閱讀數學／笛卡兒的機械女兒（上）

笛卡兒或許是數學家中最富有『故事性』的人物了：相傳他擔任瑞典公主的家教，兩人日久生情，從單純的師生關係逐漸升溫，最後引發國王大怒，將他逐出境外。笛卡兒因此留下了一道名為『心弦線』的方程式 r = a(1 - sinθ)，象徵兩人的愛情永誌不渝。這個浪漫的傳說許多人都聽過，但其實笛卡兒還有另一段更神秘的故事，甚至和「人工智慧」有關係：

相傳，笛卡兒搭船去瑞典時，隨身攜帶了一只巨大的木箱。晚上，他獨自在艙房裡，但船員們卻常聽見笛卡兒和一個小女孩聊天的聲音。後來，船隻遇上暴風雨，眾人擔心笛卡兒的安危，情急之下直接闖進他的房間。門推開時，眾人愣住了——映入眼簾的是一位坐在木箱裡的小女孩。小女孩緩緩舉起手打招呼，但動作有些不自然。船長走近，伸手一摸，小女孩全身堅硬冰冷！原來她不是真人，而是一只會動、會說話的機械木偶！

船長無法理解這是科技，直覺是巫術，太恐怖了！就是這個木偶害得船隻遭遇暴風雨！船長立刻召喚眾人，把木偶砸得四分五裂。此時，笛卡兒目睹這一切崩潰大哭。原來，笛卡兒曾經有一位女兒，年紀很小的時候就離開了。笛卡兒很思念她，剛好又擅長製作精巧的裝置，就打造了一只機械木偶，成為陪伴他走遍各地的第二位女兒。而如今，他再次看到女兒在眼前消失。

笛卡兒跟公主的故事是杜撰的。那機器女兒呢？答案是：笛卡兒的確曾有過一位女兒。30多歲時，他住在阿姆斯特丹，跟朋友的女僕相愛，生下了女兒佛朗辛(Francine)。笛卡兒是天主教徒，又是知名的知識份子。和有著階級差距的女子未婚生子，在當時的社會氛圍，許多人是很難接受的。

（未完待續）

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