宋怡慧／暑假也能這麼精彩！丹鳳高中三日資優創意營圓滿結束

夏日陽光與創意的交會，丹鳳高中於暑假期間舉辦為期三日的「資優創意營」，為來自丹鳳高中國中部與鄰近國中的學子們打造一場結合創意、藝術、科學與探索的共學體驗。三天活動由丹鳳高中學長姐擔任隊輔，結合校內外優質講師群與行政團隊攜手合作，在汗水與笑聲中，讓孩子們學會在知識之外的樂學愛人的情懷。

在校長姜禮德的支持與與熱情推動下，圖書館團隊用心設計課程，讓創意與學習力無縫接軌。家長會長陳愉晴也一路相挺，讓夏日營隊的規劃到執行，皆展現校方到家長會齊力攜手的合作力。

首日課程中，由學習力專家趙胤丞老師協助學生從創意走向實戰；周慧萱老師帶來療癒的「藻球與小蝦蝦」，為科學課程增添一抹生態的溫柔亮色。

最令人動容的，是十位高中生隊輔的全程陪伴。他們用行動詮釋「榜樣的力量」，是學弟妹眼中最閃亮的星星，也構築起這場創意學習的橋樑。

創意延伸：藝文走讀與思維拓展

第二天課程由企業講師吳家德總經理登場，以慈善家的視角結合文青風範，帶來一場無冷場的向大師學習的課程，甚至還親自帶領學生團康活動，讓整場氣氛活潑又溫馨。

午後走讀時光，李拓梓老師帶領大家穿梭於三峽老街、李梅樹紀念館與祖師爺廟，感受在地藝術與歷史的溫度與況味。雨絲輕落，學生們在小街小弄之間緩步，感官與思緒隨之游移，完成一場難得的文化漫遊。

創意收斂：實作展能與心靈交流

宋怡慧老師引導學生透過圖像練習「刻意歸零」，打破慣性框架，找回寫作的好奇與熱情。接續，帶領學生進入「故事製造所」的創魔法盒，由隊輔協助小組創作，學生像小說家與編劇一般，在情節與角色中揮灑想像力。學生精彩的句子如「抹不去的美好記憶，是一次次專注的回憶」讓老師驚豔不已，文字在這一刻彷彿長出了翅膀。

順勢接棒的講師劉駿豪老師則是以神奇筆記本為分享主軸，帶來圖表閱讀、新聞識讀。就在劉駿豪老師啟動的心動時刻，姜禮德校長親臨現場，與孩子們一同上課、聆聽學生分享，也回饋自己的感想。正如劉老師所說：「被尊重的孩子，才有創造的勇氣；被看見的大人，也願意點亮教育的初心。」

學習旅程創意與心意並行

教育真正落實於關係與陪伴之中。精彩的成發會由傅文豪老師與隊輔群領軍，學生們用影像述說三天的營隊收穫與內心感恩的聲音，也鋪陳從觀望到參與、從害羞到自信的轉變。

丹鳳高中資優創意營讓學生寫下屬於自己點燃學習的故事，也展現創意的起點不只是知識的傳遞，也是心意的流動、潛能的喚醒，更是親師生間溫柔的情感連結。

為期三天的營隊雖已結束，但每場課程、每次對話與創作，皆深植孩子心中，成為未來他們帶著走的能力。

趙胤丞講師課程拆解考試x開發大腦。圖／宋怡慧提供 周慧萱老師科學探究課有趣有料。圖／宋怡慧提供 學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供 學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供 學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供 學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供 吳家德講師絕無冷場熱情燃燒課程。圖／宋怡慧提供 李拓梓老師分享李梅樹的畫作與生平。圖／宋怡慧提供 小隊輔與講師們的合影。圖／宋怡慧提供 講師劉駿豪與校長合影。圖／宋怡慧提供 講師劉駿豪與校長合影。圖／宋怡慧提供 學生桌遊課X 寫作靈感。圖／宋怡慧提供 學生桌遊課X 寫作靈感。圖／宋怡慧提供 學生桌遊課X 寫作靈感。圖／宋怡慧提供 成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供 成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供 成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供 成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供 成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供 成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供

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