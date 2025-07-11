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宋怡慧／暑假也能這麼精彩！丹鳳高中三日資優創意營圓滿結束

聯合新聞網／ 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）
營隊開幕儀式，溫馨活潑。圖／宋怡慧提供
營隊開幕儀式，溫馨活潑。圖／宋怡慧提供

夏日陽光與創意的交會，丹鳳高中於暑假期間舉辦為期三日的「資優創意營」，為來自丹鳳高中國中部與鄰近國中的學子們打造一場結合創意、藝術、科學與探索的共學體驗。三天活動由丹鳳高中學長姐擔任隊輔，結合校內外優質講師群與行政團隊攜手合作，在汗水與笑聲中，讓孩子們學會在知識之外的樂學愛人的情懷。

陽光灑落的起點：創意啟動營隊

在校長姜禮德的支持與與熱情推動下，圖書館團隊用心設計課程，讓創意與學習力無縫接軌。家長會長陳愉晴也一路相挺，讓夏日營隊的規劃到執行，皆展現校方到家長會齊力攜手的合作力。

首日課程中，由學習力專家趙胤丞老師協助學生從創意走向實戰；周慧萱老師帶來療癒的「藻球與小蝦蝦」，為科學課程增添一抹生態的溫柔亮色。

最令人動容的，是十位高中生隊輔的全程陪伴。他們用行動詮釋「榜樣的力量」，是學弟妹眼中最閃亮的星星，也構築起這場創意學習的橋樑。

創意延伸：藝文走讀與思維拓展

第二天課程由企業講師吳家德總經理登場，以慈善家的視角結合文青風範，帶來一場無冷場的向大師學習的課程，甚至還親自帶領學生團康活動，讓整場氣氛活潑又溫馨。

午後走讀時光，李拓梓老師帶領大家穿梭於三峽老街、李梅樹紀念館與祖師爺廟，感受在地藝術與歷史的溫度與況味。雨絲輕落，學生們在小街小弄之間緩步，感官與思緒隨之游移，完成一場難得的文化漫遊。

創意收斂：實作展能與心靈交流

宋怡慧老師引導學生透過圖像練習「刻意歸零」，打破慣性框架，找回寫作的好奇與熱情。接續，帶領學生進入「故事製造所」的創魔法盒，由隊輔協助小組創作，學生像小說家與編劇一般，在情節與角色中揮灑想像力。學生精彩的句子如「抹不去的美好記憶，是一次次專注的回憶」讓老師驚豔不已，文字在這一刻彷彿長出了翅膀。

順勢接棒的講師劉駿豪老師則是以神奇筆記本為分享主軸，帶來圖表閱讀、新聞識讀。就在劉駿豪老師啟動的心動時刻，姜禮德校長親臨現場，與孩子們一同上課、聆聽學生分享，也回饋自己的感想。正如劉老師所說：「被尊重的孩子，才有創造的勇氣；被看見的大人，也願意點亮教育的初心。」

學習旅程創意與心意並行

教育真正落實於關係與陪伴之中。精彩的成發會由傅文豪老師與隊輔群領軍，學生們用影像述說三天的營隊收穫與內心感恩的聲音，也鋪陳從觀望到參與、從害羞到自信的轉變。

丹鳳高中資優創意營讓學生寫下屬於自己點燃學習的故事，也展現創意的起點不只是知識的傳遞，也是心意的流動、潛能的喚醒，更是親師生間溫柔的情感連結。

為期三天的營隊雖已結束，但每場課程、每次對話與創作，皆深植孩子心中，成為未來他們帶著走的能力。

趙胤丞講師課程拆解考試x開發大腦。圖／宋怡慧提供
趙胤丞講師課程拆解考試x開發大腦。圖／宋怡慧提供
周慧萱老師科學探究課有趣有料。圖／宋怡慧提供
周慧萱老師科學探究課有趣有料。圖／宋怡慧提供
學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供
學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供
學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供
學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供
學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供
學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供
學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供
學員上課用心參與。圖／宋怡慧提供
吳家德講師絕無冷場熱情燃燒課程。圖／宋怡慧提供
吳家德講師絕無冷場熱情燃燒課程。圖／宋怡慧提供
李拓梓老師分享李梅樹的畫作與生平。圖／宋怡慧提供
李拓梓老師分享李梅樹的畫作與生平。圖／宋怡慧提供
小隊輔與講師們的合影。圖／宋怡慧提供
小隊輔與講師們的合影。圖／宋怡慧提供
講師劉駿豪與校長合影。圖／宋怡慧提供
講師劉駿豪與校長合影。圖／宋怡慧提供
講師劉駿豪與校長合影。圖／宋怡慧提供
講師劉駿豪與校長合影。圖／宋怡慧提供
學生桌遊課X 寫作靈感。圖／宋怡慧提供
學生桌遊課X 寫作靈感。圖／宋怡慧提供
學生桌遊課X 寫作靈感。圖／宋怡慧提供
學生桌遊課X 寫作靈感。圖／宋怡慧提供
學生桌遊課X 寫作靈感。圖／宋怡慧提供
學生桌遊課X 寫作靈感。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供
成果分享會溫馨動人。圖／宋怡慧提供

科學 營隊 宋怡慧

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

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