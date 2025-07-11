宋怡慧／暑假也能這麼精彩！丹鳳高中三日資優創意營圓滿結束
夏日陽光與創意的交會，丹鳳高中於暑假期間舉辦為期三日的「資優創意營」，為來自丹鳳高中國中部與鄰近國中的學子們打造一場結合創意、藝術、科學與探索的共學體驗。三天活動由丹鳳高中學長姐擔任隊輔，結合校內外優質講師群與行政團隊攜手合作，在汗水與笑聲中，讓孩子們學會在知識之外的樂學愛人的情懷。
陽光灑落的起點：創意啟動營隊
在校長姜禮德的支持與與熱情推動下，圖書館團隊用心設計課程，讓創意與學習力無縫接軌。家長會長陳愉晴也一路相挺，讓夏日營隊的規劃到執行，皆展現校方到家長會齊力攜手的合作力。
首日課程中，由學習力專家趙胤丞老師協助學生從創意走向實戰；周慧萱老師帶來療癒的「藻球與小蝦蝦」，為科學課程增添一抹生態的溫柔亮色。
最令人動容的，是十位高中生隊輔的全程陪伴。他們用行動詮釋「榜樣的力量」，是學弟妹眼中最閃亮的星星，也構築起這場創意學習的橋樑。
創意延伸：藝文走讀與思維拓展
第二天課程由企業講師吳家德總經理登場，以慈善家的視角結合文青風範，帶來一場無冷場的向大師學習的課程，甚至還親自帶領學生團康活動，讓整場氣氛活潑又溫馨。
午後走讀時光，李拓梓老師帶領大家穿梭於三峽老街、李梅樹紀念館與祖師爺廟，感受在地藝術與歷史的溫度與況味。雨絲輕落，學生們在小街小弄之間緩步，感官與思緒隨之游移，完成一場難得的文化漫遊。
創意收斂：實作展能與心靈交流
宋怡慧老師引導學生透過圖像練習「刻意歸零」，打破慣性框架，找回寫作的好奇與熱情。接續，帶領學生進入「故事製造所」的創魔法盒，由隊輔協助小組創作，學生像小說家與編劇一般，在情節與角色中揮灑想像力。學生精彩的句子如「抹不去的美好記憶，是一次次專注的回憶」讓老師驚豔不已，文字在這一刻彷彿長出了翅膀。
順勢接棒的講師劉駿豪老師則是以神奇筆記本為分享主軸，帶來圖表閱讀、新聞識讀。就在劉駿豪老師啟動的心動時刻，姜禮德校長親臨現場，與孩子們一同上課、聆聽學生分享，也回饋自己的感想。正如劉老師所說：「被尊重的孩子，才有創造的勇氣；被看見的大人，也願意點亮教育的初心。」
學習旅程創意與心意並行
教育真正落實於關係與陪伴之中。精彩的成發會由傅文豪老師與隊輔群領軍，學生們用影像述說三天的營隊收穫與內心感恩的聲音，也鋪陳從觀望到參與、從害羞到自信的轉變。
丹鳳高中資優創意營讓學生寫下屬於自己點燃學習的故事，也展現創意的起點不只是知識的傳遞，也是心意的流動、潛能的喚醒，更是親師生間溫柔的情感連結。
為期三天的營隊雖已結束，但每場課程、每次對話與創作，皆深植孩子心中，成為未來他們帶著走的能力。
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪放棄北一女！她對媽連吼3句話秒選附中 網見後續：做什麼都會成功
▪提前逾20分鐘警告「大地震要來了」！日本科學家找到預警新線索
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
▪名校+熱門科系=人生起飛？「四大電機」碩士生吐心聲：希望你不會成為下一個
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言