，能讓AI不只停留在技術，而是可以進一步改變人類生活，而對個人來說，則能主導有價值、有影響力的創新專案。

跨域成功的條件，除了要打好專業基本功，還要主動學「第二種語言」，瞭解另一個領域的思維模式，並且能接受不同領域的挑戰與批評。

打破學科疆界，複合型人才將成新寵

他觀察，如今多數學生只專研單一領域，但業界需要的，是打破學科疆界的複合型人才，教育者們應該鼓勵學生多元學習、跨系選修，多提供實作型跨域課程與機會。

至於學生們，別只在舒適圈裡，至少要有一項能拿得出手的專業，並勇敢接受跨域挑戰。

「AI技術更新的速度太快了，持續學習將成為常態，深耕專業，擁抱跨域，就能成為在AI時代創造新價值的人。」蔡宗翰強調。

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文章授權轉載自《未來Family》

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