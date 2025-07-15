好讀周報／手指長期泡水發皺…專家發現「藏健康訊息」：與神經有關

文／陳韻涵輯

當手指或腳趾長時間浸泡在水中，皮膚便會出現「皺縮現象」。這種現象過去被認為是皮膚吸水膨脹的自然反應，但科學家近年發現，它其實是一種受神經系統控制的主動生理反應，並可能與人類的進化適應有關，甚至隱藏健康訊息。

研究指出，皺縮現象只會在手指與腳趾出現，與負責控制手部血流及汗腺的中位神經有關。當中位神經受損，指尖就不會皺縮。新加坡國立大學醫院研究團隊發現，浸水皺縮時，指尖血流量驟降，顯示這是一種交感神經介導的血管收縮反應。當手指神經纖維因水分與鹽分失衡而受到刺激，便會引導血管收縮，讓皮膚表層向內凹陷形成皺紋。

曼徹斯特都會大學神經學家戴維斯（Nick Davis）表示，這種皺縮具有實際功能。他在實驗中發現，手指起皺後，即便濕潤，仍比未皺時更容易抓握物體，因為皺紋能增加摩擦力，類似輪胎胎紋排水的效果。

無獨有偶，英國新堡大學的研究也顯示，起皺手指在水中搬運物品的效率，高於未起皺的情況。

皺縮現象可能為人類在潮濕環境中活動、抓握樹枝或石頭時提供演化優勢，另有研究發現，皺縮現象在海水中較淡水不明顯，推測這是人類為適應淡水環境而演化出的特性。

值得注意的是，皺縮現象可當作醫生檢測交感神經功能的方法，也能反映個人健康狀況。例如，第二型糖尿病、心臟衰竭、帕金森氏症患者的皺縮反應經常出現異常狀況，囊性纖維化患者則可能出現過度皺縮。

關於皺縮現象仍有許多謎團未解，例如女性的皺縮速度比男性慢，或此反應在乾燥環境中無法維持。部分研究指出，皺縮改變了指尖觸覺神經的排列方式，可能影響觸覺或造成心理不舒服的感受，凸顯這不僅是生理反應，也涉及感知層面。

宛如梅乾的指尖看似平常，卻蘊藏著豐富的生物學與醫學意義，且是人類演化與健康警訊的線索。

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