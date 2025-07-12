圖表看時事／草嶺堰塞湖蓄水量「比水庫多」 圖解5度現蹤原因

連日豪雨，雲林縣古坑鄉草嶺村土石崩塌阻斷清水溪流，再次形成堰塞湖。水利署第四河川分署昨會勘，初步研判堰塞湖蓄水量比阿公店水庫還大，且已九成滿，再持續降雨恐全滿溢流、土體崩落，但因人員機具無法抵達，整體安全考量，暫不處理，待自然恢復。

「正在跟時間賽跑，會審慎因應。」水利署第四河川分署長李友平說，昨天雲林雨量很大，堰塞湖水量快速增加，屬立即危險等級，下午向下游首當其衝的雲林古坑、林內，以及嘉義縣梅山鄉、南投竹山鎮所屬公所、縣府發布潰決警示，建議下游預做整備。

南投縣竹山鎮公所昨下午五時緊急啟動一級應變中心、開設避難處所，並預防性撤離沿岸桶頭、瑞竹等八里民眾，共四十五戶、七十六人。嘉義縣政府表示，受影響為梅山鄉瑞峰等三村，公所已研擬疏散計畫及清點相關住戶與名單。

堰塞湖位於雲林縣古坑鄉草嶺村清水溪上游，疑似七日深夜形成。最早是嘉義縣豐山村民自高處觀察發現異狀，雲林縣草嶺村民以空拍機確認，發現崛畓山一帶土石滑落、堆積，堵住河道積水。

南投縣竹山鎮長陳東睦八日晚上緊急透過社群平台發布警訊，呼籲民眾勿靠近或進入清水溪河道，若後續降雨致潰決，恐恐衝擊下游聚落。他提醒桶頭等八個里為警戒重點區域，若發現水流湍急、漂浮大量木頭、沙石聲響異常等潰決前兆，應立即撤離。

水利署第四河川分署調閱資料，發現清水溪橋水位站短短廿分鐘驟降一點二公尺，研判可能是上游阻塞所致，志工巡查現場確認土石堆積，已形成堰塞湖。

據了解，草嶺村清水溪上游首次堰塞湖可追溯至一八六二年，第四次為一九九九年九二一地震所致，並於二○○四年潰堤，這次已是第五次。

第四河川分署副分署長張朝恭說，調查小組昨現勘，初步研判，堰塞湖壩體高度六○公尺、壩長三二○公尺、壩體體積約二一五萬立方公尺、蓄水量約二二四五萬立方公尺、蓄水面積約六二公頃，目前水量比一個阿公店水庫大，逼近仁義潭水庫蓄水量。

草嶺堰塞湖5度現蹤 製表／陳雅玲、江良誠

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