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新聞中的公民與社會／進場「穩匯」抑制升值 央行如何運用政策工具穩定市場？

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
央行。（路透）
央行。（路透）

一、時事掃描

台幣爆衝連央行都攔不住？網酸「想也知道要到28以下」：全請出來也沒用

隨著國際資金大舉回流，新台幣26日強升2.26角，收在29.165元，逼近29元整數關卡。《路透》披露，央行不惜祭出油款、政府基金等所有能想到的買匯單位，全面進場「穩匯」，但仍無法抵擋外資與出口商瘋狂賣匯力道，升勢幾近失控。【2025/6/27聯合新聞網】

二、命題趨勢

在全球資金快速流動、匯率劇烈波動的背景下，中央銀行如何運用政策工具穩定金融市場，成為各國經濟治理的重要課題。本新聞關鍵概念包括：匯率干預與市場穩定、升值衝擊與出口競爭力、政策溝通與公信維護、貨幣政策與產業分工、資金流動與金融風險等。

三、牛刀小試

2025年6月，新台幣對美元匯率在短短兩個月內從32.2元快速升值至29.165元，創下近年最大升幅。面對外資回流與出口商大量拋匯的雙重壓力，我國中央銀行動用油款、政府基金等資源進場買匯，試圖抑制升值速度，但效果有限，引發市場與民間熱議。部分民眾質疑央行干預無效，甚至批評此舉破壞市場機能；出口業者則擔憂升值削弱產品競爭力。行政院表示，政府將密切注意匯率變動，並協同相關機關因應，以維持經濟與金融穩定。中央銀行進場買匯的作為，最能反映其在國家經濟體系中所扮演的何種角色？

(A)因應出口升值壓力提供補貼，穩定企業營運與接單能力

(B)引導幣值升幅帶動資金流入，強化市場信心與外資投入

(C)積極因應匯率短期波動風險，維持金融穩定與經濟預期

(D)調整溝通方式回應社會質疑，維持政策信任與市場信心

答案：C

解析：(A)題幹未提到央行對出口業者提供補貼。(B)央行進場買匯是為抑制過快升值，不是引導升值吸引資金。(C)央行進場買匯是匯率干預手段，目的在穩定匯率、維持市場預期與金融秩序。(D)面對輿論質疑，題幹未提到央行有因此調整政策方向或溝通策略。

四、歷屆試題

某國因科技進步與基本工資調升，無人商店的比例持續上升。有人商店和無人商店的差別在於前者多了人事成本，而後者多了科技設備成本。兩者都需要裝修店面和進貨，其中購買科技設備和裝修店面的支出需向銀行貸款。某公司一年前曾評估有人商店與無人商店的選擇，發現尚不適合開設無人商店，但今年公司經過評估，認為已可開設無人商店。關於可能影響開設無人商店與有人商店的因素，下列哪項因素最有利於促成該公司決定在今年開設無人商店？(2023分科)

(A)關係企業協助降低店面裝修與進貨成本

(B)預期中央銀行下半年採取寬鬆貨幣政策

(C)基本工資的調升造成一年前員工人事成本大幅成長

(D)未來原物料成本漲幅和緩，降低科技設備投入成本

答案：B

金融風險 央行 外資 台幣

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