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寫作教室／寫議論文卡關？學生抓不到立場、論點 老師用「辯論」助攻破關

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 吳俊霖／撰寫
分組討論、辯論示意圖。圖／AI生成
分組討論、辯論示意圖。圖／AI生成

面對議論文寫作，同學們常常陷入兩難：既擔心立場不夠明確，又害怕論點不夠有力，甚至是完全沒有想法，既認同又反對，好像無論站在什麼立場上都可以。為了解決這個現象，我試著在課堂中引入「簡易辯論」的活動。通常，我會選擇貼近學生生活的爭議話題，如「學校應禁止學生帶手機嗎？」「制服的存在有沒有意義？」「是否支持國高中生階段談戀愛？」等，若教室有偶數排，便可分成正、反兩大陣營，兩排一組，每一組針對某一議題討論。

剛開始，學生們往往只會喊口號，例如：「手機會影響學習！」「手機很重要，不能禁止！」但經過幾輪交鋒後，開始學會提出具體論據。如曾有擔任小老師的正方學生說：「根據我們的觀察，有手機的同學上課時確實容易分心，考試成績平均下降15分。」反方反駁：「但是緊急時候怎麼辦？上個月小華在校外受傷，就是靠手機聯絡家長才及時送醫。」在這個辯論過程中，同學們初步建立了舉例論證、數據支撐等技巧。

為了讓學生理解不同立場的思考邏輯，有時我會改換形式，以角色扮演來做為辯論方式。以「垃圾分類政策」為例，讓學生分別扮演環保局長、清潔隊員、一般民眾和企業主，從不同角度討論政策的利弊。如扮演環保局長的小美認真地說：「垃圾分類能減少30%的垃圾量，對環境保護非常重要。」扮演清潔隊員的阿強卻皺著眉頭：「問題是民眾分類不確實，我們還要重新分類，工作量反而增加。」透過不同角度的切入與思考，注意到全面的觀點。

為了深化學習效果，我會調整辯論規則。「限時反駁」要求在30秒內提出反駁，訓練思考敏捷度；「角色互換」讓原本支持的一方改為反對，跳脫既有立場，練習不同角度的論述；「沉默辯論」則要求只能用寫的方式進行，直接連結到寫作技能。這種思維上的成熟，也確實慢慢地反映在同學們的寫作表現上。他們的議論文不再偏激，而是能夠理性分析、平衡論述，甚至主動承認不同觀點的合理性，展現更高層次的思辨能力。

辯論 寫作教室

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